德国公司 SAP SE 于 1972 年发布了其首款产品 SAP R/1，采用单层架构和财务会计模块。随后，公司于 1979 年发布了双层架构系统 SAP R/2。20 世纪 80 年代，SAP SE 不断推出软件的附加组件，包括人力资源管理模块。

该公司于 1992 年推出了三层 R/3 软件，这是一个主要版本，引入了统一的图形界面以及客户端与服务器架构，从而提高了可扩展性和性能。SAP R/3 还具有大量的定制选项，并支持多种语言和货币，使其在新兴的 ERP 领域中广受欢迎。与此同时，公司还宣布了其合作伙伴战略，该战略在随后的几年中不断发展壮大，现已包括一个由供应商、开发人员和其他企业组成的庞大生态系统。

SAP 于 2004 年推出了 ERP 中央组件 (ECC)。这是公司当前核心产品 SAP S/4HANA 的前身。ECC 提供企业绩效管理，并可通过一系列任务或行业特定模块进一步定制，使其成为企业管理复杂流程和分析各渠道绩效的常用工具。

SAP 于 2010 年推出了多模式数据库 SAP HANA。两年后，SAP 通过 SAP HANA Cloud PaaS（平台即服务）进入云计算领域。SAP 于 2015 年推出了 SAP S/4HANA，这是一种模块化业务解决方案，利用 HANA 的内存数据库实现更快的处理以及机器学习和人工智能 (AI) 等高级功能。