免去了额外采购的麻烦。所有这些均得到了 IBM 的全力支持。

借助 IBM Planning Analytics，AI 预测已集成到规划模型中。想象一下，如果生成的销售预测会自动更新相关的财务模型和关键绩效指标，这样您就能够即刻看到对整个组织带来的财务影响。