物流对于尽可能快速便捷地将货物送到消费者手中至关重要。有效的供应链物流管理有助于降低成本并提高整个业务流程的运营效率。 企业可以通过优化供应链的各个环节节省资金和时间，包括需求规划、运输路线、库存水平和交货时间。

物流还能确保客户在期望的时间和地点收到订单，从而帮助维持客户满意度。这些优势结合起来有助于提升竞争优势。管理良好的物流使公司能够快速响应市场变化，提供更好的交货条件，并以最具成本效益的方式解决中断问题。

管理完善的供应链网络有利于企业、消费者和其他利益相关者。对客户而言，高效的物流意味着及时交付和准确履行订单，所有这些都能带来良好的购物体验。客户还可以从妥善管理的“逆向物流”中获益。“逆向物流”是指将货物从客户处运回原产地，作为零售退货，或进行回收和处置。

完善的物流管理也是零售商和批发商的福音。高效的库存管理降低了库存成本，有效的运输管理可削减运输费用，从而提高整体盈利能力。