Smart Talks with IBM

一档由 Malcolm Gladwell 主持的播客，聚焦于那些富有创意地将技术应用于商业以推动变革的远见者。

收听最新一期节目

立即收听第六季

NASA 与 AI：解码我们的宇宙

NASA 与 IBM 已开发出先进的 AI 基础模型，用于分析卫星数据，揭示地球乃至更广范围内的各种规律。这些工具已开始产生实际影响：从帮助肯尼亚规划 150 亿棵树的种植，到帮助英国追踪有害藻华。此项合作为气候行动、环境监测及应急响应提供了战略性洞见。
开启我们的量子未来

Malcolm Gladwell 前往旧金山科技周，面向现场观众与 IBM 新任研究总监 Jay Gambetta 进行现场对话。他们讨论了 IBM 扩展量子计算能力的计划、已在进行的突破性实验，以及这些新型计算机可能对化学、医学乃至金融产生的影响。
AI 与量子赋能智慧商业

Malcolm Gladwell 在特别直播节目中与 IBM 董事长兼首席执行官 Arvind Krishna 对谈，探讨量子计算的突破性潜力、AI 对业务的变革性影响，以及 Krishna 在 90 年代做出的远见预测如何持续指引着 IBM 的创新。
AI 赋能 Ferrari 粉丝生态

法拉利车队与 IBM 正在通过 AI 驱动的洞察和尖端数字工具，重新定义粉丝互动体验。一同探索 IBM 如何助力法拉利车队深化与全球近 4 亿粉丝的联结，在数字时代驱动创新发展、构建粉丝社群。
L'Oréal 与 IBM：人工智能驱动的美妆

节目前往欧莱雅位于新泽西州的研究与创新中心，Malcolm Gladwell 在那里深入了解了化妆品配方的复杂性，以及欧莱雅与 IBM 在 AI 方面的合作伙伴关系。探索 AI 如何革新美容行业，使产品更加可持续、更具创新性。
AI 助手如何变革教育

Malcolm Gladwell 访问肯尼索州立大学，了解一款名为“Jiwoo”的 AI 助手，它通过模拟课堂师生互动，帮助未来的教师练习回应式教学。探索 AI 如何影响教学方法，为教师胜任课堂教学做好准备。
系列介绍

与《修正主义历史》作者兼主持人 Malcolm Gladwell，以及您喜爱的 Pushkin Industries 旗下其他播客的主持人们一同，与他们对话在商业中创造性地应用技术来推动变革并实现行业转型的有远见者。
 
本季“IBM Smart Talks”活动即将上线。我们走出工作室，深入了解 IBM 客户如何利用人工智能改变他们的业务方式。它为我们提供了窥探科技幕后的全新视角，展现了伟大的理念与边缘解决方案的碰撞。
来自 IBM Smart Talks 的更多剧集

点击展开我们的季度列表，并在下方探索具体剧集 ↓

2025 年 1 月 28 日 | 第 8 集 基础架构如何为 AI 时代提供动力

主持人：Malcolm Gladwell

嘉宾
——Ric Lewis，IBM 基础设施高级副总裁

 观看第 8 集 2024 年 10 月 22 日 | 第 7 集 AI 如何加速网络安全

主持人：Malcolm Gladwell

嘉宾：
——Jason Kelley，IBM 战略合作伙伴与生态系统总经理
——Kristy Friedrichs，Palo Alto Networks 高级副总裁兼首席合作官

 观看第 7 集 2024 年 10 月 8 日 | 第 6 集 有目标地规模化扩展 AI

主持人：Jacob Goldstein

嘉宾：
——Rebecca Finlay，AI 合作伙伴关系组织首席执行官

 

 

 观看第 6 集 2024 年 9 月 24 日 | 第 5 集 Granite 模型在商业中的力量

主持人：Jacob Goldstein

嘉宾：
——Maryam Ashoori，IBM watsonx.ai 产品管理总监兼产品负责人

 

