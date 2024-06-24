Smart Talks with IBM

一档由 Malcolm Gladwell 主持的播客，聚焦于那些富有创意地将技术应用于商业以推动变革的远见者。
NASA 与 IBM 已开发出先进的 AI 基础模型，用于分析卫星数据，揭示地球乃至更广范围内的各种规律。这些工具已开始产生实际影响：从帮助肯尼亚规划 150 亿棵树的种植，到帮助英国追踪有害藻华。此项合作为气候行动、环境监测及应急响应提供了战略性洞见。
Malcolm Gladwell 前往旧金山科技周，面向现场观众与 IBM 新任研究总监 Jay Gambetta 进行现场对话。他们讨论了 IBM 扩展量子计算能力的计划、已在进行的突破性实验，以及这些新型计算机可能对化学、医学乃至金融产生的影响。
Malcolm Gladwell 在特别直播节目中与 IBM 董事长兼首席执行官 Arvind Krishna 对谈，探讨量子计算的突破性潜力、AI 对业务的变革性影响，以及 Krishna 在 90 年代做出的远见预测如何持续指引着 IBM 的创新。
法拉利车队与 IBM 正在通过 AI 驱动的洞察和尖端数字工具，重新定义粉丝互动体验。一同探索 IBM 如何助力法拉利车队深化与全球近 4 亿粉丝的联结，在数字时代驱动创新发展、构建粉丝社群。
节目前往欧莱雅位于新泽西州的研究与创新中心，Malcolm Gladwell 在那里深入了解了化妆品配方的复杂性，以及欧莱雅与 IBM 在 AI 方面的合作伙伴关系。探索 AI 如何革新美容行业，使产品更加可持续、更具创新性。
与《修正主义历史》作者兼主持人 Malcolm Gladwell，以及您喜爱的 Pushkin Industries 旗下其他播客的主持人们一同，与他们对话在商业中创造性地应用技术来推动变革并实现行业转型的有远见者。
本季“IBM Smart Talks”活动即将上线。我们走出工作室，深入了解 IBM 客户如何利用人工智能改变他们的业务方式。它为我们提供了窥探科技幕后的全新视角，展现了伟大的理念与边缘解决方案的碰撞。
主持人：Malcolm Gladwell
嘉宾：
——Ric Lewis，IBM 基础设施高级副总裁
主持人：Malcolm Gladwell
嘉宾：
——Jason Kelley，IBM 战略合作伙伴与生态系统总经理
——Kristy Friedrichs，Palo Alto Networks 高级副总裁兼首席合作官
主持人：Jacob Goldstein
嘉宾：
——Rebecca Finlay，AI 合作伙伴关系组织首席执行官
主持人：Jacob Goldstein
嘉宾：
——Maryam Ashoori，IBM watsonx.ai 产品管理总监兼产品负责人
主持人：Laurie Santos 博士
嘉宾：
——Justina Nixon-Saintil，IBM 企业社会责任副总裁兼首席影响力官
——April Dawson，技术及创新副院长兼法学教授
主持人：Malcolm Gladwell
嘉宾：
——Mo Duffy，Red Hat 软件工程经理
主持人：Jacob Goldstein
嘉宾：
——Brian Ryerson，美国网球协会数字战略高级总监
主持人：Malcolm Gladwell
嘉宾：
——Rob Thomas，IBM 软件高级副总裁兼首席商务官
主持人：Tim Harford
嘉宾：
—— Srinivasan Venkatarajan，微软全球合作伙伴业务总监
主持人：Laurie Santos 博士
嘉宾：
——Alice Crisci，生育保健服务提供商 Ovum Health 联合创始人兼首席执行官
主持人：Jacob Goldstein
嘉宾：
——Susan Emerson，Salesforce AI、分析与数据产品高级副总裁
——Matthew Candy，IBM Consulting 全球生成式 AI 管理合伙人
主持人：Malcolm Gladwell
嘉宾：
——Darío Gil 博士，IBM 高级副总裁兼研究总监
主持人：Malcolm Gladwell 与 Laurie Santos
嘉宾：
——Christina Montgomery，IBM 首席隐私与信任官
主持人：Malcolm Gladwell 与 Tim Harford
嘉宾：
——Jeff Boudier，Hugging Face 产品与增长主管
主持人：Malcolm Gladwell 与 Jacob Goldstein
嘉宾：
——David Cox 博士，IBM 研究院 AI 模型副总裁
主持人：Malcolm Gladwell 与 Jacob Goldstein
嘉宾：
——Kareem Yusuf，IBM 软件产品管理与增长高级副总裁
主持人：Malcolm Gladwell 与 Laurie Santos 博士
嘉宾：
——Derrick Warren，格兰布林州立大学商学院院长（前南方大学商学院副院长）
主持人：Malcolm Gladwell
嘉宾：
——Mark Vande Hei，美国宇航局宇航员
主持人：Malcolm Gladwell 与 Jacob Goldstein
嘉宾：
——Phil Weinmeister，IBM 美洲区 Salesforce 产品主管
主持人：Malcolm Gladwell 与 Ronald Young Jr.
