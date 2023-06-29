什么是整合的业务计划 (IBP)？

劳伦斯伯克利国家实验室项目中的 Polly Arnold

作者

Daniela Lazar

Product Marketing

IBM Planning Analytics

Bill Primerano

Worldwide Tech Sales Leader – IBM Business Analytics

IBM

什么是整合的业务计划？

整合的业务计划 (IBP) 提供了一个综合框架，结合了战略、运营和财务规划、分析和报告，以推动更好的业务成果。

IBP 将各种职能整合在一起，包括销售、营销、财务、供应链、人力资源、IT 等，以便跨业务部门协作，并做出明智决策，推动整体业务成功。

“IBP”一词由管理咨询公司 Oliver Wight 引入，用于描述他们最初在 20 世纪 80 年代初开发的销售和运营计划（S&OP 流程）的演变版本。

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。每份时事通讯都包含取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的 IBM 隐私声明

整合的业务计划的六大支柱

1. 战略规划

整合的业务计划始于战略规划。管理团队制定组织的长期目标和宗旨。包括分析市场趋势、竞争力量和客户需求，以识别机会和威胁。战略规划为整个组织指明方向，并为后续规划路线图奠定基础。

2. 运营规划

运营规划侧重于将战略目标转化为运营层面的可操作的计划。这涉及将战略目标分解为不同部门和职能需要执行的具体目标和举措。

例如，销售部门可能会制定进入新市场或推出新产品的计划，而供应链部门则专注于库存优化并确保高效物流。关键在于将运营计划与更广泛的战略目标对齐，以确保整个组织的一致性和连贯性。

3. 财务规划

财务规划可确保组织的战略和运营计划在财务上可行。它涉及制定详细的财务预测，包括收入预测、费用预算和现金流预测。通过将财务规划与战略和运营规划相结合，组织可以评估财务盈利能力，确定潜在的差距或风险，并进行必要的调整以实现财务目标。

4. 跨职能协作

IBP 的一个基本方面是组织内各个职能和部门的协作和参与。销售、营销、财务、供应链、人力资源和 IT 等部门不是孤立工作，而是齐心协力分享信息、调整目标并做出协调的决策。

5. 数据整合与分析

IBP 依赖于整合来自不同来源和系统的数据。这可能涉及整合来自企业资源规划 (ERP) 系统、客户关系管理 (CRM) 系统、供应链管理系统和其他相关来源的数据。利用高级的分析和商业智能工具来分析和解读数据，发现洞察分析和趋势，推动明智决策。

6. 持续监控和性能管理

整合的业务计划流程要求根据计划和目标持续监控性能。关键绩效指标 (KPI) 的建立是为了衡量进展情况和实现主动管理。定期的性能审核和报告能够帮助组织发现偏差，采取纠正措施，并不断改进其规划流程。