 观看第 5 集 2024 年 9 月 10 日 | 第 4 集 AI 时代的教育

主持人：Laurie Santos 博士

嘉宾：
——Justina Nixon-Saintil，IBM 企业社会责任副总裁兼首席影响力官
——April Dawson，技术及创新副院长兼法学教授

 观看第 4 集 2024 年 8 月 27 日 | 第 3 集 开源如何使 AI 民主化

主持人：Malcolm Gladwell

嘉宾：
——Mo Duffy，Red Hat 软件工程经理

 观看第 3 集 2024 年 8 月 13 日 | 第 2 集 AI 为美国网球公开赛带来的优势

主持人：Jacob Goldstein

嘉宾：
——Brian Ryerson，美国网球协会数字战略高级总监

 观看第 2 集 2024 年 6 月 25 日 | 第 1 集 AI 与生产力悖论

主持人：Malcolm Gladwell

嘉宾：
——Rob Thomas，IBM 软件高级副总裁兼首席商务官

 

 

 观看第 1 集
2024 年 4 月 10 日 | 第 8 集 协作的力量：IBM 如何与微软联手

主持人：Tim Harford

嘉宾：
—— Srinivasan Venkatarajan，微软全球合作伙伴业务总监

 观看第 8 集 2024 年 3 月 19 日 | 第 7 集 AI 在医疗保健领域的应用：生成式 AI 如何扩展生育治疗

主持人：Laurie Santos 博士

嘉宾：
——Alice Crisci，生育保健服务提供商 Ovum Health 联合创始人兼首席执行官

 

 观看第 7 集 2023 年 11 月 28 日 | 第 6 集 Salesforce 与 IBM：通过生成式 AI 革新体验

主持人：Jacob Goldstein

嘉宾：
——Susan Emerson，Salesforce AI、分析与数据产品高级副总裁
——Matthew Candy，IBM Consulting 全球生成式 AI 管理合伙人

 观看第 6 集 2023 年 11 月 14 日 | 第 5 集 生成式 AI：崛起历程与社会潜力

主持人：Malcolm Gladwell

嘉宾：
——Darío Gil 博士，IBM 高级副总裁兼研究总监

 观看第 5 集 2023 年 10 月 17 日 | 第 4 集 负责任的 AI：企业为何需要可靠的 AI 治理

主持人：Malcolm Gladwell 与 Laurie Santos

嘉宾：
——Christina Montgomery，IBM 首席隐私与信任官

 观看第 4 集 2023 年 10 月 3 日 | 第 3 集 Hugging Face 与 watsonx：为何开源是商业 AI 的未来

主持人：Malcolm Gladwell 与 Tim Harford

嘉宾：
——Jeff Boudier，Hugging Face 产品与增长主管

 观看第 3 集 2023 年 9 月 19 日 | 第 2 集 AI 的变革：为何基础模型代表未来

主持人：Malcolm Gladwell 与 Jacob Goldstein

嘉宾：
——David Cox 博士，IBM 研究院 AI 模型副总裁

 观看第 2 集 2023 年 9 月 5 日 | 第 1 集 商用 AI：成倍提高 AI 的影响力

主持人：Malcolm Gladwell 与 Jacob Goldstein

嘉宾：
——Kareem Yusuf，IBM 软件产品管理与增长高级副总裁

 观看第 1 集
2023 年 6 月 19 日 | 第 10 集 IBM 与 HBCU：培育新一代网络安全专家

主持人：Malcolm Gladwell 与 Laurie Santos 博士

嘉宾：
——Derrick Warren，格兰布林州立大学商学院院长（前南方大学商学院副院长）

 观看第 10 集 2023 年 2 月 14 日 | 第 9 集 太空漫游 355 天：与宇航员 Mark Vande Hei 探寻意义

主持人：Malcolm Gladwell


嘉宾：
——Mark Vande Hei，美国宇航局宇航员

 观看第 9 集 2022 年 11 月 29 日 | 第 8 集 点击，而非代码：利用 Salesforce 变革数字体验

主持人：Malcolm Gladwell 与 Jacob Goldstein

嘉宾：
——Phil Weinmeister，IBM 美洲区 Salesforce 产品主管

 观看第 8 集 2022 年 11 月 15 日 | 第 7 集 解锁数据战略：数据素养助力更佳业务

主持人：Malcolm Gladwell 与 Ronald Young Jr.

