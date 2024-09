IBM® Db2 管理工具可帮助组织在整个应用程序生命周期中管理复杂、不断增长和变化的 IBM Db2 for z/OS 对象和模式。轻松浏览和编辑 Db2 for z/OS 数据以及存储在 IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 中的数据,以简化数据库管理任务。使用顶层导航深入了解跨企业的 Db2 对象,并满怀信心地执行简单变更或多人、复杂版本的变更。