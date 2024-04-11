IBM® Db2 Query Management Facility (QMF) 通过交互式仪表板和直观的可视化效果提供自助式商业智能服务。



QMF 是一款高度安全、易于使用的业务分析和可视化工具，已针对 IBM® Z 数据源进行了优化。该工具提供对关系数据源（例如 IBM® Db2 for z/OS）的直接访问，以及对传统非关系数据源（例如 Information Management Systems (IMS)、Adaptable Database System (ADABAS)、Virtual Storage Access Method (VSAM)、Integrated Database Management Systems (IDMS)、System Management Facilities (SMF) ）和其他不同数据源（包括非关系数据库、平面文件和网络服务）的虚拟化访问。

此外还以 IBM Resource Access Control Facility (RACF®) 为基础，通过网络、工作站和 Interactive System Productivity Facility (ISPF) 接口，帮助确保对各种资源进行基于角色的安全访问。

