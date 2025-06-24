IBM 利用企业数据和人工智能驱动的自动化来提高财务和员工队伍规划效率
作为全球领先的科技与咨询公司之一，IBM 不断突破创新和生产力的边界。尽管 IBM 历来享有盛誉，但该公司也未能免受数据蔓延的普遍影响。
数据碎片化带来了信息孤岛、洞察分析不一致以及对人工交接流程的依赖等难题。这些难题阻碍了 IBM 开展财务计划和分析活动、制定决策、维护运营工作流和提高整体生产力的进程。
IBM 各业务部门使用着 500 多个财务应用程序，因此需要进行彻底变革——不仅要实现规划现代化，更要为规模化智能决策奠定基础。
为了实现数据统一，IBM 开发了名为“企业绩效管理” (EPM) 的集成企业数据平台。
EPM 由IBM® Cognos® Analytics 驱动，可为用户打造发现和利用性能洞察分析的一站式体验。随着 EPM 的进展，IBM Planning Analytics （TM1 功能）现已接入平台，以进一步协助预测。2019 年，AI 功能已融入 Planning Analytics 生产环境，用于提高预测准确性、自动执行手动流程和整合 EPM 数据，以应用交互式自助服务仪表板取代多种工具和电子表格。该解决方案还可作为 IBM“无接触”AI 预测流程的历史数据基础。到 2021 年，Planning Analytics 已成为提升预测准确性的核心驱动力。
这一实施建立在 IBM 的集成数据模型之上，该模型不仅可以链接来自历史孤立数据源的数据，还能整合 IBM watsonx.ai ® 等解决方案以执行生成式 AI 驱动的分析功能。这一集成方案将分析师纳入标准化工作流，助其实时完善预测，同时将自身专业能力应用于独特的业务场景。
无需再追踪数据，也不必应对表格混乱。只要借助实时洞察分析和智能自动化，即可驱动决策。
自 2019 年实现 Planning Analytics 与 EPM 的整合以来，IBM 已达成下列目标：
成果是快速且具有变革性的。IBM 从静态报告转移到通过自动化和 AI 增强的预测性数据驱动规划。
借助 AI 和自动化，IBM 已成功整合数据并将财务规划转变为智能自动化流程。
IBM 的转型创造了切实可见的商业价值：自 2023 年以来，通过消除手动报告，每年可为公司节省数百万工时。
突破财务职能限制
2021 年，IBM Consulting® 采用 Planning Analytics 面向 160,000 名咨询从业人员开展战略性员工队伍规划工作。依托 Planning Analytics 驱动的 SCORE 解决方案，该组织调整了各地区的目标，制定了招聘战略，并优化了员工队伍部署。这一举措产生了显著且可量化的影响：
SCORE 对 IBM 的战略规划审核也至关重要，它能够实现更智能的寻购、实时预测和跨地域的数据驱动式场景规划。
事实证明，SCORE 可赋能数据驱动型决策并大幅提高企业盈利能力，是 IBM Consulting 不可或缺的资产。该工具凭借优化员工队伍部署与精简流程的能力，成为了 IBM Consulting 业务成功的基石。
成果
IBM 的转型以 AI 和自动化为核心，展示了 AI 驱动型规划在减少人工浪费并发挥企业级影响力方面的强大功能。IBM 借助 Planning Analytics 对财务和员工队伍规划进行现代化改造，并运用数据驱动型互联战略取代分散流程和孤立数据。这一转变颇具战略意义且成效显著，能够加速洞察分析、提高预测敏锐度并创造巨大商业价值。
如今，管理人员可以实时了解员工绩效和员工队伍动态，从而做出更明智、更敏捷的决策。从节省数百万工时到实施员工队伍精准优化以提高盈利能力，IBM 的方案不仅是效率提升的蓝图，更是规模化智能战略规划的典范，对当今企业来说至关重要。
IBM IBM 是领先的企业 IT 产品和服务提供商。该公司帮助客户利用可操作的数据洞察分析，简化业务流程，降低成本并在其行业中获得竞争优势。IBM 在 AI、量子计算、云解决方案和咨询领域的突破性创新，为客户提供了开放、灵活的选择，并以对信任、透明、责任、包容性和服务的长期承诺为后盾。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。