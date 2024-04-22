为了地球与人类：IBM 在可持续发展中聚焦 AI 伦理

AI 创造需要大量能源和数据。根据欧盟 2023 年能源效率指令 ，欧洲数据中心电力消耗预计在 2018 年至 2030 年间增长 28%，这印证了 AI 使用带来的环境成本。IBM 已采取多项措施以减轻其 AI 系统的环境影响。在我们 2023 年影响力报告中，IBM 总电力消耗的 70.6% 来自可再生资源，其中 IBM 数据中心消耗电力的 74% 为可再生能源。2023 年，全球有 28 个数据中心实现了 100% 可再生能源供电。

IBM 致力于开发高能效方法来训练、调优和运行 AI 模型，例如其自研的 Granite 基础模型。Granite 模型作为 130 亿参数规模的模型，比大型模型更小巧高效，因此对环境的影响更小。

2022 年，IBM 推出了 Vela——其首台 AI 优化的云原生超级计算机。该设计支持其基础设施在全球任何地方的高效部署与管理，这有助于缓解对现有资源的消耗。

其他旨在支持 AI 可持续发展的 IBM 产品包括：

据 IBM 专家实验室副总裁、杰出工程师兼 AI 伦理委员会成员 John Thomas 表示：“令人鼓舞的是，我们客户对平衡生成式 AI 效益与长期可持续发展目标的兴趣日益增长。我们的一些领先客户正在将这一要求纳入其企业 AI 治理框架。”