嘉宾：
——Nicholas Renotte，IBM 数据科学与 AI 技术专家
主持人：Malcolm Gladwell 与 Jacob Goldstein
嘉宾：
——Angela Hood，ThisWay Global 创始人兼首席执行官
主持人：Malcolm Gladwell 与 Tim Harford
嘉宾：
——Sheri Hinish，IBM 全球可持续发展服务负责人兼可持续供应链产品负责人
主持人：Malcolm Gladwell 与 Lauren Ober
嘉宾：
——Brett Phaneuf 与 Don Scott，“五月花号”自主船舶项目背后的工程师
主持人：Malcolm Gladwell 与 Tim Harford
嘉宾：
——Stephanie “Snow” Carruthers，IBM X-Force 首席人员黑客
主持人：Malcolm Gladwell 与 Laurie Santos 博士
嘉宾：
——Phaedra Boinodiris，IBM Consulting AI 可信实践负责人
主持人：Malcolm Gladwell 与 Jacob Goldstein
嘉宾：
——Bryan Young 与 Steven Better，Home Lending Pal 联合创始人
主持人：Malcolm Gladwell
嘉宾：
——Jonathan Wright，IBM 供应链咨询全球管理合伙人
主持人：Malcolm Gladwell
嘉宾：
——Marc Rolfe，SAP 高级副总裁兼战略合作伙伴生态系统成功主管；Jason Kelley，IBM 战略合作伙伴总经理
主持人：Malcolm Gladwell
嘉宾：
——Christina Montgomery，IBM 首席隐私官兼 AI 伦理委员会联席主席；Seth Dobrin 博士，全球首席 AI 官
主持人：Malcolm Gladwell
嘉宾：
——Darío Gil 博士，IBM 研究高级副总裁兼总监
主持人：Malcolm Gladwell
嘉宾：
——David Shacochis，Lumen 企业技术副总裁兼现场首席技术官；Howard Boville，IBM 云平台主管
主持人：Malcolm Gladwell
嘉宾：
——Jason Kelley，IBM 高级领导者
主持人：Malcolm Gladwell
嘉宾：
——Jim Whitehurst，IBM 高级顾问
主持人：Malcolm Gladwell
嘉宾：
——Adam Grant，组织心理学家，沃顿商学院教授
主持人：Malcolm Gladwell
嘉宾：
——Anil Bhatt，Anthem 高级副总裁兼首席技术官；Glenn Finch，IBM 全球企业咨询服务管理合伙人
主持人：Malcolm Gladwell
嘉宾：
——Carla Piñeyro Sublett，高级副总裁兼首席营销官；Chimka Munkhbayar，Agrolly 联合创始人
主持人：Malcolm Gladwell
嘉宾：
——Srini Kalapala，Verizon 全球技术、战略及网络云副总裁
——Steve Canepa，IBM 全球通信行业总经理兼董事总经理
主持人：Malcolm Gladwell
嘉宾：
——Rob Thomas，IBM 云与数据平台高级副总裁
主持人： Jonathan Strickland
嘉宾：
——Jason Kelley，IBM 高级领导者
主持人： Jonathan Strickland
嘉宾：
——Dale Davis Jones 与 Lysa Banks，IBM 杰出工程师；Britni Lonesome，创意架构师
主持人： Jonathan Strickland
嘉宾：
——Joel Mangan，IBM P-TECH 项目执行董事以及 Suyhalia Karim-Doran 与 Eric Cholula-Martinez，近期的 P-TECH 毕业生
主持人：Robert 与 Joe
嘉宾：
——Sheri Bachstein，沃森广告与 The Weather Company（IBM 旗下业务）全球负责人。
主持人： Jonathan Strickland
嘉宾：
——John McGrath，IBM 高级解决方案架构师
——Neil Giles，Traffik Analysis Hub 首席执行官
主持人： Jonathan Strickland
嘉宾：
——Kyu Rhee 博士，IBM 首席健康官
——Irene Dankwa-Mullan 博士，IBM Watson Health 副首席健康官
主持人： Jonathan Strickland
嘉宾：
——Wendi Whitmore，IBM Security X-Force Threat Intelligence 副总裁
——Allison Ritter，IBM 安全指挥中心项目负责人
主持人：Robert 与 Joe
嘉宾：
——Noam Slonim，Project Debater 首席研究员
——Madhu Kochar，IBM 数据与 AI 专家实验室及学习副总裁
主持人：Robert 与 Joe
嘉宾：
– Ritika Gunnar，IBM 数据与 AI 专家实验室及学习副总裁
——Jay Bellissimo，IBM 美国公共及联邦市场总经理。
主持人：Robert 与 Joe
嘉宾：
——Luq Niazi，IBM 全球消费品行业董事总经理
——Karl Haller，IBM 消费者能力中心 (CoC) 合作伙伴
主持人： Jonathan Strickland
嘉宾：
——Kristin Wisnewski
——Grace Suh
主持人： Jonathan Strickland
嘉宾：
——IBM 的 Dave Turek
主持人： Jonathan Strickland
嘉宾：
——Cameron Clayton，IBM Cloud 生态系统及 The Weather Company 总经理
主持人： Jonathan Strickland
嘉宾：
——Bryan Knouse，Project OWL（IBM“代码行动号召”大赛获胜者）
——IBM 的 Alisa Maclin
观看 AI 学院系列节目，感受全新的旗舰版商用 AI 教育体验。研习专为像您这样的企业领导者设计的课程，从 IBM 顶级思想领袖那里获取洞察，了解如何有效地优先实施可推动增长的 AI 投资。
人们对 AI 的能力有很多炒作，但我们实际上如何使用 AI 来构建体验呢？在本系列中，我们的主持人 Albert Lawrence 与企业领导者以及 IBM 技术专家一起，绕过理论，向您展示如何将 AI 付诸实践。