企业资源规划 (ERP) 和企业绩效管理 (EPM) 均用于管理组织内的企业数据。二者扮演着相互关联的角色，但服务于不同目的。对于旨在从运营效率转向战略敏捷性的 CFO 及财务计划和分析 (FP&A) 团队而言，了解两者差异至关重要。

ERP 的核心在于执行。它是组织日常财务运营的核心支柱——涵盖交易追踪、应付账款管理到财务结算全流程。ERP系统可理解为维持企业运转的引擎。它为企业内每笔交易提供数据驱动的洞察，是运营层面动态的单一可信信息源。

EPM 则是战略层。EPM 软件将 ERP 数据转化为前瞻性洞察。EPM 的职能在于支持预算编制、预测、情景建模与绩效分析。本质上，EPM 正帮助财务团队制定应对“假设情景”的计划及相应准备方案。

简而言之，ERP 负责账务核算，而 EPM 决定下一步投资方向。二者协同作用，将财务职能从报告执行者转变为战略合作伙伴。

如今，许多财务组织正在 ERP-EPM 解决方案之上叠加 AI 与预测性分析功能。目标是缩短数据与决策之间的距离。组织正通过整合 ERP 的运营精确性与 EPM 的战略智能，实现实时预测、规划及策略调整。