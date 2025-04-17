SLTN 深耕企业 IT 解决方案领域 28 年，其服务网络覆盖荷兰及全球市场，现已成为欧洲最大的私营系统集成商之一。它拥有 600 多名高技术 IT 专业人员，其人力资源团队则负责进一步提升员工技能和扩大招募范围，同时让这些才华横溢的员工保持快乐和高效。

SLTN 高级人力资源合作伙伴 Yrjan Dommerholt 说：“我们的人力资源团队仅有五名成员，规模虽小但始终兢兢业业。然而，基础政策解读与敏感个人事务等常规咨询需求层出不穷，导致团队长期超负荷运转。将大量精力耗费在解答基础问题上，使我们难以兼顾更为复杂或更具战略性的任务。在业务高峰期，需要两到三天才能响应员工的人力资源咨询，这对其工作效率与满意度造成了影响。”

员工向人力资源部门提出的许多问题往往高度个性化，尤其是用工条件、额外福利和家庭事务，比如育儿假、病假和丧亲假。人力资源团队需确保时间充足，才能审慎处理这些敏感问题，同时保障员工关怀与支持的时效。这意味着团队的工作量亟待减轻，因此 SLTN 开始着手探索 AI 解决方案是否可行。