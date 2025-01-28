AI 实际应用

Campell Watson 将阐释 AI 基础模型如何改变地球、气候和空间科学研究。

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系列介绍

欢迎收听《AI 实际应用》播客——我们将邀请那些成功部署 AI 的领导者分享其真知灼见与实战经验，以便您从中汲取灵感。在第一季取得巨大成功之后，本播客节目强势回归：新一季将聚焦来自各行业的嘉宾，展开以 AI 为主题的对话。加入主持人 David Levy，他与 IBM 及业内的专家们坐而论道，探讨 AI 如何重塑他们的业务方式。无论您是刚开启 AI 旅程，还是希望加速进程，每期节目都为您在从实施、优化到关键收获与可衡量结果的每个阶段提供宝贵洞见。
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我们的主持人

David Levy 是 IBM 客户工程部的咨询技术工程师。David 最初是一名开发人员，精通系统架构、云工程、Web 应用程序设计等领域。他曾两度参与《AI 实际应用》播客，并在 IBM® Technology YouTube 频道的两段视频中担任主持人。David 擅长将技术概念转化为实用且易于部署的业务解决方案。他热衷于用简单的创意解决复杂的问题，而他与嘉宾互动的方式就是例证：他会提出深思熟虑、值得深究的问题，同时营造幽默风趣、引人入胜的对话氛围。
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基础模型加速空间与气候科学发展进程

Campbell Watson 将出席最新一期《AI 实际应用》播客节目，分享其如何利用 AI 技术开展地球、气候和空间科学研究。

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2025 年 4 月 8 日 | 第 2 季，第 1 集 大师赛专家 Jim Mackay（外号“骨头”）分享他对数据和战略的看法

嘉宾：
- Monica Ellingson，IBM® Consulting 合作伙伴兼 IBM® ix 体育和娱乐业务实践负责人
- Jim “Bones” Mackay，PGA 球童兼 NBC 记者

 观看第 1 集 2025 年 4 月 22 日 | 第 2 季，第 2 集 智能体式 AI：网络安全领域的新兴挑战

嘉宾：Wendi Whitmore，Palo Alto Networks Unit 42 高级副总裁

观看第 2 集 2025 年 5 月 6 日 | 第 2 季，第 3 集 利用智能体式 AI 实现人力资源转型：IBM 零号客户案例洞察分析

嘉宾：Steve Moss，watsonx 美洲地区零号客户市场拓展总监

 观看第 3 集 2025 年 5 月 20 日 | 第 2 季，第 4 集 金融领域已正式迎来 AI 时代

嘉宾：Ron Insana，iFi AI CEO 兼 CNBC 资深撰稿人

 观看第 4 集 2025 年 6 月 3 日 | 第 2 季，第 5 集 AI：让销售更智能，而不是更难

嘉宾：Morgan J. Ingram
AMP Creative 创始人兼 CEO

 观看第 5 集 2025 年 6 月 17 日 | 第 2 季，第 6 集 仅提高生产力无法满足需求，利用 AI 智能体转变您的业务模式

嘉宾：Allie K. Miller，Open Machine CEO

 观看第 6 集 2025 年 7 月 1 日 | 第 2 季，第 7 集 AI 在不动产领域的实际应用：利用 AI 规划下一步行动

嘉宾：Ariel Dos Santos，Redfin 产品与设计高级副总裁

 观看第 7 集 2025 年 7 月 15 日 | 第 2 季，第 8 集 可观测性：基于洞察分析而非直觉，构建您的 IT 环境

嘉宾：Vikram Murali，IBM® Automation 产品开发副总裁

 观看第 8 集 2025 年 7 月 1 日 | 第 2 季，第 9 集 决策智能：深思熟虑的数据驱动型决策

嘉宾：Cassie Kozyrkov，Koyzr CEO

 观看第 9 集 2025 年 8 月 15 日 | 第 2 季，第 10 集 AI 能源消耗：对企业和能源业的意义

嘉宾：Joseph Majkut，战略与国际研究中心 (CSIS) 能源安全和气候变化项目主任

 观看第 10 集 2025 年 8 月 26 日 | 第 2 季，第 11 集 为什么 AI 的应用始于员工幸福感

在 AI 时代，团队的组建和管理方式必须与时俱进。了解企业如何应用 AI 解决方案，切实激励并赋能员工。

嘉宾：Debbie Lovich，BCG 常务董事兼高级合伙人

 观看第 11 集 2025 年 9 月 9 日 | 第 2 季，第 12 集 Tractor Supply Company 展示 AI 在零售业中的强大实力

AI 驱动的洞察分析正在大规模化革新库存管理和用户参与流程。了解当今零售企业如何应用 AI。

嘉宾：Glenn Allison，Tractor Supply Company AI 平台副总裁

 观看第 12 集 2025 年 9 月 23 日 | 第 2 季，第 13 集 AI 与机器人技术重塑工业工作

机器人技术领域正经历变革。了解 AI 和机器人技术的融合将为工业领域带来哪些影响。

 

