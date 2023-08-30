数据准确性与数据完整性的共性和差异

数据完整性是在整个生命周期中维护和保证数据的一致性、准确性和可靠性。它可确保数据在创建、传输或存储时保持原始状态不变且不被破坏。数据完整性对于企业至关重要，它既是决策数据可信度的基石，也是满足合规要求的核心保障。有几个因素可能会影响数据完整性，包括人为错误、系统故障和故意篡改。为了维护数据完整性，组织实施各种流程和控制，例如数据验证、访问控制、备份和审计。

数据验证检查有助于识别数据中的错误和不一致，而访问控制则限制未经授权的用户访问或修改数据。备份确保在发生数据丢失或损坏时可以恢复数据，而审计有助于验证数据在整个生命周期中保持了完整性。

数据完整性通常是通过使用错误检测和纠正技术来实现的，例如校验和、循环冗余校验和数字签名。这些技术有助于识别和纠正数据传输或存储过程中可能引入的错误。

在本文中：