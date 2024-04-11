IBM® Db2 Utilities Management 工具有助于降低运营成本、提高效率并增加数据，以满足不断变化的业务需求。借助此类工具，您可以自动执行数据收集、分析和维护任务。此技术充分利用共享信息，以根据预设标准做出明智的决策。
提供无可匹敌的 IBM Db2 for z/OS 支持，包含早期版本、通用版本、持续交付等。
降低 CPU 和运行时间，以减轻对数据可访问性、可用性和性能的持续需求。
自动执行数据收集和分析以及数据维护任务，以提高可用性，优化并降低成本。
简化实用程序和工具的采购流程。有助于高效运行和管理 Db2 实用程序，并优化性能和资源使用。
有助于维护 Db2 for z/OS 数据，以帮助确保业务连续性，并大幅减少大型机资源的使用和成本。
使用智能决策引擎自动执行 Db2 维护实用程序的处理过程，并提供随时间推移的实时统计数据的可观察性。
提供经强化的排序技术，并使用可用的专用处理器为 Db2 for z/OS 数据提供高速实用程序排序处理功能。
提供将 Db2 表从表空间或图像副本高速卸载为多种卸载格式的功能。
提供存储感知备份和恢复，可执行详细的日志分析和恢复操作，以帮助保护有价值的数据。
通过使用 Db2 for z/OS 日志帮助确保高可用性和 Db2 完整性。所提供的报告可显示数据更改记录，以便在不关闭系统的情况下撤销或重做数据更改。
提供备份和恢复，以便最大程度地减少生产停机时间并促进始终在线的环境。
可帮助您实现现代化并适应不断变化和发展的 Db2 环境。借助 IBM Db2 自主性，您可以在降低成本的同时获得更好的整体系统性能。
可显著缩短运行时间，并提高处理器的使用率。此外，还有助于增强实用程序排序处理期间的 IBM® Z Integrated Information Processor (zIIP) 卸载。