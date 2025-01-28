Campell Watson 将阐释 AI 基础模型如何改变地球、气候和空间科学研究。
欢迎收听《AI 实际应用》播客——我们将邀请那些成功部署 AI 的领导者分享其真知灼见与实战经验，以便您从中汲取灵感。在第一季取得巨大成功之后，本播客节目强势回归：新一季将聚焦来自各行业的嘉宾，展开以 AI 为主题的对话。加入主持人 David Levy，他与 IBM 及业内的专家们坐而论道，探讨 AI 如何重塑他们的业务方式。无论您是刚开启 AI 旅程，还是希望加速进程，每期节目都为您在从实施、优化到关键收获与可衡量结果的每个阶段提供宝贵洞见。
Campbell Watson 将出席最新一期《AI 实际应用》播客节目，分享其如何利用 AI 技术开展地球、气候和空间科学研究。
嘉宾：
- Monica Ellingson，IBM® Consulting 合作伙伴兼 IBM® ix 体育和娱乐业务实践负责人
- Jim “Bones” Mackay，PGA 球童兼 NBC 记者
嘉宾：Wendi Whitmore，Palo Alto Networks Unit 42 高级副总裁
嘉宾：Steve Moss，watsonx 美洲地区零号客户市场拓展总监
嘉宾：Ron Insana，iFi AI CEO 兼 CNBC 资深撰稿人
嘉宾：Morgan J. Ingram
AMP Creative 创始人兼 CEO
嘉宾：Allie K. Miller，Open Machine CEO
嘉宾：Ariel Dos Santos，Redfin 产品与设计高级副总裁
嘉宾：Vikram Murali，IBM® Automation 产品开发副总裁
嘉宾：Cassie Kozyrkov，Koyzr CEO
嘉宾：Joseph Majkut，战略与国际研究中心 (CSIS) 能源安全和气候变化项目主任
在 AI 时代，团队的组建和管理方式必须与时俱进。了解企业如何应用 AI 解决方案，切实激励并赋能员工。
嘉宾：Debbie Lovich，BCG 常务董事兼高级合伙人
AI 驱动的洞察分析正在大规模化革新库存管理和用户参与流程。了解当今零售企业如何应用 AI。
嘉宾：Glenn Allison，Tractor Supply Company AI 平台副总裁
机器人技术领域正经历变革。了解 AI 和机器人技术的融合将为工业领域带来哪些影响。
嘉宾：Aaron Saunders，Boston Dynamics 首席技术官
应用 AI 时，最大的隐患之一就是数据混乱或过时。了解企业成功应用 AI 必须考虑的关键因素。
嘉宾：Conor Grennan，纽约大学斯特恩商学院首席 AI 架构师兼 AI Mindset CEO
告别低效迟缓的采购流程。了解 AI 如何加快流程、发掘洞察分析并转变采购团队的决策方式。
嘉宾：Daniel Barnes，Gatekeeper 产品与客户营销总监
深入了解人工智能治理和网络安全如何共同定义负责任的创新，以及强大的领导力和问责制文化如何推动安全防护体系的进步。
嘉宾：Jen Easterly，网络安全与基础设施安全局前任局长
了解数据监护和治理如何为智能体式 AI 提供动力，帮助组织从数据混乱无序的局面转向清晰、自信的决策流程。
嘉宾：Madison Faulkner，NEA 合伙人
了解 WealthBuild 如何利用智能体式 AI 推广金融指导服务、支持社区银行，并大规模提供个性化建议。
嘉宾：Ramona Ortega，WealthBuild 创始人兼 CEO
IBM 助力高尔夫大师赛与全球高尔夫球迷建立联系。 PGA 球童 Jim Mackay 将分享 IBM 驱动的 Hole Insights 功能如何改变这项锦标赛的观赛体验，便于所有人掌握赛事变化。
在本集中，Adobe 全球 AI 战略负责人 Emily McReynolds 与 IBM 副总裁、高级合伙人兼营销实践全球负责人 Pierre Charchaflian 共同参与对话。两人将深入探讨生成式 AI 如何改变个性化营销内容领域的行业格局。
在本集中，Mayo Clinic 的心脏电生理学家 Guru Kowlgi 博士将解读 AI 如何帮助医生改善患者的心脏健康，消除医学领域对 AI 的恐惧、偏见和信任问题，并探索 AI 在医疗保健领域的发展前景。
