主页 Z 软件 Z 数据库 Db2 for z/OS QMF IBM Db2 Query Management Facility (QMF)
为各种数据源提供分析、可视化、数据准备和自助式商业智能服务
山顶上的人

IBM® Db2 Query Management Facility (QMF) 通过交互式仪表板和直观的可视化效果提供自助式商业智能服务。

QMF 是一款高度安全、易于使用的业务分析和可视化工具，已针对 IBM® Z 数据源进行了优化。该工具提供对关系数据源（例如 IBM® Db2 for z/OS）的直接访问，以及对传统非关系数据源（例如 Information Management Systems (IMS)、Adaptable Database System (ADABAS)、Virtual Storage Access Method (VSAM)、Integrated Database Management Systems (IDMS)、System Management Facilities (SMF) ）和其他不同数据源（包括非关系数据库、平面文件和网络服务）的虚拟化访问。

此外还以 IBM Resource Access Control Facility (RACF®) 为基础，通过网络、工作站和 Interactive System Productivity Facility (ISPF) 接口，帮助确保对各种资源进行基于角色的安全访问。
Db2 Tools for z/OS 社区。
优势 提供切实可行的业务洞察分析

将多个 IBM Z 数据源与其他结构化和非结构化数据源相融合，创建企业范围的视图。

 让所有人都能使用分析能力

使用直观的用户界面，支持业务用户帮助自动直观地呈现各种数据源，与同事即时分享洞察分析。

 整合并降低成本

不需要针对不同数据源以及每位用户的相关成本定制的多个商业智能工具。为多个用户和数据源创建快速的就地分析。
功能 针对 IBM Z 进行了优化，并扩大了对混合云部署以及云原生数据源和数据库的支持。 利用 JavaScript 增强基于 QMF 的分析和可视化功能

QMF for Workstation、QMF for IBM WebSphere 以及 QMF Z Client 支持在程序中使用 JavaScript 来添加“if-then”逻辑语句、循环等。

JavaScript 可以通过 REST API，帮助快速开发基于 Web 的前端。QMF JavaScript 列支持在 SQL 中进行原本不切实际或不可能执行的数据操作。

 扩展混合云和新文件格式支持

在 IBM® Cloud 和 Azure 上进行混合云部署，支持 Athena、Redshift、Snowflake、Apache Spark、IBM® Cloudant 和 MongoDB 等新数据源和数据库。

新文件格式支持 Apache Avro 和 Apache Parquet，显著提升了数据导入和导出的性能。

 增强可用性，提高生产率

精简了工作站配置以及在 IBM® z/OS Container Extensions (IBM zCX) 上部署 QMF for WebSphere，有助于更轻松地设置和维护 QMF。

为改善 QMF 的整体体验，我们对用户进行了多项改进。
用例
对实时 VSAM 数据进行就地分析

问题

传统上，分析存储在 VSAM 中的交易数据需要将数据移出平台。迁移数据会导致大量成本和决策延迟。

解决方案

将 VSAM 数据保留在 IBM Z 平台上。利用现代化 QMF 仪表板进行分析并直观呈现结果。通过最大限度地减少数据迁移，以及借助使用 zIIP 引擎的 QMF 数据虚拟化技术，降低成本。
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文档

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