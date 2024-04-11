IBM® Db2 DevOps Experience for z/OS 旨在帮助企业以更低的成本和风险，更快地将应用程序推向市场。可以通过自动化和标准化数据库更改和配置流程，实施现代应用程序开发实践。这有助于确保遵循组织标准和业务规则。
Db2 Tools for z/OS 社区
无需 IT 专业知识或大型机知识即可配置 IBM® Db2 for z/OS 环境，同时维护 IT 安全和控制。
利用基于 Zowe 开源框架构建的网络图形用户界面，缩短大型机新员工的入职时间。
自动化大型机应用程序交付管道有助于降低风险、成本和复杂性。这也将提高对不断变化的市场和客户需求的响应速度。
提供使用和管理 Db2 for z/OS 及其数据的现代方法。IBM® Unified Management Server for z/OS 提供 IBM® Db2 DevOps Experience 所需的全部基本服务，包括发现、配置和运营。用户可以通过 IBM® Unified Experience for z/OS 访问所有这些功能，这是一个基于浏览器的图形用户界面，以开源 Zowe 应用程序框架为基础构建而成。他们还可以通过 RESTful API 进行访问，以便整合到现有管道中。
将团队、环境和权限联系在一起。认知功能提供应用程序发现功能，以识别模式应用程序组件。直观地发现和选择对象，这些对象与搜索和筛选功能相结合，以准确高效地发现模式对象。
促进企业内不同职能之间的协作。开发人员可以提供一个应用程序版本，进行更改、测试，然后将这些更改提交审批。质量工程师可以自动创建 Db2 测试环境，以加快和改进测试活动。管理员可以为 Db2 模式标准设置站点规则，审查和批准更改，并执行使用规则。
提供生成的网站规则以实现更大的精细度，并可控制既定的数据库协议和标准。基于规则的数据定义语言 (DDL) 和 HTML 编辑器可防止开发人员进行未经授权的更改，从而帮助节省时间和资源。
建立一种机制，授权用户可通过该机制接受或拒绝最终用户提交的变更，然后再将其纳入应用程序定义。这有助于确保只有经批准的变更才会传播到敏感环境，从而防止恶意或不受控制的变更。解决团队冲突，防止多次尝试更改同一数据库对象，从而节省时间和资源，并防止应用程序管道出错。