嘉宾：Aaron Saunders，Boston Dynamics 首席技术官

 观看第 13 集 2025 年 10 月 7 日 | 第 2 季，第 14 集 应用 AI，需要的不仅仅是新工具

应用 AI 时，最大的隐患之一就是数据混乱或过时。了解企业成功应用 AI 必须考虑的关键因素。

 

嘉宾：Conor Grennan，纽约大学斯特恩商学院首席 AI 架构师兼 AI Mindset CEO

 观看第 14 集 2025 年 10 月 21 日 | 第 2 季，第 15 集 采购领域迈入 AI 高速时代

告别低效迟缓的采购流程。了解 AI 如何加快流程、发掘洞察分析并转变采购团队的决策方式。

嘉宾：Daniel Barnes，Gatekeeper 产品与客户营销总监

 观看第 15 集 2025 年 11 月 4 日 | 第 2 季，第 16 集 人工智能治理与网络安全的融合

深入了解人工智能治理和网络安全如何共同定义负责任的创新，以及强大的领导力和问责制文化如何推动安全防护体系的进步。

嘉宾：Jen Easterly，网络安全与基础设施安全局前任局长

 观看视频 16 2025 年 11 月 11 日 | 第 2 季，第 17 集 AI 的强大实力源自更好的数据

了解数据监护和治理如何为智能体式 AI 提供动力，帮助组织从数据混乱无序的局面转向清晰、自信的决策流程。

嘉宾：Madison Faulkner，NEA 合伙人

 观看第 17 集 2025 年 11 月 18 日 | 第 2 季，第 18 集 通过智能体 AI 实现更智能、更普惠的财富管理

了解 WealthBuild 如何利用智能体式 AI 推广金融指导服务、支持社区银行，并大规模提供个性化建议。

嘉宾：Ramona Ortega，WealthBuild 创始人兼 CEO

 观看第 18 集
2025 年 3 月 25 日 | 第 18 集 大型机和 AI 领域的女性开创者

IBM 助力高尔夫大师赛与全球高尔夫球迷建立联系。 PGA 球童 Jim Mackay 将分享 IBM 驱动的 Hole Insights 功能如何改变这项锦标赛的观赛体验，便于所有人掌握赛事变化。

观看第 18 集 2025 年 3 月 11 日 | 第 17 集 利用生成式 AI 重新定义营销自动化和个性化

在本集中，Adobe 全球 AI 战略负责人 Emily McReynolds 与 IBM 副总裁、高级合伙人兼营销实践全球负责人 Pierre Charchaflian 共同参与对话。两人将深入探讨生成式 AI 如何改变个性化营销内容领域的行业格局。

 观看第 17 集 2025 年 2 月 25 日 | 第 16 集 Mayo Clinic 的 AI 医疗应用如何帮助预防卒中

在本集中，Mayo Clinic 的心脏电生理学家 Guru Kowlgi 博士将解读 AI 如何帮助医生改善患者的心脏健康，消除医学领域对 AI 的恐惧、偏见和信任问题，并探索 AI 在医疗保健领域的发展前景。

 观看视频 16 2025 年 1 月 7 日 | 第 15 集 NE-YO 和 Ed Ulbrich 的 AI 现实主义：从 IP 到 CGI，AI 会如何影响艺术家

格莱美奖得主 Ne-Yo 与 Metaphysic 首席内容官 Ed Ulbrich 共同探讨运用 AI 开展艺术创作与娱乐活动时的相关伦理与风险问题。AI 正借鉴其他技术工具的应用模式，切实投入艺术领域，我们则需要设立护栏机制，守护其正面价值。

 观看第 15 集 2024 年 12 月 17 日 | 第 14 集 AI 不仅能提高生产力

如果我们将 AI 用作解决人道主义问题的工具，会怎么样？聆听 AI for Good 联合创始人兼 CEO James Hodson 谈论 AI 技术如何在社区发挥积极影响。

