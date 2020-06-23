从 SAP Ariba 解决方案和 IBM Watson® 的咨询到实施，我们是您数字化重塑采购运营和合同管理流程的合作伙伴。
IBM 借助 SAP Ariba 的成熟平台以及 IBM 在人工智能、区块链和 RPA 领域的创新解决方案，帮助客户在采购方面变得更加强大。了解如何利用我们的 IMPACT for SAP Ariba 加速器快速、经济地实施 SAP Ariba 解决方案，并利用我们的认知采购平台增强功能。
我们的采购解决方案与 IBM Watson 集成，包括用于从采购到付款活动的机器人流程自动化，可以更高效处理采购订单、发送发票和接收付款。
SAP Ariba Network 为数千家供应商提供单点集成，以实现更有效、更高效的供应商管理。
IBM Services® 的深厚采购专业知识包括跨所有行业的广泛类别和采购情报。
详细了解 IBM 的下一代认知采购产品，包括人工智能、区块链和物联网，以及它们如何改变您的采购流程。
Evolution Partnership 计划旨在提供新的智能行业解决方案，以实现端到端流程，帮助企业加速系统和工作流程的现代化。
需求感知技术可帮助企业了解干扰和经济风险，从而预测需求并解决特定的供应链问题。该技术为客户提供有关购买行为的实时洞察。
利用数据和新兴技术重新构想从源头到支付的采购业务，增强团队能力。
Watson 是面向企业的 AI。IBM 的企业级预构建应用程序、工具和运行时产品组合，旨在降低采用 AI 的成本和障碍，同时最大限度地提高 AI 的成果以及负责任的使用。
IBM 和 SAP 专家的战略合作帮助全球各行业各种规模的企业制定定制计划，以降低成本、提高灵活性并改善成果。
端到端咨询有助于实施 SAP S/4HANA，以完成关键任务业务系统的转型。
快速而自信地采取行动，减少干扰并构建有弹性的供应链解决方案。