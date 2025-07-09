自 2022 年底生成式 AI 热潮爆发以来，各个组织竞相实施 AI 计划，以期提升其业务目标。领导者们一直在寻找可扩展的 AI 战略，以简化运营、辅助数据驱动决策、降低成本并加速产品开发。
但是，尽管围绕 AI 实施的热度持续高涨，许多组织却发现其 AI 解决方案的投资回报率 (ROI) 并未达到预期。IBM 商业价值研究院 2023 年发布的一份报告发现，企业级 AI 计划仅实现了 5.9％ 的投资回报率。与此同时，这些 AI 项目产生了 10% 的资本投资1。
那么，为何大多数企业都难以从 AI 驱动的解决方案中获利呢？他们又该如何在 2025 年实现更高的投资回报率？事实证明，仅拥有 AI 还远远不够。一些企业领导者出于“错失恐惧症”（FOMO) 而仓促跳上 AI 这班车，这是一种为了领先于竞争对手而采取的短期冲动行为。另一些人则将企业级 AI 视为解决所有问题的万能锤。这两个群体都忽略了细微规划和周详考虑的重要性。
“人们会说，‘第一步：我们要用 LLM（大型语言模型）。第二步：我们该用它go 做什么？’”IBM 语言技术高级研究科学家 Marina Danilevsky 评论道。她的评论是对那些可能在 2025 年陷入与AI 智能体相同的短视陷阱的公司发出的警告。
要在人工智能转型中实现正向 ROI，需要采用与传统做法相反的方式。幸运的是，企业与人工智能的前景正迎来曙光。当组织让强大的数据质量和 AI 战略发挥主导作用时，正确实施 AI 系统不仅有可能而且有可能实现可衡量的 ROI 收益。
了解 AI 计划的投资回报率对于成功实现 AI 转型至关重要。投资回报率能让企业领导者了解 AI 如何为业务目标和组织的整体健康发展做出贡献。
AI 投资回报率有助于：
获得领导层支持：当需要为 AI 驱动的数字化转型进行投资时，几乎没有什么比确凿的数字数据更有说服力了。最新的研究表明，AI 智能体和智能体工作流如何获得经济回报2。当领导者和利益相关者看到强有力的 商业 AI 用例以及支持这些案例的数据时，他们更愿意进行投资。
变革管理：员工可能会因为担心失业或 AI 输出的质量而抵制 AI 计划。但是，投资回报率还包括员工生产率、工作满意度和留存率等因素。
这些“软投资回报率”指标可以缓解职场焦虑，尤其是与 AI 智能体或其他类型 AI 模型具体用例相结合时。随着员工对成功的 AI 项目投资回报率的投入感增强，投资回报率也会促进文化转型。
投资优先级排序： 生成式 AI (genAI) 的用例众多，但并非所有用例对每个组织都具有同等价值。一份投资回报率分析，尤其是结合真实案例研究时，能够揭示哪些 AI 实施方案最有可能带来相对于成本而言的最大价值。
长期成功：将 AI 投资与长期业务目标对齐，既能促进增长，又能最大限度地减少低效支出和时间浪费。无论是对于初创企业还是大型企业而言，AI 投资回报率分析是其在该领域利用新兴 AI 技术起身持续成功的路线图的基石。
供应商选择：面对如此多样化的 AI 市场，选择和构建最稳健的 AI 供应链应以投资回报率计算为依据，因为组织需要权衡供应商的价格点和定价体系等因素，并结合自身的预算和资源进行考量。
一旦团队将 AI 集成到他们的工作流中，他们便能享受到一系列优点。例如，应用开发团队可以：
通过自动代码生成、更快的错误修复、自动化测试和简化的项目管理来加速开发过程。
通过增强的错误检测和预测性维护来提升应用质量。
通过在整个开发生命周期内自动执行重复性任务并减少停机时间，来降低成本。
通过更快的创新、更高的生产力、更好的客户体验和更具战略性的决策来推动商业价值。
AI 投资回报率 (AI ROI) 可能难以量化，因为 AI 的许多有益影响都是间接且长期的。例如，如果一个组织使用 AI 来简化数据分析和数据可视化，以便企业领导者能够做出更明智的决策，而这些成果可能多年后才会显现。
AI 应用的实时投资回报率往往难以检测。而且，任何即时收益都可能具有欺骗性。一家宣布计划利用 AI 自动化工作流和裁员计划的公司，可能会看到股价短暂上涨，但这并不能保证客户和员工最终会作何反应。3
软性投资回报率关键绩效指标 (KPI) 在短期内较难对照业务绩效进行直接衡量，但往往会影响组织的长期健康发展。此类关键绩效指标 (KPI) 通常通过调研和定性研究来衡量，包括：
员工满意度与留存率这与 AI 计划相关，例如组织成功克服内部 AI 挑战，或证明其致力地 AI 的可持续发展。
提更优的决策制定高管和团队负责人能够通过使用人工智能驱动的数据分析，在更短的时间内做出更准确的决策。
IBM 商业价值研究院开展了一系列研究，探讨组织和团队如何通过其 AI 计划实现最佳投资回报率。尽管每项研究都是针对特定行业，但任何领域的团队都可以概括出要点，以满足各自的需求。
一项与 Adobe 和 AWS 的合作研究揭示了三项关键行动，可以最大限度提高内容供应链 (CSC) 中机器学习计划的投资回报率。同时，一项对产品开发的调查发现，高投资回报率团队都遵循着相同的四大最佳实践。
那些将四大 AI 最佳实践贯彻到“极其重要”程度的产品开发团队报告称，生成式 AI 的投资回报率中位数达到了 55%。7 希望复制其成果的团队，应将以下实践纳入其工作流中：
那些对 AI 和内容采取整体宏观视角的组织报告称，CSC 在开发方面的投资回报率高出 22%，在生成式 AI 集成方面则高出 30%。8三大支柱驱动 AI 与 CSC 驱动投资回报率的成功：
