EPM 非常适合帮助优化财务团队的商业职能，包括预算编制、预测和数据分析。EPM 软件使财务团队能够借助人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 及其他自动化 工具等先进技术，优化其商业实践并为未来决策提供依据。
各组织正将 EPM 解决方案作为内置助手，用以评估新机遇、实现常规任务自动化 ，并制定涵盖财务、人力资源、供应链及销售等跨行业的战略规划决策。
具体而言，首席财务官 (CFO) 认识到必须进行转型变革才能跟上技术发展的步伐，部分最成功的财务组织已开始运用 AI 系统。 近期 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的报告发现：“近五分之四的 CFO 计划维持或加速其财务组织的转型变革步伐”。该报告同时揭示，69% 的受访者认为 AI 是其财务转型战略的重要组成部分。
EPM 系统是众多组织为应对未来财务职能需求而正在实施的数字化转型 的一部分。EPM 流程帮助组织制定财务规划决策，并为应对外部冲击与不确定性提供更深刻的洞察。
企业资源规划 (ERP) 和企业绩效管理 (EPM) 均用于管理组织内的企业数据。二者扮演着相互关联的角色，但服务于不同目的。对于旨在从运营效率转向战略敏捷性的 CFO 及财务计划和分析 (FP&A) 团队而言，了解两者差异至关重要。
ERP 的核心在于执行。它是组织日常财务运营的核心支柱——涵盖交易追踪、应付账款管理到财务结算全流程。ERP系统可理解为维持企业运转的引擎。它为企业内每笔交易提供数据驱动的洞察，是运营层面动态的单一可信信息源。
EPM 则是战略层。EPM 软件将 ERP 数据转化为前瞻性洞察。EPM 的职能在于支持预算编制、预测、情景建模与绩效分析。本质上，EPM 正帮助财务团队制定应对“假设情景”的计划及相应准备方案。
简而言之，ERP 负责账务核算，而 EPM 决定下一步投资方向。二者协同作用，将财务职能从报告执行者转变为战略合作伙伴。
如今，许多财务组织正在 ERP-EPM 解决方案之上叠加 AI 与预测性分析功能。目标是缩短数据与决策之间的距离。组织正通过整合 ERP 的运营精确性与 EPM 的战略智能，实现实时预测、规划及策略调整。
多年来，它已从后台报告职能转型而来。如今，它已演变为金融业的战略智能引擎。 其演进历程映射出财务行业如何从历史记录向前瞻决策转型。
EPM 有时也与公司绩效管理 (CPM)、业务绩效管理 (BPM) 及财务计划和分析 (FP&A) 同义。
最初，EPM是手动操作系统。财务团队用电子表格编制预算和预测，并在部门间传递文件。然而这种工作流程效率低下——错误成倍增加，版本控制缺失，洞察力受限于单元格容量。彼时财务团队意识到，他们耗费在核对财务数据上的时间已远超分析数据意义本身。
EPM 发展的下一个重要阶段是本地部署的 EPM 系统。这为财务团队提供了一个集中数据管理、统一各业务单元财务报告的平台。 最终，财务领导者获得了统一的绩效视图，并实现了财务合并的自动化。然而，本地部署系统也伴随着重大挑战：它们架构僵化、实施成本高昂、更新缓慢，并且需要 IT 部门管理所有变更。
随后，云计算时代来临。 基于云的 EPM 工具（也称为软件即服务 (SaaS) ）使绩效管理在整个组织内变得更加敏捷和易于访问。财务团队得以实时协作、运行多重情景模拟并即时更新预测。此外，数据整合能力得以提升，推动财务部门转变为积极主动的业务合作伙伴。
在云计算势头的推动下，自动化和 AI 接踵而至。现代 EPM 系统如今能自动处理数据整合、对账和报告。
AI 驱动的 EPM 系统配备了预测分析模型，可以识别趋势并利用实时数据预测结果。先进的 EPM 系统还能处理多种绩效方法论。自然语言处理 (NLP) 技术也让财务专业人员能够通过对话方式查询数据，而无需在报告中手动搜索。
面向财务行业的 EPM 系统，已从静态的电子表格演进为动态的、由 AI 驱动的洞察工具，这些洞察正在推动明智决策并创造财务成果。
现代企业绩效管理系统 (EPM) 包含多项核心能力，使财务团队能够进行战略规划、快速响应变化并做出数据驱动的决策。
统一仪表板是 EPM 系统的核心组件。仪表板将多系统数据整合至单一界面，为财务领导者提供跨业务的统一绩效视图。CFO 无需再手动追踪财务报表和报告，而是可以在一处跟踪关键绩效指标 (KPI)、现金流和盈利能力。
统一的仪表板有助于将财务数据转化为可执行的洞察。仪表板为财务团队提供可用于 加速决策的详细可视化视图。
现代 EPM 系统应成为规划、预算与预测的一站式平台。EPM 解决方案将这三个步骤自动化并连接为连续流程。该解决方案使财务团队能够打破信息孤岛、实现跨部门协作、更新假设条件，并使财务计划与业务目标保持一致。
