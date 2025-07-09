但是，尽管围绕 AI 实施的热度持续高涨，许多组织却发现其 AI 解决方案的投资回报率 (ROI) 并未达到预期。IBM 商业价值研究院 2023 年发布的一份报告发现，企业级 AI 计划仅实现了 5.9％ 的投资回报率。与此同时，这些 AI 项目产生了 10% 的资本投资1。

那么，为何大多数企业都难以从 AI 驱动的解决方案中获利呢？他们又该如何在 2025 年实现更高的投资回报率？事实证明，仅拥有 AI 还远远不够。一些企业领导者出于“错失恐惧症”（FOMO) 而仓促跳上 AI 这班车，这是一种为了领先于竞争对手而采取的短期冲动行为。另一些人则将企业级 AI 视为解决所有问题的万能锤。这两个群体都忽略了细微规划和周详考虑的重要性。

“人们会说，‘第一步：我们要用 LLM（大型语言模型）。第二步：我们该用它go 做什么？’”IBM 语言技术高级研究科学家 Marina Danilevsky 评论道。她的评论是对那些可能在 2025 年陷入与AI 智能体相同的短视陷阱的公司发出的警告。

要在人工智能转型中实现正向 ROI，需要采用与传统做法相反的方式。幸运的是，企业与人工智能的前景正迎来曙光。当组织让强大的数据质量和 AI 战略发挥主导作用时，正确实施 AI 系统不仅有可能而且有可能实现可衡量的 ROI 收益。