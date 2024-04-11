IBM 性能优化
Db2 for z/OS 系统和应用程序的主动式性能管理
坐在办公桌前使用笔记本电脑的人
改进 Db2 应用程序和系统的性能

IBM® Db2® 性能优化工具为您的 IBM Db2® for z/OS® 应用程序和系统提供端到端的性能监控和管理。

此类工具采用最佳实践技术取代临时方法，可应对整个性能管理生命周期（包括监控和微调），有助于提高 Db2 的可用性，并降低总体系统成本。

此外，此类工具可通过对评估、管理和工作负载优化领域的分析支持来提高投资回报率。
Db2 Tools for z/OS 社区
优势 优化 Db2 应用程序性能

在进入生产环境之前监控、跟踪和识别性能不佳的 SQL。专家顾问通过增强查询设计和统计质量，并优化索引值，来加快应用程序部署。

 管理数据库以外的性能

确认事务消耗资源的领域，以确定问题并提高应用程序效率。全面了解整个企业的绩效。

 降低成本并提高可用性

将系统资源与业务优先级对齐，并提高资源利用率，从而推迟升级。
产品系列 IBM Db2® Performance Solution Pack for z/OS®

通过对系统和查询性能的所有主要方面进行监控、分析和微调，来简化工具获取，并帮助优化 Db2 for z/OS 性能。

 了解更多信息 IBM OMEGAMON® for Db2® Performance Expert

分析和监控 Db2 for z/OS 环境，支持系统和应用程序性能的监控、报告、趋势分析、退款使用情况和缓冲池分析。

 了解更多信息 IBM Db2® Query Monitor for z/OS®

监控 SQL 查询有助于在影响您的业务之前发现问题。提供查询活动的当前和历史视图，以便深入分析调整需求。

 

 了解更多信息 IBM Db2® Query Workload Tuner for z/OS®

有助于优化 SQL 语句的性能，以便其长期维持高性能水平。

 了解更多信息 IBM Db2® SQL Performance Analyzer for z/OS®

提供丰富的分析和资源使用信息，并估算 SQL 执行成本。

 了解更多信息
功能 管理 Db2 for z/OS 环境的整个性能生命周期。 企业范围的性能监控

可监控警报和异常，通过最少的监控开销识别各种性能下降情况。

 内置顾问和专家建议

通过内置建议来优化应用程序性能，并主动调整 SQL 工作负载，从而减少对专业技能的需求。

 自主警报功能

可针对异常事件执行近乎实时且基于知识的分析。

 主动预防问题

监控和分析历史趋势，以防止出现问题，并规划未来的能力需求。
相关产品 实用程序管理

实现 Db2 for z/OS 实用程序管理的自动化和现代化，以减少完成维护任务所需的时间和资源。

 数据库管理

帮助在整个应用程序生命周期中管理复杂、不断增长和变化的 Db2 for z/OS 对象和模式。

 DevOps

快速、敏捷并高质量地实现 Db2 for z/OS 应用程序的现代化，同时有助于确保遵循组织标准和业务规则。

 查询和可视化

面向几乎任何数据的分析、可视化、数据准备和自助服务商业智能。
采取后续步骤

请联系您的 IBM 代表预约演示，以深入了解我们的性能优化解决方案。

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