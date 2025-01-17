如何计算人工智能驱动型网络安全的投资回报率

试想如下场景：一场精密策划的恶意钓鱼攻击直指某大型金融机构。攻击者利用人工智能 (AI) 生成钓鱼邮件，其内容与该企业内部通信高度仿真。邮件中嵌入恶意链接，目的是窃取员工凭据，攻击者可能借此入侵企业资产与数据，其后续意图不明。

该组织的人工智能驱动型网络安全解决方案持续监控网络流量和用户行为，检测与攻击相关的多项异常，阻止网络中对可疑域名的访问，隔离钓鱼电子邮件，重置所有潜在被攻破账户的密码，并实时向安全运营中心发送警报，提供攻击途径及受影响系统的详细信息。

借助预测分析技术，AI 可预判攻击者可能采取的后续行动，使安全团队能够主动强化相关领域的防御部署。

防守方成功化解了攻击。但这套 AI 解决方案是否物有所值？这场胜利的经济价值究竟几何？AI 相关投入的核算相对简单。但如何衡量其投资回报率？具体而言，对于从未发生的数据失窃、未曾造成的声誉损失、始终维系的客户信任，或是成功规避的运营风险，该如何量化其价值？