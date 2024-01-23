康斯丹酒店、度假村和高尔夫球场

在过去的 40 年里，康斯丹酒店、度假村和高尔夫球场从毛里求斯的一家酒店，发展成为印度洋地区最大的度假村公司之一。该公司的成功很大程度上归功于其开拓性的做法——例如，康斯丹贝尔玛尔海滩度假村，是毛里求斯第一个举办高级欧洲巡回赛高尔夫锦标赛的度假村，使毛里求斯跻身世界高尔夫版图；酒店富有创新精神的侍酒师，也提升了该岛在葡萄酒爱好者心目中的形象。

该公司首席信息官 Roshan Koonja 表示：“当我们的战略成功时，竞争对手很快就会开始复制我们的想法。保持领先的唯一方法，是将创新作为我们业务的基石，并不断寻找新的方法来改善客人的体验。”

这种对创新的承诺，贯穿康斯丹酒店、度假村和高尔夫球场业务的各个领域——IT 部门也不例外。当公司升级其度假村以使用新的物业管理系统时，IT 团队认为借此机会不仅可以更新商业智能平台，而且可以从根本上重新构想公司的数据分析方法。

“我们的客人长途跋涉来访，我们希望他们度过一个终生难忘的假期，”Roshan Koonja 说。“因此，如果我们的一家酒店的任何地方出现问题，经理需要立即了解情况。数据分析对于让我们 360 度全方位了解运营情况，并帮助我们的团队做出正确的决策至关重要。

“然而，运营报告只是第一步。如果我们想在竞争中保持领先地位，还需要其他类型的洞察力——趋势分析、预测分析、集团层面仪表板，甚至机器学习和人工智能。我们希望通过构建一个平台来进行创新，不仅能满足当今的需求，还能为未来奠定基础。”