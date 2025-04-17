AI 驱动的个性化、可扩展人力资源服务
SLTN 借助 IBM watsonx 将 AI 技术融入其人力资源服务
会议桌旁的人们
人力资源相关查询响应时间缓慢影响员工工作效率

SLTN 深耕企业 IT 解决方案领域 28 年，其服务网络覆盖荷兰及全球市场，现已成为欧洲最大的私营系统集成商之一。它拥有 600 多名高技术 IT 专业人员，其人力资源团队则负责进一步提升员工技能和扩大招募范围，同时让这些才华横溢的员工保持快乐和高效。

SLTN 高级人力资源合作伙伴 Yrjan Dommerholt 说：“我们的人力资源团队仅有五名成员，规模虽小但始终兢兢业业。然而，基础政策解读与敏感个人事务等常规咨询需求层出不穷，导致团队长期超负荷运转。将大量精力耗费在解答基础问题上，使我们难以兼顾更为复杂或更具战略性的任务。在业务高峰期，需要两到三天才能响应员工的人力资源咨询，这对其工作效率与满意度造成了影响。”

员工向人力资源部门提出的许多问题往往高度个性化，尤其是用工条件、额外福利和家庭事务，比如育儿假、病假和丧亲假。人力资源团队需确保时间充足，才能审慎处理这些敏感问题，同时保障员工关怀与支持的时效。这意味着团队的工作量亟待减轻，因此 SLTN 开始着手探索 AI 解决方案是否可行。
负责任地使用 AI 极为重要……随着 AI 研发和应用范围的扩大，IBM watsonx.governance 为我们提供了维护数据隐私的有力工具。 Mark Pieplenbosch 专业服务实践负责人 SLTN
开发创新型聊天机器人，同时尊重员工隐私

人力资源团队向 SLTN 专业服务实践的 AI 专家寻求帮助。专业服务实践负责人 Mark Pieplenbosch 表示，“我们希望构建创新的产品，向客户展示 AI 的价值。而人力资源部门主动寻求协作，正是最佳实践契机。”

SLTN 曾三度荣获 IBM Beacon 奖，多年来始终与 IBM 保持着密切的合作关系，并将 IBM watsonx 产品组合视为其额外优势。Pieplenbosch 表示，“鉴于 IBM 在 AI 和 AI 治理方面的领导地位，与其在 AI 领域建立合作实属必然选择。随着市场日趋成熟，我们的客户已深刻认识到治理对安全负责任地使用 AI 至关重要。因此，我们迫切期望通过结合 IBM watsonx 与人力资源管理来验证其潜力。”

基于对隐私和治理的重视，SLTN 在评估了多个选项后，最终选择了 IBM watsonx。该团队使用 IBM watsonx.ai 开展了一个概念验证项目AI 工作室和 IBM watsonx Assistant 合作开发了人工智能驱动的 SLTN hr 聊天机器人 Sophie。这个聊天机器人的大型语言模型 (LLM) 经过初始训练后，可以根据 SLTN 的用工条件来回答问题。随着项目的继续，它也与该公司的核心人力资源系统相集成，从而能够以更加个性化的方式解答员工的问题。

“目前，员工可以咨询‘我今年剩余的假期有多少天？’等问题，聊天机器人会查询我们的人力资源系统，并立即给出答复。”Dommerholt 说，“他们甚至可以通过聊天机器人提交休假申请，而无需再登录人力资源系统。”
个性化的人员管理

在试点项目取得巨大成功后，SLTN 向所有 600 名员工推出了 Sophie。通过与 Microsoft Teams 和 Active Directory 集成，聊天机器人可提供个性化、情境感知的响应，同时在 IBM® watsonx.governance 的支持下维护员工数据隐私。

“负责任地使用 AI 非常重要，”Mark Pieplenbosch 说道。“我们一直努力确保敏感的员工信息得到妥善保护，随着 AI 发展的不断深入，IBM watsonx.governance [工具包]为我们提供了维护数据隐私的工具。”

在设定参数范围内运行时，聊天机器人将解锁新的洞察分析，帮助人力资源团队从各方面改进企业员工管理工作。此外，人力资源团队还可以利用 Sophie 的分析功能获取宝贵的人力资源洞察分析。“通过分析常见问题，我们可以主动完善培训或政策，从而更好地满足员工的需求。”Pieplenbosch 解释道。

如今，聊天机器人已帮助 SLTN 改变了员工与人力资源的互动体验。“现在，员工可以获得全天候的即时答复，并采取相应行动，而无需再登录系统另行操作，”Dommerholt 说， “如果您晚上在家与伴侣讨论休假计划，就不必等到第二天再与人力资源部门核实自己的假期剩余情况了。”

“人力资源是人们个人生活和职业生活的交汇点，”Dommerholt 总结道。“使用 IBM® watsonx 技术构建这个聊天机器人，为我们提供了时间和空间，让我们能够在同事真正需要时为他们提供帮助。”
关于 SLTN

SLTN 是欧洲最大的私营系统集成商之一，其年收入超过 2.85 亿欧元，拥有 600 多名高技术 IT 专业人员。该公司已与荷兰的中小型企业、公司客户和大型企业建立合作关系，同时为全球客户交付项目。

 解决方案组件 IBM® watsonx Assistant IBM watsonx.ai™ IBM® watsonx.governance
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法律信息

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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。