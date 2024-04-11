IBM 数据库管理
在整个应用程序生命周期中帮助管理 Db2 for z/OS 对象和模式的复杂性、增长和变化
免费试用
演讲者的背景图像
数据库管理

IBM® Db2 管理工具可帮助组织在整个应用程序生命周期中管理复杂、不断增长和变化的 IBM Db2 for z/OS 对象和模式。轻松浏览和编辑 Db2 for z/OS 数据以及存储在 IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 中的数据，以简化数据库管理任务。使用顶层导航深入了解跨企业的 Db2 对象，并满怀信心地执行简单变更或多人、复杂版本的变更。

Db2 Tools for z/OS 社区。
优势 简化数据库管理

提供易于使用的功能，可以指导任何专业水平的用户。

 最大限度提高系统可用性

集中数据库管理和客户端配置。跟踪变更管理操作。

 优化分析

采用易用熟悉的方法来管理 IBM® Z 分析基础架构。
产品系列 IBM Db2 Administration Solution Pack for z/OS

通过结合 Db2 Change Management Solution Pack for z/OS 和 Db2 Cloning Tool for z/OS，简化工具获取。

 了解更多信息 IBM Db2 Change Management Solution Pack for z/OS

打包最常用的工具，包括 IBM Db2 Object Comparison Tool for z/OS和 IBM Db2 Table Editor for z/OS 。其中还包含 IBM Db2 Administration Tool for z/OS，可单独购买。

 了解更多信息 IBM Db2 Cloning Tool for z/OS

简化并自动执行 Db2 for z/OS 系统和表空间克隆操作，以推动迁移测试。

 

 了解更多信息 IBM Db2 Administration Tool for z/OS

执行基本数据库管理任务，包括目录导航、DDL 生成、临时实用程序生成以及 Db2 对象的临时变更。可以单独购买，也可以作为解决方案软件包的一部分购买。

 了解更多信息 IBM Db2 Administration Foundation for z/OS

使用补充图形用户界面来帮助简化 Db2 for z/OS 管理，并消除浏览多个交互式系统生产力工具 (ISPF) 中的产品所需的时间和知识。

 了解更多信息
功能 在日益复杂的环境中轻松管理 Db2 for z/OS 数据库变更。 简化数据库变更管理

帮助数据库管理员保持 Db2 环境以最佳水平运行。

 同步 Db2 对象

比较并同步不同的 Db2 对象，同时保持系统可用性和对象完整性。

 编辑 Db2 表数据

帮助用户浏览和编辑 Db2 表中的数据，以及 ISPF 或图形用户界面的选项。

 利用现代技术来迁移数据

取代传统的加载和卸载数据迁移操作，并有助于在变更管理操作期间提高数据可用性。
资源 社区

查看本产品其他用户分享的技术诀窍和见解。

 试用

试用 IBM Db2 Administration Foundation for z/OS IBM Z。

相关产品 性能优化

在 Db2 for z/OS 系统及应用程序性能管理方面化被动为主动。

 实用程序管理

实现 Db2 for z/OS 实用程序管理的自动化和现代化，以减少完成维护任务所需的时间和资源。

 DevOps

快速、敏捷并高质量地实现 Db2 for z/OS 应用程序的现代化，同时有助于确保遵循组织标准和业务规则。

 查询和可视化效果

将分析、可视化效果、数据准备和自助式商业智能服务应用于几乎所有数据。
后续步骤

立即联系 IBM 代表，预约介绍和演示，以便深入了解我们的数据库管理解决方案。