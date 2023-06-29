运营规划侧重于将战略目标转化为运营层面的可操作的计划。这涉及将战略目标分解为不同部门和职能需要执行的具体目标和举措。

例如，销售部门可能会制定进入新市场或推出新产品的计划，而供应链部门则专注于库存优化并确保高效物流。关键在于将运营计划与更广泛的战略目标对齐，以确保整个组织的一致性和连贯性。