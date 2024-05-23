SAP HANA（高性能分析设备）是一款多模型数据库，将数据存储在内存中，而非磁盘中。与基于磁盘的数据系统相比，这种方法可以大幅提升数据处理速度，从而进行高级实时分析。
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许多组织坐拥海量数据，但基本上都只是存放在数据仓库中，没有产生任何价值。这些数据往往蕴含着数 TB 未开发的潜能，可用于提升业务影响，并提供更高的客户价值。
凭借快如闪电的内存处理能力以及由机器学习提供支持的实时数据分析，SAP HANA 可以利用公司的数据，使其发挥作用，从而简化流程、消除错误，并为客户、客户和员工带来益处。
凭借接近即时的产品可用性，可通过任何智能手机访问数据，从而提高客户满意度。通过简化的会计流程、即时更新福利或休假时间以及增强的协作平台，让员工满意。通过预测分析，帮助经理和高管规划未来，预测供应链问题，管理现金流，并整合团队工作流程，从而提高效率。
SAP（ibm.com 外部链接）（在英文中是“数据处理中的系统、应用程序和产品”的首字母缩写）是一家德国软件公司，致力于开发企业资源规划 (ERP) 系统和其他业务套件，以帮助管理运营和客户交互。
SAP 于 2012 年进军基于云的产品，并首次开发了 SAP HANA 设备。SAP 于 2015 年推出了 SAP S/4HANA，这是一款专为在 HANA 服务器上运行的下一代业务套件。
SAP HANA 的内存中多模型数据管理引擎充分利用其硬件的功能，可以最大限度地减少数据迁移，从而提高应用程序在分析实时数据时的速度和敏捷性。
根据企业的需求，您可以将 SAP HANA 部署在本地、云端，或作为混合系统部署。这种方法将本地系统的隐私和控制能力与云端的低成本、大内存和更高访问权限结合在了一起。它能够高效处理海量数据，因此可以在不牺牲安全性或稳定性的情况下轻松扩展，以适应不断增长的业务。
在 SAP HANA 平台上，开发人员可以构建自己的工具和应用程序，并利用前所未有的性能集成业务逻辑、控制逻辑和数据库层。
大部分数据库系统都是围绕单一数据模型进行组织，而这种数据模型会限制数据的组织、存储和处理方式。SAP HANA 的多模型数据库支持针对单个集成后端的多个数据模型，可以轻松建立数据点之间的关系。
SAP HANA 的内存技术终结了繁琐的批处理任务。这项技术有助于保持数据的高可用性和无延迟性，所有处理均可实时执行。企业可以大幅简化其管理系统，并根据需要进行更改，以提高效率。
通过实时分析，我们可以充分利用海量数据，如来自 IoT 传感器和移动设备的数据。SAP HANA 的机器学习引擎实时从服务器中提取数据，并将数据写入服务器。它可以在企业的各个领域立即识别问题，并创建工程解决方案，如薪酬、人力资源、客户服务、供应商管理等。
在 SAP HANA 数据库之上运行的是一个软件栈系统，充当独立于技术的服务器，可用于开发人员选择创建的任何基于 Web 的应用（无论是 SAP 还是非 SAP 应用）。由于服务器可以与所有文件类型交互，并与任何软件交换数据，因此企业可以快速开发和部署对其有独特帮助的定制查询和流程。
借助 SAP HANA 的高级分析处理功能，开发人员可以构建简单的工具，供业务团队用于轻松生成自定义报告，而无需 IT 或外部顾问的帮助。
作为全球战略合作伙伴，SAP 与 IBM 携手合作、共同创新已超过 25 年。自 2012 年 SAP HANA 问世以来，IBM 开发了多种软件和硬件解决方案。这些解决方案可帮助企业最大限度地发挥 SAP 在 SAP HANA 上的灵活业务套件的潜力。
成功案例表明，将 ERP 环境迁移到 IBM® Power 支持的 SAP HANA 的公司实现了更高的应用程序性能、先进的客户数字自助服务、敏捷的移动功能等。聆听客户讲述他们在由 IBM Power 支持的 SAP HANA 的安全性、可靠性和性能方面取得的成功。
下一代 IBM Power 服务器在可靠性方面处于领先地位。这些服务器针对 Linux 进行了优化，支持多个本地部署和非本地部署选项，旨在处理 SAP HANA 等数据密集型的任务关键型工作负载。
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IBM Spectrum Protect 为物理文件服务器、虚拟环境和各种应用程序提供全面的数据灾备能力。向上扩展以管理每台备份服务器的数十亿个对象，并通过内置的数据效率，降低备份基础架构成本。
IBM 和 SAP 专家的战略配对，可以帮助全球任何规模或行业的企业制定定制计划，以降低成本、提高灵活性并改善成果。
IBM® Cloud 平台灵活、安全且可靠，并具备部署 SAP S/4HANA 的性能。作为 SAP 的全球白金合作伙伴，IBM 还提供超过 37,000 名 SAP 认证的专业人士，可在企业数字化转型的任何阶段提供帮助。
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