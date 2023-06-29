过去几年中，制造业经历了重大的数字化转型，技术进步、不断变化的消费者需求以及新冠疫情都成为变革的主要催化剂。为保持竞争力并克服当今的挑战，制造商不得不将敏捷性与适应性作为首要任务。

在此，我们将探讨未来一年将改变行业的重大制造业趋势。