通过使用 AI 驱动工具，财务团队可以分析历史数据和市场数据，从而加速预测周期并提高准确性。其结果是一个敏捷、数据驱动并能随时适应市场变化的业务规划流程。
预测性分析正在将 EPM 从回顾型工具转变为前瞻型财务引擎。通过分析运营数据、历史数据、市场指标及运营驱动因素，EPM 系统能够以显著准确性进行预测。
此外，财务领导者可以在现金流短缺或需求激增等状况发生前预判其趋势。具备此类前瞻能力，能够助力数据驱动型决策，并帮助组织在市场不可预测的变动中保持领先。
财务团队运用情景建模来可靠地测试“假设”情景。借助现代 EPM 系统，用户能够模拟多种结果并即时查看其财务影响。
这类情景规划能力支撑着战略规划、风险管理和投资决策。它为 CFO 提供了一个无需投入实际资源即可探索各种选项的安全空间，这在不确定的市场环境中至关重要。
企业可以获得若干重要的优势。这些优势源于采用企业绩效管理 (EPM) 解决方案。
EPM 系统在不确定时期尤为重要。财务团队必须能够管理并提升盈利能力，并向领导层呈现对组织具有深刻洞察且易于理解的指标。
借助 EPM，团队可获得成本与盈利的深度洞察，从而判断哪些举措物有所值，哪些并不值得投入。
账户对账可能是导致财务结算延迟的原因之一，因此采用能自动化该流程的 EPM 系统能显著提升财务团队的效率与主动性。
EPM 解决方案能在任何延迟发生前，就解决通常与账户对账流程相关的安全与风险问题。
现代 EPM 系统不仅是简单的绩效管理解决方案，更是一种全面管理与维护财务业务职能的方法。
借助 AI 驱动解决方案，CFO 正在优化管理流程与报告流程，为长期发展构建更坚实的基础。EPM 系统推动整个企业实现更有效的规划与更紧密的协同。
快速适应能力对财务组织至关重要，尤其是在不断变化的监管环境下。EPM 系统有助于统一现金流与资产负债表，从而优化财务结算流程，使组织能够自信地提交报告。
成功实施企业绩效管理 (EPM) 需要周密的规划、强有力的变革管理以及持续的优化，提供持久价值。
遵循以下实施最佳实践，组织可提高其 EPM 投资的价值。
明确组织需求后，下一步是选择适合财务生态系统需求的 EPM 平台。团队应评估平台的可扩展性及其是否能与现有 ERP 和客户关系管理 (CRM) 系统集成。
EPM 解决方案应能促进协作、实现人工工作自动化并提供智能洞察。同时，平台应具备随组织成长的能力，并对非技术用户保持易用性。
EPM 实施的成功取决于人员是否接受它。财务团队可能会抗拒新流程，尤其是那些打破常规的流程。 因此，投入变革管理至关重要，例如通过培训、沟通和领导层支持来帮助平稳过渡。
各团队应强调该 EPM 解决方案的优势，以及它将如何提高准确性、节省时间并从长远角度提升团队角色。用户必须看到解决方案的个人价值，才能实现采用并产生投资回报率 (ROI)。
EPM 功能的发挥同样依赖于干净、可靠的数据。财务团队必须在实施前着手建立强大的治理规范。这意味着在整个组织内实现定义一致、访问受控和验证自动化。
由于 EPM 需要整合来自多个源头的数据，这些数据源必须准确且同步。财务团队应在实施早期就优先处理数据问题，建立对 EPM 解决方案生成的每份报告和预测的信心。
实施仅仅是优化的开始。EPM 解决方案要求团队定期跟踪性能指标，例如预测准确性和用户采纳度。同时，团队必须收集来自财务及业务相关方的反馈，审视哪些措施有效、哪些无效。
合适的 EPM 解决方案将与组织共同演进。持续的评估能确保其在新目标出现和市场变化时保持同步。需要对 EPM 解决方案进行微调，确保系统始终保持高价值。
企业绩效管理 (EPM) 在财务领域的未来将如何发展？它似乎将变得更加智能化，并更深地嵌入企业整体。EPM 解决方案最初作为财务报告工具出现，正迅速演变为财务团队决策的中枢神经系统。
IBM 自身的转型让我们得以一窥组织可能实现的未来。面对分散的数据和各业务单元超过 500 个互不关联的财务应用程序，IBM 需要进行彻底变革。为了实现数据统一，公司开发了一个由 IBM® Cognos Analytics 和 IBM Planning Analytics（TM1 功能）提供支持的集成 EPM 平台。在 2019 年为其增加了 AI 功能。
成效显著。自 2020 年以来，这种集成化方法使 FP&A 工具数量减少 95%，FP&A 工作效率提升 40%。此外，通过运用 IBM® watsonx 与 Planning Analytics，公司实现了“零干预”的 AI 驱动预测，能生成实时报告且模型准确率接近完美。
IBM 自身的案例研究展示了 EPM 的发展方向，以及组织如何借助先进技术成为互联的生态系统。AI 正引领财务领导者步入现代化，助力他们转型为具有前瞻性的战略顾问。