产品概述

使用 IBM Planning Analytics 融入 AI 实现一体化业务规划

创建可靠、准确、一体化的计划与预测，从而推动更佳决策——无需花费日益增长的时间来费力处理电子表格。
了解有关产品的更多信息

集成业务计划的优势

通过整合战略、运营和财务规划，组织能够解锁 IBP 的全部潜力，推动业务成功并实现目标。

增强决策能力

IBP 通过提供对业务的各个方面的实时洞察分析来促进数据驱动的决策。通过整合各部门数据，组织能够全面了解自身运营，从而做出更明智的决策。

改进的对齐方式

通过将战略目标与运营计划和财务目标保持一致，IBP 确保每个部门和员工都在朝着共同的愿景努力。这种一致性可以促进协同作用并推动跨职能协作。

敏捷性和响应能力

在快速变化的商业态势中，敏捷性至关重要。IBP 使组织能够快速适应市场变化、需求波动和新兴机会。通过持续监控和调整计划，企业可以保持响应能力并抓住竞争优势。

优化资源配置

整合的业务计划使组织能够优化不同职能部门之间的资源分配。它有助于识别瓶颈、有效分配资源，并优先考虑最高回报的计划，从而提高效率并节省成本。

风险管理

IBP 通过考虑各种场景并识别潜在风险和机遇，促进主动的风险管理。通过分析数据和假设分析，公司可以制定应急计划，在风险发生之前加以缓解。

实施整合的业务计划的基本步骤

实施有效的 IBP 流程需要仔细规划和执行，这可能需要付出大量努力并更换管理层，但回报是非常值得的。以下是一些需要考虑的重要战略步骤：

1. 高管赞助

建立领导层的支持；获得理解整合的业务计划价值并能推动必要组织变革的高层高管的支持。以首席财务官为首的领导层承诺对于成功实施至关重要。

2. 持续改进

持续监控和调整；实施机制以根据计划和目标监控性能。定期审查关键绩效指标 (KPI)，进行性能分析，并及时生成报告和仪表板。发现偏差，采取纠正措施，并根据反馈和洞察分析不断改进计划流程。

3. 人和科技的整合

为了促进跨职能协作，组织必须识别关键利益相关者，打破孤岛，鼓励部门间的开放沟通。创建一种重视信息共享和集体决策的协作文化至关重要。

同时实施强大的数据整合系统，涵盖 ERP、CRM 和供应链管理系统，可确保无缝数据流和实时更新。用户友好的界面、数据治理和培训可提供必要的技术支持。将这些努力结合起来，营造出协作与数据驱动决策的环境，提升运营效率和竞争力。

4. 科技

实施先进的分析和商业智能解决方案，以简化和自动化规划流程，并支持决策能力。这些解决方案提供全面的功能、数据整合能力、场景规划和建模以及实时报告。

整合的业务计划软件

从技术角度看，组织需要先进的软件解决方案和系统，以促进数据无缝整合与协作，以支持 IBP。以下是有助于成功执行整合的业务计划的一些关键组件：

1. 共同绩效管理

该平台通过整合来自不同部门和职能的数据，作为整合的业务计划的支柱。此举可实现集中式信息存储库，并提供对整个业务的实时可见性。

2. 商业智能 (BI) 工具

商业智能工具在分析和可视化多个来源的集成数据方面发挥着至关重要的作用。这些工具提供对关键指标的全面洞察分析，并帮助识别趋势、模式和机会。利用 BI 工具，决策者可以快速评估财务性能，做出数据驱动的业务决策并提高预测准确性。

3. 协作规划和预测解决方案

协作式规划和预测解决方案使跨职能团队能够共同制定和完善计划。这些规划解决方案促进实时协作，使利益相关者能够贡献专业知识和洞察分析。借助端到端可见性，组织可以确保计划的全面、准确并与业务战略保持一致。

4. 数据整合与自动化

为了确保数据整合无缝，组织需要投资于数据整合和自动化工具。这些工具支持对各种来源的数据进行提取、转换和加载 (ETL)。自动化技术可简化数据流程，减少手动工作量，并最大限度地降低出现错误或数据差异的风险。

5. 基于云的解决方案

云计算提供了可扩展性、灵活性和可访问性，使其成为整合的业务计划的理想选择。基于云的解决方案提供了一个集中平台，团队可以随时随地访问数据、协作并实时更新。与本地基础设施相比，云还提供数据安全、灾难恢复和成本效益。

6. 数据治理和安全性

随着组织集成多个来源的数据，维护数据治理和安全性变得至关重要。制定数据治理政策并确保遵守数据保护法规是维护数据完整性和保护敏感信息的关键步骤。实施强大的数据安全措施，例如加密和访问控制，有助于防止数据泄露和未经授权的访问。
相关解决方案
AI 整合计划与分析

在整合的业务计划中融入 AI 技术，在能够为实现目标提供最大支持的环境中自由进行部署。

 

         深入了解财务规划分析
    IBM AI 财务解决方案

    利用面向财务的 IBM AI 解决方案实现财务转型，由智能自动化和洞察分析提供支持，推动更智能、更快速且更具弹性的财务运营。

         深入了解 AI 财务解决方案
    财务咨询服务

    借助 IBM Consulting 重塑财务部门，将专业知识与 AI 驱动的解决方案相结合，打造更高效、更具战略性的财务职能。

         深入了解财务咨询服务
    采取后续步骤

    通过 AI 统一财务规划和运营，提升预测能力，简化流程，提升财务绩效。

         深入了解 IBM 财务规划分析 深入了解 AI 财务解决方案