 观看第 14 集 2024 年 12 月 3 日 | 第 13 集 与 Ethan Mollick 携手实现智能体变革：AI 智能体将如何重塑生产力

AI 智能体能否助您高效完成任务？聆听沃顿商学院生成式 AI 实验室联合主任 Ethan Mollick 分享如何利用 AI 智能体提升创造力和工作效率的技巧。

观看第 13 集 2024 年 11 月 26 日 | 第 12 集 黑客眼中的生成式 AI：缓解 AI 时代的安全风险

虽然 81% 的高管强调安全和值得信赖的 AI 至关重要，但只有 24% 的 AI 项目设有安全措施。在 AI 领域，将创新置于安全之上的做法是否可取？聆听 IBM® X-Force Red 全球负责人 Chris Thompson 和 AWS 高级安全架构师 Moumita Saha 谈论生成式 AI 攻击面、相关风险以及我们应如何保障 AI 模型的安全。

 观看第 12 集 2024 年 11 月 19 日 | 第 11 集 凭借 AI 试点项目，稳步推进技术发展：AI 项目的成功之道

构建 AI 试点项目相对简单，但其实施过程却充满挑战。正因如此，八成的 AI 试点项目还未启动，便已宣告失败。在本集中，Roblox 工程副总裁 Anupam Singh 和 IBM 首席 AI 工程师 Anupam Singh 将担任特邀嘉宾，为您揭示阻碍 AI 技术落地的隐藏陷阱，例如成本、数据质量和用户体验，以及您应如何避免重蹈覆辙。

 观看第 11 集 2024 年 10 月 22 日 | 第 10 集 领导者与学习者：关键在于 AI 的可及性

一群先锋人士早已引领 AI 普及的先河，而其他人仍在奋力追赶。然而，在这股进步的浪潮之中，一个令人担忧的现实正在浮现：AI 领域正逐步形成性别差距。聆听 Girls Who Code 创始人兼 CEO Reshma Saujani 讲述“理想中的 AI”，以及我们应如何缩小差距。

 观看第 10 集 2024 年 10 月 8 日 | 第 9 集 您能否承担生成式 AI 的费用？AI 基础设施、整合、数据以及其他隐性支出如何推高 AI 相关成本

生成式 AI 成本高昂，且随着组织规模的扩展，其成本将持续攀升。了解 AI 的隐性成本，例如 AI 整合、数据和 AI 安全。

 观看第 9 集 2024 年 9 月 24 日 | 第 8 集 不仅仅只是聊天机器人：借助生成式 AI 构建真正实用的虚拟代理

虚拟代理早已成为我们生活的组成部分，但随着生成式 AI 速度和准确性的不断提升，虚拟代理是否会取代人类？

观看第 8 集 2024 年 9 月 8 日 | 第 7 集 借助开源 AI 模型，拓展未来技术边界

生成式 AI 正在改变每个人的生活，负责构建这项技术的开发人员也不例外。在本集中，IBM 开发技术推广工程师 JJ Asghar 将探讨为何“开放”对 AI 安全至关重要，以及如何将 AI 模型投入实际应用。

 观看第 7 集 2024 年 8 月 27 日 | 第 6 集 与 ESPN 主持人 Greeny 一较高下，了解数据如何助您问鼎“梦幻足球”冠军

ESPN 主持人 2024 年 8 月 13 日 | 第 5 集：Mike Greenberg 阐释为何我们在玩“梦幻足球”时应忽略直觉，以及 AI 如何帮助我们取胜。

 观看第 6 集 2024 年 8 月 13 日 | 第 5 集 无需删除全部代码，即可完成相应更新

AI 虽能编写代码，但仍无法完全取代开发人员。

 观看第 5 集 2024 年 7 月 30 日 | 第 4 集 让大家不必再大声求救

您是希望真人在线客服提供服务，还是愿意给虚拟代理一个机会？聆听生成式 AI 如何帮助虚拟和真人代理高效完成工作。

 观看第 4 集 2024 年 7 月 16 日 | 第 3 集 人力资源人性化的一面——利用 AI 建立真正的联系

聆听主持人 Albert Lawrence、IBM 人力资源、技术、数据和 AI 副总裁 Jon Lester 以及 IBM 咨询技术工程师 David Levy 探讨如何以合乎道德的方式使用 AI 和数据，从而提高人力资源部门的效率并提供人性化支持。

 观看第 3 集 2024 年 7 月 2 日 | 第 2 集 利用 AI 与混合云的动态组合来扩展您的技术

想象一下，无论是在本地还是云端，您都能将 AI 无缝集成到数据中。IBM 专家技术人员将探讨如何克服不同数据环境的复杂性。

 观看第 2 集 2024 年 6 月 18 日 | 第 1 集 从枯燥乏味到士气高昂：利用生成式 AI 委派任务

聆听播客主持人 Albert Lawrence 与 IBM 客户工程副总裁 Jessica Rockwood 以及 IBM 客户工程高级 AI 工程师 Morgan Carroll 的对话，了解您应如何成功摆脱繁琐任务，并获取所需数据。

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