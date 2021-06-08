过去，供应链分析主要受限于用于需求计划和预测的统计分析和可量化绩效指标。其数据存储在供应链中不同参与者的电子表格中。

到 20 世纪 90 年代，公司开始采用电子数据交换 (EDI) 和企业资源规划 (ERP) 系统来连接供应链合作伙伴并交换各方间的信息。这些系统提供了对数据更便捷的访问方式，可方便分析，并协助企业进行设计、规划和预测。

21 世纪初，企业开始转向商业智能和预测分析软件解决方案。这些解决方案帮助企业更深入地了解其供应链网络的运行情况、如何做出更好的决策以及如何优化其网络。

如今的挑战涉及企业如何才能最好地利用其供应链网络中生成的大量数据。就在 2017 年，典型的供应链访问的数据比五年前增加了 50 倍。¹ 但是，这些数据中得到分析的还不到四分之一。此外，虽然所有供应链数据中约有 20% 是结构化的且易于分析，但 80% 的供应链数据属于非结构化数据或暗数据。² 当今的组织正在寻找以最佳方式分析这些暗数据的方法。

研究表明，认知科技或人工智能将成为供应链分析的下一个前沿领域。AI 解决方案超越了信息保留和流程自动化。AI 软件能够以类似人类的方式思考、推理和学习。AI 还能处理海量数据和信息（结构化和非结构化数据），并即时提供这些信息的摘要和分析。

IDC 估计，到 2020 年，50% 的商业软件将整合一些认知计算功能。³ 人工智能不仅提供了一个平台来有力地关联和解读跨系统和跨来源的数据，还允许组织实时分析供应链数据和情报。结合新兴的区块链技术，未来的公司将能够主动预测事件。