格莱美奖得主 Ne-Yo 与 Metaphysic 首席内容官 Ed Ulbrich 共同探讨运用 AI 开展艺术创作与娱乐活动时的相关伦理与风险问题。AI 正借鉴其他技术工具的应用模式，切实投入艺术领域，我们则需要设立护栏机制，守护其正面价值。
如果我们将 AI 用作解决人道主义问题的工具，会怎么样？聆听 AI for Good 联合创始人兼 CEO James Hodson 谈论 AI 技术如何在社区发挥积极影响。
AI 智能体能否助您高效完成任务？聆听沃顿商学院生成式 AI 实验室联合主任 Ethan Mollick 分享如何利用 AI 智能体提升创造力和工作效率的技巧。
虽然 81% 的高管强调安全和值得信赖的 AI 至关重要，但只有 24% 的 AI 项目设有安全措施。在 AI 领域，将创新置于安全之上的做法是否可取？聆听 IBM® X-Force Red 全球负责人 Chris Thompson 和 AWS 高级安全架构师 Moumita Saha 谈论生成式 AI 攻击面、相关风险以及我们应如何保障 AI 模型的安全。
构建 AI 试点项目相对简单，但其实施过程却充满挑战。正因如此，八成的 AI 试点项目还未启动，便已宣告失败。在本集中，Roblox 工程副总裁 Anupam Singh 和 IBM 首席 AI 工程师 Anupam Singh 将担任特邀嘉宾，为您揭示阻碍 AI 技术落地的隐藏陷阱，例如成本、数据质量和用户体验，以及您应如何避免重蹈覆辙。
一群先锋人士早已引领 AI 普及的先河，而其他人仍在奋力追赶。然而，在这股进步的浪潮之中，一个令人担忧的现实正在浮现：AI 领域正逐步形成性别差距。聆听 Girls Who Code 创始人兼 CEO Reshma Saujani 讲述“理想中的 AI”，以及我们应如何缩小差距。
生成式 AI 成本高昂，且随着组织规模的扩展，其成本将持续攀升。了解 AI 的隐性成本，例如 AI 整合、数据和 AI 安全。
虚拟代理早已成为我们生活的组成部分，但随着生成式 AI 速度和准确性的不断提升，虚拟代理是否会取代人类？
生成式 AI 正在改变每个人的生活，负责构建这项技术的开发人员也不例外。在本集中，IBM 开发技术推广工程师 JJ Asghar 将探讨为何“开放”对 AI 安全至关重要，以及如何将 AI 模型投入实际应用。
ESPN 主持人 2024 年 8 月 13 日 | 第 5 集：Mike Greenberg 阐释为何我们在玩“梦幻足球”时应忽略直觉，以及 AI 如何帮助我们取胜。
AI 虽能编写代码，但仍无法完全取代开发人员。
您是希望真人在线客服提供服务，还是愿意给虚拟代理一个机会？聆听生成式 AI 如何帮助虚拟和真人代理高效完成工作。
聆听主持人 Albert Lawrence、IBM 人力资源、技术、数据和 AI 副总裁 Jon Lester 以及 IBM 咨询技术工程师 David Levy 探讨如何以合乎道德的方式使用 AI 和数据，从而提高人力资源部门的效率并提供人性化支持。
想象一下，无论是在本地还是云端，您都能将 AI 无缝集成到数据中。IBM 专家技术人员将探讨如何克服不同数据环境的复杂性。
聆听播客主持人 Albert Lawrence 与 IBM 客户工程副总裁 Jessica Rockwood 以及 IBM 客户工程高级 AI 工程师 Morgan Carroll 的对话，了解您应如何成功摆脱繁琐任务，并获取所需数据。
聆听富有洞见的讨论，了解最新 AI 趋势、创新及其对业务的影响。该播客由 Tim Hwang 担任主播，平衡融合了专业知识与分析，内容涵盖了从突破性研究到实际应用的各个方面。
身处创新前沿的人们彼此展开对话，给人以启迪。聆听世界著名的社会科学思想家兼作家 Malcolm Gladwell 与领导者对话，畅谈可以助力业务转型的技术。
观看 AI 学院系列节目，感受全新的旗舰版商用 AI 教育体验。研习专为像您这样的企业领导者设计的课程，从 IBM 顶级思想领袖那里获取洞察，了解如何有效地优先实施可推动增长的 AI 投资。
每周一期的播客节目，内容涵盖最新网络安全资讯以及与相关领域从业者的深度对话。每周三，我们的新闻综述栏目都会邀请专家小组，介绍当前最重要的行业动态，包括最新的恶意软件和攻击趋势以及前景广阔的新工具和技术。
“Transformers”系列节目由 IBM CIO 兼业务平台转型副总裁 Ann Funai 主持，为您解读当今转型业务领导者的幕后故事。深入了解其面临的现实挑战、发人生省的经验教训以及行之有效的最佳实践。
“Coherence Times”播客旨在将量子计算的精妙概念拆解为基础课程，探索这一划时代技术面临的挑战与取得的突破。