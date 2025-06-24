借助 AI 和自动化，IBM 已成功整合数据并将财务规划转变为智能自动化流程。



IBM 的转型创造了切实可见的商业价值：自 2023 年以来，通过消除手动报告，每年可为公司节省数百万工时。



突破财务职能限制



2021 年，IBM Consulting® 采用 Planning Analytics 面向 160,000 名咨询从业人员开展战略性员工队伍规划工作。依托 Planning Analytics 驱动的 SCORE 解决方案，该组织调整了各地区的目标，制定了招聘战略，并优化了员工队伍部署。这一举措产生了显著且可量化的影响：

提高合同毛利 (CGP)——每提升 0.1% 的CGP 年率，即可增加 1,600 万美元 CGP 收益

春季计划、秋季计划和需求联动的统一战略执行

通过协调战略、员工队伍规划和历史数据，做出更明智的决策

SCORE 对 IBM 的战略规划审核也至关重要，它能够实现更智能的寻购、实时预测和跨地域的数据驱动式场景规划。

事实证明，SCORE 可赋能数据驱动型决策并大幅提高企业盈利能力，是 IBM Consulting 不可或缺的资产。该工具凭借优化员工队伍部署与精简流程的能力，成为了 IBM Consulting 业务成功的基石。



成果



IBM 的转型以 AI 和自动化为核心，展示了 AI 驱动型规划在减少人工浪费并发挥企业级影响力方面的强大功能。IBM 借助 Planning Analytics 对财务和员工队伍规划进行现代化改造，并运用数据驱动型互联战略取代分散流程和孤立数据。这一转变颇具战略意义且成效显著，能够加速洞察分析、提高预测敏锐度并创造巨大商业价值。



如今，管理人员可以实时了解员工绩效和员工队伍动态，从而做出更明智、更敏捷的决策。从节省数百万工时到实施员工队伍精准优化以提高盈利能力，IBM 的方案不仅是效率提升的蓝图，更是规模化智能战略规划的典范，对当今企业来说至关重要。