嘉宾：
——Nicholas Renotte，IBM 数据科学与 AI 技术专家

 观看第 7 集 2022 年 10 月 25 日 | 第 6 集 消除招聘偏见：通过智能自动化招募多元化员工队伍

主持人：Malcolm Gladwell 与 Jacob Goldstein

嘉宾：
——Angela Hood，ThisWay Global 创始人兼首席执行官

 观看第 6 集 2022 年 9 月 27 日 | 第 5 集 供应链的未来：构建可持续且透明的企业

主持人：Malcolm Gladwell 与 Tim Harford


嘉宾：
——Sheri Hinish，IBM 全球可持续发展服务负责人兼可持续供应链产品负责人

 观看第 5 集 2022 年 8 月 30 日 | 第 4 集 “五月花号”自主船舶：海上的 AI 与自动化

主持人：Malcolm Gladwell 与 Lauren Ober


嘉宾：
——Brett Phaneuf 与 Don Scott，“五月花号”自主船舶项目背后的工程师

 观看第 4 集 2022 年 7 月 23 日 | 第 3 集 白帽黑客：在罪犯之前入侵企业

主持人：Malcolm Gladwell 与 Tim Harford


嘉宾：
——Stephanie “Snow” Carruthers，IBM X-Force 首席人员黑客

 观看第 3 集 2022 年 6 月 28 日 | 第 2 集 构建值得信赖的 AI：一种整体性方法

主持人：Malcolm Gladwell 与 Laurie Santos 博士

嘉宾：
——Phaedra Boinodiris，IBM Consulting AI 可信实践负责人

 观看第 2 集 2022 年 5 月 31 日 | 第 1 集 Home Lending Pal：利用云与 AI 颠覆抵押贷款行业

主持人：Malcolm Gladwell 与 Jacob Goldstein

嘉宾：
——Bryan Young 与 Steven Better，Home Lending Pal 联合创始人

 观看第 1 集
2021 年 12 月 9 日 | 第 12 集 购物旺季高峰期如何管理供应链波动

主持人：Malcolm Gladwell

嘉宾：
——Jonathan Wright，IBM 供应链咨询全球管理合伙人

 观看第 12 集 2021 年 12 月 2 日 | 第 11 集 对于您的公司和客户而言，可持续性的未来是怎样的

主持人：Malcolm Gladwell

嘉宾：
——Marc Rolfe，SAP 高级副总裁兼战略合作伙伴生态系统成功主管；Jason Kelley，IBM 战略合作伙伴总经理

 观看第 11 集 2021 年 11 月 19 日 | 第 10 集 以人为本的方法如何构建值得信赖的 AI

主持人：Malcolm Gladwell

嘉宾：
——Christina Montgomery，IBM 首席隐私官兼 AI 伦理委员会联席主席；Seth Dobrin 博士，全球首席 AI 官

 观看第 10 集 2021 年 10 月 29 日 | 第 9 集 量子计算，今日即可实现的明日计算

主持人：Malcolm Gladwell

嘉宾：
——Darío Gil 博士，IBM 研究高级副总裁兼总监

 观看第 9 集 2021 年 9 月 30 日 | 第 8 集 利用边缘混合云加速创新

主持人：Malcolm Gladwell

嘉宾：
——David Shacochis，Lumen 企业技术副总裁兼现场首席技术官；Howard Boville，IBM 云平台主管

 观看第 8 集 2021 年 8 月 26 日 | 第 7 集 为何商业需要区块链

主持人：Malcolm Gladwell

嘉宾：
——Jason Kelley，IBM 高级领导者

 观看第 7 集 2021 年 7 月 29 日 | 第 6 集 一场关于开放式创新的开放式对话

主持人：Malcolm Gladwell

嘉宾：
——Jim Whitehurst，IBM 高级顾问

 观看第 6 集 2021 年 6 月 3 日 | 第 5 集 沙发与隔间：工作的未来是混合模式吗？

主持人：Malcolm Gladwell

嘉宾：
——Adam Grant，组织心理学家，沃顿商学院教授

 

