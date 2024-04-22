为了地球与人类：IBM 在可持续发展中聚焦 AI 伦理

AI 可以成为向善的力量，但也可能引发环境与可持续发展方面的隐忧。IBM 致力于负责任地开发和部署这项技术，从而帮助我们的客户实现其可持续发展目标。
“AI 是应对医疗健康、制造业、气候变化等全球紧迫挑战的巨大机遇，”IBM 全球可持续发展软件负责人兼 AI 伦理委员会成员 Christina Shim 表示。“但在获益的同时，必须最小化其对环境的影响。这意味着需要在模型的构建、训练与使用方式，处理发生的地点，所用基础设施的类型，以及我们在此过程中的开放性与协作程度等方面，做出更具可持续性的选择。”
AI 创造需要大量能源和数据。根据欧盟 2023 年能源效率指令 ，欧洲数据中心电力消耗预计在 2018 年至 2030 年间增长 28%，这印证了 AI 使用带来的环境成本。IBM 已采取多项措施以减轻其 AI 系统的环境影响。在我们 2023 年影响力报告中，IBM 总电力消耗的 70.6% 来自可再生资源，其中 IBM 数据中心消耗电力的 74% 为可再生能源。2023 年，全球有 28 个数据中心实现了 100% 可再生能源供电。
IBM 致力于开发高能效方法来训练、调优和运行 AI 模型，例如其自研的 Granite 基础模型。Granite 模型作为 130 亿参数规模的模型，比大型模型更小巧高效，因此对环境的影响更小。
2022 年，IBM 推出了 Vela——其首台 AI 优化的云原生超级计算机。该设计支持其基础设施在全球任何地方的高效部署与管理，这有助于缓解对现有资源的消耗。
其他旨在支持 AI 可持续发展的 IBM 产品包括：
据 IBM 专家实验室副总裁、杰出工程师兼 AI 伦理委员会成员 John Thomas 表示：“令人鼓舞的是，我们客户对平衡生成式 AI 效益与长期可持续发展目标的兴趣日益增长。我们的一些领先客户正在将这一要求纳入其企业 AI 治理框架。”
IBM 致力于对环境、我们工作与生活的社区以及商业道德产生持久的积极影响。2021年，IBM 启动了 IBM Sustainability Accelerator，这是一个公益性质的社会影响项目，通过应用 IBM 技术（包括 AI）及专业能力，来增强并扩展非营利组织和政府机构的解决方案。该项目旨在帮助特别易受环境威胁影响的群体。2024 年，IBM 宣布就“弹性城市”主题发起最新提案征集，旨在寻找长期培育城市弹性的方法。IBM 计划在未来五年内将该项目的投资再增加最多 4500 万美元。
IBM 还致力于弥补劳动力技能差距，包括 AI 与可持续发展相关领域。去年， IBM SkillsBuild 新增了一系列生成式 AI 课程，这是我们新 AI 培训承诺的一部分。IBM 还推出了新的可持续发展课程，帮助培养下一代领导者掌握绿色经济所需技能。此免费培训将前沿技术与生态及气候变化领域相连接。
IBM 长期以来一直致力于与履行高标准道德、环境和社会责任的供应商开展业务。这一承诺包括通过责任商业联盟制定的行为准则，IBM 是该联盟的创始成员。我们为供应商制定了具体的环保要求，并与他们合作推动持续改进，以此支持这一承诺。
2022 年，IBM 完成了在整个生态系统中推广 AI 伦理实践的首次承诺，超额完成了对 1000 家生态系统合作伙伴进行技术伦理培训的目标。2023 年，我们宣布了新承诺：到 2025 年对 1000 家技术供应商进行技术伦理培训，目前进展顺利。
AI 可以增强人类智能、提升公平性、优化收益，也可能适得其反。法规或许能强制落实部分责任，但开发者和使用者必须在 AI 应用的全程中统筹考量人、地球和利润。
以人为本的 AI 方法，必须在提升 AI 能力的同时，采纳合乎道德的做法并响应可持续发展的迫切需求。随着 IBM 将 AI 融入各类应用程序，我们致力于可持续地使用 AI，并赋能所有 AI 利益相关方共同践行。
