IBM® Db2® 性能优化工具为您的 IBM Db2® for z/OS® 应用程序和系统提供端到端的性能监控和管理。
此类工具采用最佳实践技术取代临时方法，可应对整个性能管理生命周期（包括监控和微调），有助于提高 Db2 的可用性，并降低总体系统成本。
此外，此类工具可通过对评估、管理和工作负载优化领域的分析支持来提高投资回报率。
在进入生产环境之前监控、跟踪和识别性能不佳的 SQL。专家顾问通过增强查询设计和统计质量，并优化索引值，来加快应用程序部署。
确认事务消耗资源的领域，以确定问题并提高应用程序效率。全面了解整个企业的绩效。
将系统资源与业务优先级对齐，并提高资源利用率，从而推迟升级。
通过对系统和查询性能的所有主要方面进行监控、分析和微调，来简化工具获取，并帮助优化 Db2 for z/OS 性能。
分析和监控 Db2 for z/OS 环境，支持系统和应用程序性能的监控、报告、趋势分析、退款使用情况和缓冲池分析。
监控 SQL 查询有助于在影响您的业务之前发现问题。提供查询活动的当前和历史视图，以便深入分析调整需求。
有助于优化 SQL 语句的性能，以便其长期维持高性能水平。
提供丰富的分析和资源使用信息，并估算 SQL 执行成本。
可监控警报和异常，通过最少的监控开销识别各种性能下降情况。
通过内置建议来优化应用程序性能，并主动调整 SQL 工作负载，从而减少对专业技能的需求。
可针对异常事件执行近乎实时且基于知识的分析。
监控和分析历史趋势，以防止出现问题，并规划未来的能力需求。