康斯丹酒店、度假村和高尔夫球场

康斯丹酒店、度假村和高尔夫球场集团，在印度洋一些最美丽的岛屿上管理着九家酒店，但由于岛屿之间缺乏通信，每个度假村的业务数据都是孤立的。该公司与 IBM 合作构建云数据仓库和分析架构，现在可以轻松获得涵盖整个集团的洞察。
在过去的 40 年里，康斯丹酒店、度假村和高尔夫球场从毛里求斯的一家酒店，发展成为印度洋地区最大的度假村公司之一。该公司的成功很大程度上归功于其开拓性的做法——例如，康斯丹贝尔玛尔海滩度假村，是毛里求斯第一个举办高级欧洲巡回赛高尔夫锦标赛的度假村，使毛里求斯跻身世界高尔夫版图；酒店富有创新精神的侍酒师，也提升了该岛在葡萄酒爱好者心目中的形象。
该公司首席信息官 Roshan Koonja 表示：“当我们的战略成功时，竞争对手很快就会开始复制我们的想法。保持领先的唯一方法，是将创新作为我们业务的基石，并不断寻找新的方法来改善客人的体验。”
这种对创新的承诺，贯穿康斯丹酒店、度假村和高尔夫球场业务的各个领域——IT 部门也不例外。当公司升级其度假村以使用新的物业管理系统时，IT 团队认为借此机会不仅可以更新商业智能平台，而且可以从根本上重新构想公司的数据分析方法。
“我们的客人长途跋涉来访，我们希望他们度过一个终生难忘的假期，”Roshan Koonja 说。“因此，如果我们的一家酒店的任何地方出现问题，经理需要立即了解情况。数据分析对于让我们 360 度全方位了解运营情况，并帮助我们的团队做出正确的决策至关重要。
“然而，运营报告只是第一步。如果我们想在竞争中保持领先地位，还需要其他类型的洞察力——趋势分析、预测分析、集团层面仪表板，甚至机器学习和人工智能。我们希望通过构建一个平台来进行创新，不仅能满足当今的需求，还能为未来奠定基础。”
在设计新的分析平台时，康斯丹酒店、度假村和高尔夫球场明确了需要克服的两个挑战。第一是连接每个度假村的独立物业管理系统，并打造涵盖整个集团的统一洞察力来源。第二是实施新的解决方案，最大限度地减少 IT 团队在维护和支持上花费的时间和精力。
Roshan Koonja 表示：“我们的解决方案是构建一个混合分析架构，将我们的本地系统与云中的数据仓库和分析工具连接起来。我们考察了不同的供应商，但当我们看到 IBM Watson® Analytics 时，我们意识到 IBM 领先于其他供应商。IBM 不仅可以提供基于云的数据仓库和报告，还可以为我们提供未来所需的高级预测分析。”
康斯丹酒店、度假村和高尔夫球场的新解决方案，使用 IBM Db2® Warehouse on Cloud 作为所有度假村物业管理系统数据的核心存储库。这些本地系统通过 IBM Secure Gateway Service 连接到云数据仓库。IBM Data Refinery （现通过 IBM Watson Studio 和 IBM Watson Knowledge Catalog 提供）快速将大量原始数据转换为可用于分析的高质量信息，节省了数据准备时间。IBM Watson Analytics 支持数据探索、预测建模和仪表板；IBM Cognos® Analytics 提供深入的报告功能。
“将每个度假村连接到云，比尝试在一个岛上建立数据仓库，并将所有其他岛屿上的度假村连接到那个岛要容易得多，”Roshan Koonja 说。“使用 IBM Cloud 作为枢纽，比建立点对点连接更快、更可靠，即使一个岛屿出现连接问题，也不会影响其他度假村的用户。”
利用云还为康斯丹酒店、度假村和高尔夫球场的 IT 团队解决了许多其他问题。例如，不再需要担心服务器维护、软件修补或升级：这些任务现在都由 IBM 支持团队负责。
“我们是一家酒店公司，而不是 IT 托管公司，”Roshan Koonja 说。“IBM Cloud 帮助我们专注于核心业务，而不是将时间浪费在基础架构管理上。”
康斯丹酒店、度假村和高尔夫球场已在毛里求斯的两家酒店推出了新的 IBM Cloud® 平台，并制定了在未来几个月内将该解决方案扩展到其他七个度假村的路线图。部署完成后，应该可以全面了解整个集团的运营情况，这是过去从未如此容易达成的洞察力高度。
“以前，如果我们想要为整个集团提供报告，必须从每个本地物业管理系统中提取报告，然后手动合并，”Roshan Koonja 解释道。“很快，我们将能一键获取整个集团的报告，绩效管理和决策将容易得多。”
单个酒店的运营分析也更加快捷。用户现在可以使用 IBM Watson Analytics 来探索数据，并为自己创建仪表板，而不必向 IT 团队请求数据，并等待长达三周以开发新报告。由于 IBM Db2 Warehouse on Cloud 存储库中的数据现在每天都会刷新几次，因此他们获得的洞察始终是及时且相关的——能支持快速决策，并帮助更快地解决任何问题。
Roshan Koonja 表示：“我们推出这一平台后，还有很长的路要走，但这一解决方案已经在一些时刻展现了潜力。例如，我们正在查看有关不同度假村住宿类型的一些数据，Watson Analytics 建议，如果在塞舌尔的一家酒店开设家庭别墅，我们将增加收入。我们甚至没有向它提过这个问题——它只是查看数据，推断结果，并向我们强调可以进一步调查。那时，我们开始真正对 Watson Analytics 能为我们做的事情感到兴奋。”
该公司还热衷于探索其他 IBM Cloud 功能，例如集成 The Weather Company 的天气数据源，帮助评估预订趋势并预测收入，尤其是高尔夫球场和户外活动等对天气敏感的业务领域的收入。
Roshan Koonja 总结道：“我们的首要任务是完成在整个集团的推出，届时我们将开始看到全部优势。之后，我们将着眼于释放与其他数据源集成的潜力，并引入机器学习和人工智能等新技术，延续康斯丹酒店、度假村和高尔夫球场的创新传统，让我们在竞争中领先一步。”
康斯丹酒店、度假村和高尔夫球场（链接位于 ibm.com 外部）是遍布印度洋的一系列五星级酒店，在毛里求斯、马尔代夫、塞舌尔、马达加斯加和桑给巴尔设有酒店。该集团热衷于待客之道，提供量身定制的服务，让客人在美丽的环境中体验不张扬的奢华。
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美国出品，2018 年 7 月。
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