SLTN 深耕企业 IT 解决方案领域 28 年，其服务网络覆盖荷兰及全球市场，现已成为欧洲最大的私营系统集成商之一。它拥有 600 多名高技术 IT 专业人员，其人力资源团队则负责进一步提升员工技能和扩大招募范围，同时让这些才华横溢的员工保持快乐和高效。
SLTN 高级人力资源合作伙伴 Yrjan Dommerholt 说：“我们的人力资源团队仅有五名成员，规模虽小但始终兢兢业业。然而，基础政策解读与敏感个人事务等常规咨询需求层出不穷，导致团队长期超负荷运转。将大量精力耗费在解答基础问题上，使我们难以兼顾更为复杂或更具战略性的任务。在业务高峰期，需要两到三天才能响应员工的人力资源咨询，这对其工作效率与满意度造成了影响。”
员工向人力资源部门提出的许多问题往往高度个性化，尤其是用工条件、额外福利和家庭事务，比如育儿假、病假和丧亲假。人力资源团队需确保时间充足，才能审慎处理这些敏感问题，同时保障员工关怀与支持的时效。这意味着团队的工作量亟待减轻，因此 SLTN 开始着手探索 AI 解决方案是否可行。
人力资源团队向 SLTN 专业服务实践的 AI 专家寻求帮助。专业服务实践负责人 Mark Pieplenbosch 表示，“我们希望构建创新的产品，向客户展示 AI 的价值。而人力资源部门主动寻求协作，正是最佳实践契机。”
SLTN 曾三度荣获 IBM Beacon 奖，多年来始终与 IBM 保持着密切的合作关系，并将 IBM watsonx 产品组合视为其额外优势。Pieplenbosch 表示，“鉴于 IBM 在 AI 和 AI 治理方面的领导地位，与其在 AI 领域建立合作实属必然选择。随着市场日趋成熟，我们的客户已深刻认识到治理对安全负责任地使用 AI 至关重要。因此，我们迫切期望通过结合 IBM watsonx 与人力资源管理来验证其潜力。”
基于对隐私和治理的重视，SLTN 在评估了多个选项后，最终选择了 IBM watsonx。该团队使用 IBM watsonx.ai 开展了一个概念验证项目AI 工作室和 IBM watsonx Assistant 合作开发了人工智能驱动的 SLTN hr 聊天机器人 Sophie。这个聊天机器人的大型语言模型 (LLM) 经过初始训练后，可以根据 SLTN 的用工条件来回答问题。随着项目的继续，它也与该公司的核心人力资源系统相集成，从而能够以更加个性化的方式解答员工的问题。
“目前，员工可以咨询‘我今年剩余的假期有多少天？’等问题，聊天机器人会查询我们的人力资源系统，并立即给出答复。”Dommerholt 说，“他们甚至可以通过聊天机器人提交休假申请，而无需再登录人力资源系统。”
在试点项目取得巨大成功后，SLTN 向所有 600 名员工推出了 Sophie。通过与 Microsoft Teams 和 Active Directory 集成，聊天机器人可提供个性化、情境感知的响应，同时在 IBM® watsonx.governance 的支持下维护员工数据隐私。
“负责任地使用 AI 非常重要，”Mark Pieplenbosch 说道。“我们一直努力确保敏感的员工信息得到妥善保护，随着 AI 发展的不断深入，IBM watsonx.governance [工具包]为我们提供了维护数据隐私的工具。”
在设定参数范围内运行时，聊天机器人将解锁新的洞察分析，帮助人力资源团队从各方面改进企业员工管理工作。此外，人力资源团队还可以利用 Sophie 的分析功能获取宝贵的人力资源洞察分析。“通过分析常见问题，我们可以主动完善培训或政策，从而更好地满足员工的需求。”Pieplenbosch 解释道。
如今，聊天机器人已帮助 SLTN 改变了员工与人力资源的互动体验。“现在，员工可以获得全天候的即时答复，并采取相应行动，而无需再登录系统另行操作，”Dommerholt 说， “如果您晚上在家与伴侣讨论休假计划，就不必等到第二天再与人力资源部门核实自己的假期剩余情况了。”
“人力资源是人们个人生活和职业生活的交汇点，”Dommerholt 总结道。“使用 IBM® watsonx 技术构建这个聊天机器人，为我们提供了时间和空间，让我们能够在同事真正需要时为他们提供帮助。”
SLTN 是欧洲最大的私营系统集成商之一，其年收入超过 2.85 亿欧元，拥有 600 多名高技术 IT 专业人员。该公司已与荷兰的中小型企业、公司客户和大型企业建立合作关系，同时为全球客户交付项目。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。