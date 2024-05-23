作为企业资源规划 (ERP) 软件和其他业务应用程序的平台，SAP HANA 可部署在本地和/或云端，以及混合云系统中。

SAP HANA 集成了组织内多个领域的数据，例如：

传统业务文档 - 包括合同和电子表格

UX/UI（用户体验/用户界面）- 包括网站表单、电子邮件和其他客户互动方式

移动信息 - 来自客户和员工移动设备的信息

IoT（物联网）- 企业各个领域运行的众多传感器提供的数据，包括仓库、卡车、商店和办公室

SAP HANA 系统可集成所有这些数据，并运用机器学习和 AI 对数据进行即时、深入的分析。通过提供对公司运营的关键洞察，有助于加速实时决策。