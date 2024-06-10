事实证明，当使用量突然增加时，对联络中心模式的高度依赖是一个挑战。热线中心的人力资源稀缺，尤其是在大流行病期间政府施加各种限制的背景下。在此期间，客户访问具有远程支持的专用人机界面需要更长的等待时间。

虽然在企业范围内采用生成式 AI 仍然具有挑战性，但香港中华煤气有限公司开始探索成功实施这些技术的方法以获得显著的竞争优势。

使用生成式 AI 时需要预置的依赖项旨在：

实时提供无缝客户体验和服务，避免下单延误

利用 AI 洞察力实现联络中心工作流程自动化

通过监控和反馈机制保持一致的质量

香港中华煤气有限公司面临劳动力短缺和高离职率等业务挑战，导致需要重新培训现有的电话专员或让新专员快速入职，这些步骤需要投入大量的时间和成本。随着疫情的爆发，由于政府实施的限制，处理服务预约时的通话等待时间也大幅增加。

此外还存在语言障碍。保持跨渠道和电话座席的一致性和质量是政府对联络呼叫中心的新要求。

技术挑战包括数据安全和隐私问题，以及集成不同系统和渠道以提供无缝客户体验的难度。

香港中华煤气有限公司需要优化其数字化工作，通过为其 CRM 功能带来自动化，实现全面的解决方案。该公司的目标是通过基于 AI 的单一平台，为联络中心团队提供单一版本的真实信息，以便为现有客户带去优质服务。