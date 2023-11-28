供应链物流是指对整个企业供应链中的货物生产、运输和配送进行管理，其中包括入站物流（材料和供应品如何进入企业）和出站物流（企业的产品如何送达零售商和消费者手中）。
供应链物流在企业和全球经济的顺利运作中起着至关重要的作用，支持着全球货物的流动。实施有效的物流可帮助企业在全球动荡中增强抵御能力，并获得竞争优势。
物流管理涉及协调与原材料寻购、采购和运往工厂相关的活动；将这些材料转化为成品；以及将产品交付给零售商和客户。除了客户服务和退货管理外，它还包括一系列问题，例如库存管理、仓储、运输和配送。
物流对于尽可能快速便捷地将货物送到消费者手中至关重要。有效的供应链物流管理有助于降低成本并提高整个业务流程的运营效率。 企业可以通过优化供应链的各个环节节省资金和时间，包括需求规划、运输路线、库存水平和交货时间。
物流还能确保客户在期望的时间和地点收到订单，从而帮助维持客户满意度。这些优势结合起来有助于提升竞争优势。管理良好的物流使公司能够快速响应市场变化，提供更好的交货条件，并以最具成本效益的方式解决中断问题。
管理完善的供应链网络有利于企业、消费者和其他利益相关者。对客户而言，高效的物流意味着及时交付和准确履行订单，所有这些都能带来良好的购物体验。客户还可以从妥善管理的“逆向物流”中获益。“逆向物流”是指将货物从客户处运回原产地，作为零售退货，或进行回收和处置。
完善的物流管理也是零售商和批发商的福音。高效的库存管理降低了库存成本，有效的运输管理可削减运输费用，从而提高整体盈利能力。
供应链管理 (SCM) 是范围更广的术语，其中一个要素是供应链物流。SCM 涉及在整个供应链流程中监督产品的整个生命周期，从最初的材料寻购到最终向消费者交付成品，这不仅包括物流活动，还包括采购策略、产品开发、生产管理和需求预测。
作为 SCM 其中一环，供应链风险管理 (SCRM) 是发现和解决公司供应链中潜在漏洞的过程。SCRM 旨在最大限度地降低这些风险对公司供应链运营、声誉和财务业绩的影响。
许多公司都在寻找更好地保证全球供应链货物运输安全的方法，以确保在出现中断时的恢复能力。但是，物流是一项复杂的工作，从生产规划到货物储存，再到为最终客户解决问题。
在不同地区协调多个供应商、制造商和运输提供商的供应链管理活动，增加了规划和组织的复杂性。此外，客户需求瞬息万变，这意味着要适应快速变化的市场趋势和客户需求会十分困难。识别和降低风险（包括供应商可靠性、运输中断和地缘政治因素）均极具挑战性。
一些公司会利用技术来帮助应对供应链管理的挑战。先进的技术为供应链分析和提高供应链可见性和透明度提供了新的强大方法，包括
自动存储和检索系统 (ASRS) 以及机器人分拣系统等仓库自动化技术显著提高了效率。这些技术减少了人工劳动，最大限度地减少错误，并加快货物分类、存储和检索流程。在运输物流方面，自动化系统可以优化装载计划和车辆调度，从而提高运输业务的效率。
区块链作为一种可供访问的不可变账本，可以提高整个供应链的透明度和可追溯性，使验证产品真伪和跟踪货物流向变得更加容易。
云计算可以为数据存储和共享、信息系统和其他组件提供可扩展的解决方案，使供应链各个环节的协作和信息交流变得更加顺畅。
多项关键职能有助于供应链物流顺利运行。物流经理负责监督运输和仓储等物流业务，并帮助确保决策与更广泛的公司目标保持一致。采购专家负责管理原材料和货物的采购，而运输业务经理和仓库经理则负责维持各自领域的效率。
库存计划员负责维持适当的库存水平，客户服务代表负责接受订单查询并管理退货或问题。大多数供应链专业人员在其职业生涯中均身兼数职1。对于具体物流工作，他们通常会争取获得该领域的专业证书或学士学位。
越来越多的公司正在寻求通过限制温室气体排放、追求脱碳和设定净零排放目标来减少对环境影响的方法。供应链可持续发展在实现这些目标方面发挥着关键作用。
供应链管理专业协会 (CSCMP) 将供应链可持续发展定义为：根据联合国可持续发展目标，管理由供应商、制造商、分销商和客户组成的网络内部和网络之间的环境和社会影响。2这些努力涵盖了供应链的每个阶段，从原材料寻购和提取到产品使用及其生命周期结束。
有效的物流规划是供应链可持续发展的重要环节。例如，优化运输和配送路线以及使用环保型车辆可能有助于减少整个供应链的燃料使用量和总体排放量。供应链物流还可以通过减少废弃物和协助回收利用，帮助企业推广循环经济原则，并确定制造流程中需要改进的领域。
AI 和供应链数据分析等先进技术使物流团队能够协调迅速响应的有效网络，快速适应变化，避免生产过剩和库存过多，以免破坏可持续发展的努力。通过妥善管理物流，企业可以运用更可持续的业务运营模式，并为更健康的地球做出贡献。
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1运营和供应链管理职业发展路径和模式，APICS 报告，Association of Supply Chain Management，2014 年。
2定义供应链可持续发展，State of Supply Chain Sustainability 2023，MIT 运输与物流中心和供应链管理专业协会，2023 年 10 月。