主页 Consulting SAP Ariba SAP Ariba 解决方案
利用支出管理、战略采购和潜在节约的优势，重塑您的采购方法，推动创新和业务价值
了解采购服务
工程师在工业制造工厂使用平板电脑和计算机数控系统焊接钢结构
实现采购运营数字化转型

从 SAP Ariba 解决方案和 IBM Watson® 的咨询到实施，我们是您数字化重塑采购运营和合同管理流程的合作伙伴。

IBM 借助 SAP Ariba 的成熟平台以及 IBM 在人工智能、区块链和 RPA 领域的创新解决方案，帮助客户在采购方面变得更加强大。了解如何利用我们的 IMPACT for SAP Ariba 加速器快速、经济地实施 SAP Ariba 解决方案，并利用我们的认知采购平台增强功能。

 抓住机遇
优势
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改善从采购到付款的整个流程

我们的采购解决方案与 IBM Watson 集成，包括用于从采购到付款活动的机器人流程自动化，可以更高效处理采购订单、发送发票和接收付款。

 从采购到付款的整个流程，实现更智能的工作 供应商管理

SAP Ariba Network 为数千家供应商提供单点集成，以实现更有效、更高效的供应商管理。

 了解供应商管理 智能采购

IBM Services® 的深厚采购专业知识包括跨所有行业的广泛类别和采购情报。

 阅读白皮书

功能

SAP Ariba 咨询和战略

IBM 根据咨询、分析、洞察和服务定制您的认知计划，以降低成本并加快价值实现。

 采购准备情况评估

IBM 专有的 Cognitive Procurement Readiness Assessment 可帮助您制定个性化路线图和业务案例，帮助更好地利用由 Watson 提供支持的 SAP Ariba 解决方案。

 IBM Watson 集成

IBM Watson 集成提供了多种优势，包括更有效的采购活动、减少欺诈支出、更易于管理的签约流程以及现代化且高效的采购运营。
IBM Garage
利用 IBM Garage™ 实现共同创新 利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
成功案例
ABB 在 IBM 和 SAP® Ariba® 解决方案的帮助下实现采购现代化 这家全球技术公司的新 SmartBuy 计划为员工购买间接材料和服务提供了一种增强型自助服务方法，引导用户选择首选供应商、流程和政策。 阅读全文
资源 利用人工智能抓住采购机会

详细了解 IBM 的下一代认知采购产品，包括人工智能、区块链和物联网，以及它们如何改变您的采购流程。

 IBM 和 SAP 宣布推出新产品，帮助企业迈向智能企业

Evolution Partnership 计划旨在提供新的智能行业解决方案，以实现端到端流程，帮助企业加速系统和工作流程的现代化。

 新前沿：各行各业通过需求感知更快地应对供应链挑战

需求感知技术可帮助企业了解干扰和经济风险，从而预测需求并解决特定的供应链问题。该技术为客户提供有关购买行为的实时洞察。
相关解决方案 采购咨询和管理服务

利用数据和新兴技术重新构想从源头到支付的采购业务，增强团队能力。

 了解更多信息 IBM Watson

Watson 是面向企业的 AI。IBM 的企业级预构建应用程序、工具和运行时产品组合，旨在降低采用 AI 的成本和障碍，同时最大限度地提高 AI 的成果以及负责任的使用。

 了解更多信息 SAP 解决方案服务

IBM 和 SAP 专家的战略合作帮助全球各行业各种规模的企业制定定制计划，以降低成本、提高灵活性并改善成果。

 了解更多信息 SAP S/4HANA 服务

端到端咨询有助于实施 SAP S/4HANA，以完成关键任务业务系统的转型。

 了解更多信息 供应链解决方案

快速而自信地采取行动，减少干扰并构建有弹性的供应链解决方案。

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