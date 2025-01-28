欢迎收听《AI 实际应用》播客——我们将邀请那些成功部署 AI 的领导者分享其真知灼见与实战经验，以便您从中汲取灵感。在第一季取得巨大成功之后，本播客节目强势回归：新一季将聚焦来自各行业的嘉宾，展开以 AI 为主题的对话。加入主持人 David Levy，他与 IBM 及业内的专家们坐而论道，探讨 AI 如何重塑他们的业务方式。无论您是刚开启 AI 旅程，还是希望加速进程，每期节目都为您在从实施、优化到关键收获与可衡量结果的每个阶段提供宝贵洞见。