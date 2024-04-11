IBM® Db2 管理工具可帮助组织在整个应用程序生命周期中管理复杂、不断增长和变化的 IBM Db2 for z/OS 对象和模式。轻松浏览和编辑 Db2 for z/OS 数据以及存储在 IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 中的数据，以简化数据库管理任务。使用顶层导航深入了解跨企业的 Db2 对象，并满怀信心地执行简单变更或多人、复杂版本的变更。
Db2 Tools for z/OS 社区。
提供易于使用的功能，可以指导任何专业水平的用户。
集中数据库管理和客户端配置。跟踪变更管理操作。
采用易用熟悉的方法来管理 IBM® Z 分析基础架构。
通过结合 Db2 Change Management Solution Pack for z/OS 和 Db2 Cloning Tool for z/OS，简化工具获取。
打包最常用的工具，包括 IBM Db2 Object Comparison Tool for z/OS和 IBM Db2 Table Editor for z/OS 。其中还包含 IBM Db2 Administration Tool for z/OS，可单独购买。
简化并自动执行 Db2 for z/OS 系统和表空间克隆操作，以推动迁移测试。
执行基本数据库管理任务，包括目录导航、DDL 生成、临时实用程序生成以及 Db2 对象的临时变更。可以单独购买，也可以作为解决方案软件包的一部分购买。
使用补充图形用户界面来帮助简化 Db2 for z/OS 管理，并消除浏览多个交互式系统生产力工具 (ISPF) 中的产品所需的时间和知识。
帮助数据库管理员保持 Db2 环境以最佳水平运行。
比较并同步不同的 Db2 对象，同时保持系统可用性和对象完整性。
帮助用户浏览和编辑 Db2 表中的数据，以及 ISPF 或图形用户界面的选项。
取代传统的加载和卸载数据迁移操作，并有助于在变更管理操作期间提高数据可用性。