 观看第 5 集 2021 年 5 月 27 日 | 第 4 集 AI 能有同理心吗？重塑客户体验

主持人：Malcolm Gladwell

嘉宾：
——Anil Bhatt，Anthem 高级副总裁兼首席技术官；Glenn Finch，IBM 全球企业咨询服务管理合伙人

 观看第 4 集 2021 年 4 月 29 日 | 第 3 集 携手 AI 领域女性，重塑未来

主持人：Malcolm Gladwell

嘉宾：
——Carla Piñeyro Sublett，高级副总裁兼首席营销官；Chimka Munkhbayar，Agrolly 联合创始人

 观看第 3 集 2021 年 3 月 30 日 | 第 2 集 5G、边缘计算与 AI 如何变革各行各业

主持人：Malcolm Gladwell

嘉宾：
——Srini Kalapala，Verizon 全球技术、战略及网络云副总裁
——Steve Canepa，IBM 全球通信行业总经理兼董事总经理

 观看第 2 集 2021 年 3 月 25 日 | 第 1 集 利用 AI 重新构想工作完成的方式

主持人：Malcolm Gladwell

嘉宾：
——Rob Thomas，IBM 云与数据平台高级副总裁

 观看第 1 集
2020 年 11 月 17 日 | 第 15 集 IBM Smart Talks：为何商业需要区块链

主持人： Jonathan Strickland

嘉宾：
——Jason Kelley，IBM 高级领导者

 观看第 15 集 2020 年 11 月 2 日 | 第 14 集 IBM Smart Talks：为种族平等共同编程

主持人： Jonathan Strickland

嘉宾：
——Dale Davis Jones 与 Lysa Banks，IBM 杰出工程师；Britni Lonesome，创意架构师

 观看第 14 集 2020 年 10 月 20 日 | 第 13 集 IBM Smart Talks：P-TECH 如何为学生迎接未来工作做好准备

主持人： Jonathan Strickland

嘉宾：
——Joel Mangan，IBM P-TECH 项目执行董事以及 Suyhalia Karim-Doran 与 Eric Cholula-Martinez，近期的 P-TECH 毕业生

 观看第 13 集 2020 年 10 月 6 日 | 第 12 集 IBM Smart Talks：在线隐私比以往任何时候都更重要

主持人：Robert 与 Joe

嘉宾：
——Sheri Bachstein，沃森广告与 The Weather Company（IBM 旗下业务）全球负责人。

 观看第 12 集 2020 年 9 月 22 日 | 第 11 集 IBM Smart Talks：人口贩卖依然存在。AI 能帮助遏制这一祸患吗？

主持人： Jonathan Strickland

嘉宾：
——John McGrath，IBM 高级解决方案架构师
——Neil Giles，Traffik Analysis Hub 首席执行官

 观看第 11 集 2020 年 7 月 28 日 | 第 10 集 应对 COVID-19 期间的医疗资源差异

主持人： Jonathan Strickland

嘉宾：
——Kyu Rhee 博士，IBM 首席健康官
——Irene Dankwa-Mullan 博士，IBM Watson Health 副首席健康官

 

 观看第 10 集 2020 年 7 月 14 日 | 第 9 集 日新月异的网络安全格局

主持人： Jonathan Strickland

嘉宾：
——Wendi Whitmore，IBM Security X-Force Threat Intelligence 副总裁
——Allison Ritter，IBM 安全指挥中心项目负责人

 观看第 9 集 2020 年 6 月 16 日 | 第 7 集 辩论 AI

主持人：Robert 与 Joe

嘉宾：
——Noam Slonim，Project Debater 首席研究员
——Madhu Kochar，IBM 数据与 AI 专家实验室及学习副总裁

 观看第 7 集 2020 年 6 月 2 日 | 第 6 集 AI 在疫情中的影响

主持人：Robert 与 Joe

嘉宾：
– Ritika Gunnar，IBM 数据与 AI 专家实验室及学习副总裁
——Jay Bellissimo，IBM 美国公共及联邦市场总经理。

 观看第 6 集 2020 年 5 月 19 日 | 第 5 集 重新思考供应链

主持人：Robert 与 Joe

嘉宾：
——Luq Niazi，IBM 全球消费品行业董事总经理
——Karl Haller，IBM 消费者能力中心 (CoC) 合作伙伴

 观看第 5 集 2020 年 5 月 5 日 | 第 4 集 隔空协作

主持人： Jonathan Strickland

嘉宾：
——Kristin Wisnewski
——Grace Suh

 观看第 4 集 2020 年 4 月 21 日 | 第 3 集 加快应对新冠肺炎疫情

主持人： Jonathan Strickland

嘉宾：
——IBM 的 Dave Turek

 观看第 3 集 2020 年 4 月 7 日 | 第 2 集 追踪新冠疫情

主持人： Jonathan Strickland

嘉宾：
——Cameron Clayton，IBM Cloud 生态系统及 The Weather Company 总经理

 观看第 2 集 2020 年 3 月 24 日 | 第 1 集 Project Owl

主持人： Jonathan Strickland

嘉宾：
——Bryan Knouse，Project OWL（IBM“代码行动号召”大赛获胜者）
——IBM 的 Alisa Maclin

 观看第 1 集

