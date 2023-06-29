过去几年中，制造业经历了重大的数字化转型，技术进步、不断变化的消费者需求以及新冠疫情都成为变革的主要催化剂。为保持竞争力并克服当今的挑战，制造商不得不将敏捷性与适应性作为首要任务。
在此，我们将探讨未来一年将改变行业的重大制造业趋势。
3D 打印，也称为增材制造，是一项快速发展的技术，它改变了公司设计、原型制作和产品制造的方式。在智能工厂中，3D 打印是快速、精确生产复杂零件和组件的常用工具。
传统的制造工艺，如注塑成型，可能会受到原型零件几何复杂性的限制，并且可能需要多个步骤和工序才能完成生产。借助 3D 打印，制造商可以在单一步骤中生产复杂的几何形状，从而缩短制造时间并降低成本。
增材制造在需要复杂组件的航空航天、汽车和医疗保健等行业尤其有用。这项科技还能帮助制造商实现按需生产备件，从而减少对大量库存的需求并提高供应链效率。
制造过程通常需要消耗大量能源和水资源，且常常会产生有害废弃物及其他副产品，因此可持续发展举措正成为现代制造业日益重要的考量因素。如今的消费者比以往任何时候都更具环保意识，各国政府也持续出台法规以减少碳排放和保护环境。因此，制造商面临着通过推进碳中和及最小化碳足迹来减缓气候变化影响的压力。
投身可持续制造的企业旨在通过使用可再生能源、采用循环经济原则和实施环保生产工艺，来减少浪费、节约资源并最大限度地减少有害物质的使用。
服务化是一种涉及从销售产品转向提供服务的商业模式。在制造业中，服务化涉及向客户提供售后服务，例如维护、维修和升级。这种模式可以帮助制造商与客户建立更牢固的关系、提高客户忠诚度并创造经常性收入流。服务化还能使制造商通过提供增强客户体验的增值服务，使自己与竞争对手区分开来。此外，制造商可以获得关于客户需求和偏好的宝贵洞察，从而为产品开发提供信息并提高客户满意度。
回流是指将制造业务从海外迁回本国的过程。近年来，由于劳动力短缺、供应链中断、地缘政治风险以及海外劳动力成本上升，这一趋势势头渐增。回流可以为制造企业带来多重益处，包括降低运输成本、改善质量控制并提高灵活性。此外，回流有助于创造新的就业机会并支持当地经济。
扩展现实 (XR) 指的是融合物理世界与数字世界的技术，例如虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR)。XR 的主要优势之一在于其改善员工培训和教育、弥补工人技能缺口的能力。XR 技术可以帮助制造商创建沉浸式培训模拟，帮助员工在受控环境中学习新技能和流程。其结果是，工人可以获得实时信息和指导，公司则能获得更高的生产效率和更少的错误。
在消费者端，XR 可通过提供虚拟产品演示和可视化效果来提升客户体验。它还可以帮助制造商为客户设计和开发更好的产品，因为设计人员可以在批量生产并投放市场之前在虚拟环境中对产品进行可视化和测试。
随着制造工艺的进步，制造材料也在不断发展。复合材料、陶瓷和纳米材料等先进材料正成为行业新常态，因为与传统原材料相比，这些材料具有更高的强度与耐用性以及更优的热性能。先进材料拥有多种潜在应用领域，包括航空航天、汽车和医疗制造。例如，复合材料正帮助制造商生产更轻、更节能的飞机，而纳米材料则被用于开发新的医疗方法。
在智能制造领域，数字孪生体已成为一个日益流行的概念。数字孪生体（一个配备传感器并连接到互联网的物理对象或系统的虚拟副本）可以收集数据并提供实时性能洞察。在智能工厂中，数字孪生体被用于监测和优化制造流程、机器和设备的性能。
通过收集来自制造设备的传感器数据，数字孪生体能够检测异常、识别潜在问题、提升预测能力，并提供关于如何优化生产流程的洞察。制造商还可以利用数字孪生体在实施前模拟场景和测试配置。
那些拥抱趋势并投资于前沿实践与技术（如 IBM Maximo Application Suite）的制造商，将能够在未来几年的全球市场中占据有利的竞争位置。
IBM® Maximo 是一个集成平台，帮助制造企业优化资产性能并简化日常运营。它采用一个集成化的、由人工智能驱动、基于云的平台，提供 CMMS、EAM 和 APM 功能，可进行高级数据分析，并帮助维护经理做出更明智、更基于数据的决策。
通过采用更可持续的做法并利用 ibm maximo 的先进功能，制造商能够帮助企业、行业和地球创造更可持续的未来。
深入了解 Boston Dynamics 如何与 IBM 合作将人工智能驱动的机器人引入工厂车间。
为制造业实施变革性技术解决方案，助力其实现业务敏捷性。
通过实时资产跟踪和经改进的维护计划，将资产管理最佳实践应用于企业的生产运营中。
借助 IBM 利用丰富的数据和强大的 AI 技术来集成优化流程，从而实现业务运营转型。