为了提高预测的速度和准确性，IBM Planning Analytics 提供了内置的先进 AI 预测。
免去了额外采购的麻烦。所有这些均得到了 IBM 的全力支持。
借助 IBM Planning Analytics，AI 预测已集成到规划模型中。想象一下，如果生成的销售预测会自动更新相关的财务模型和关键绩效指标，这样您就能够即刻看到对整个组织带来的财务影响。
深入探究如何使用 AI 预测的细节。
AI 自动化加速了传统方法，大幅缩短了数据分析和模型调整的时间。
AI 算法通过揭示人眼看不到的海量数据集中蕴含的复杂模式来提高准确性。
AI 模型处理和集成多个来源的数据，并考虑到历史、实时和市场趋势。
了解我们的客户通过采用 IBM Planning Analytics 的 AI 预测取得了哪些成果。
Idaho Forest Group 将预测工作时间从 80 多个小时减少到不足 15 个小时，相当于节省了一名高管的工作量。
ICBC 将处理时间从 4 周缩短至 2 周。
查看技术细节和文档，了解 AI 预测能为您带来什么。
AI 预测使用 IBM® watsonx 时间序列库，有助于确保用于时间序列分析的 AI 模型可靠且值得信赖。
将统计详细信息保存为备注，增加可信度和透明度。
利用预测算法深入了解预测模型类型、模型参数和准确性度量。
借助高级选项卡，AI 预测会处理 9 种算法从而选出最佳方案，同时提供置信区间和准确性详细信息。
自动识别和调整历史数据中的异常值，通过规范化数据点来提高准确性，且无需更改实际数据。
在预测数据的比例传播或相对比例传播之间进行选择。