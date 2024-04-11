IBM® Db2® 性能优化工具为您的 IBM Db2® for z/OS® 应用程序和系统提供端到端的性能监控和管理。



此类工具采用最佳实践技术取代临时方法，可应对整个性能管理生命周期（包括监控和微调），有助于提高 Db2 的可用性，并降低总体系统成本。



此外，此类工具可通过对评估、管理和工作负载优化领域的分析支持来提高投资回报率。