主页 分析 Planning Analytics as a Service AI 预测
内置的先进人工智能 (AI) 功能，可提高预测的准确性和速度
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AI 预测预览图

为了提高预测的速度和准确性，IBM Planning Analytics 提供了内置的先进 AI 预测

免去了额外采购的麻烦。所有这些均得到了 IBM 的全力支持。

借助 IBM Planning Analytics，AI 预测已集成到规划模型中。想象一下，如果生成的销售预测会自动更新相关的财务模型和关键绩效指标，这样您就能够即刻看到对整个组织带来的财务影响。

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技术文档

深入探究如何使用 AI 预测的细节。
优势 更快的预测

AI 自动化加速了传统方法，大幅缩短了数据分析和模型调整的时间。

 提高准确性

AI 算法通过揭示人眼看不到的海量数据集中蕴含的复杂模式来提高准确性。

 整合更多数据

AI 模型处理和集成多个来源的数据，并考虑到历史、实时和市场趋势。
功能
基线预测 自动预测 利用历史数据预测未来结果，进而着手执行计划的预测流程，以进行规划和决策。 查看技术细节
单变量预测 按需预测 采用时间序列 AI 算法来分析和建模一段时间内的预测数据，检测季节性和趋势，并通过自动异常值检测和修正来改进预测。 了解如何根据实际情况进行预测
多变量预测 利用多个变量进行预测 通过分析过去的趋势和多个变量之间的相互作用，综合考虑历史值和预测出的未来值，进而提高准确性。 了解有关多变量预测的更多信息
客户结果

了解我们的客户通过采用 IBM Planning Analytics 的 AI 预测取得了哪些成果。

 25% 节省了整个部门的时间

Idaho Forest Group 将预测工作时间从 80 多个小时减少到不足 15 个小时，相当于节省了一名高管的工作量。

 深入了解成功案例 50% 缩短了生成银行压力测试报告的时间

ICBC 将处理时间从 4 周缩短至 2 周。

 深入了解成功案例
您将能够

查看技术细节和文档，了解 AI 预测能为您带来什么。

 可信的 AI 模型

AI 预测使用 IBM® watsonx 时间序列库，有助于确保用于时间序列分析的 AI 模型可靠且值得信赖。

 将统计详细信息作为备注

统计详细信息保存为备注，增加可信度和透明度。

 高级别的可解释性

利用预测算法深入了解预测模型类型、模型参数和准确性度量。

 置信区间

借助高级选项卡，AI 预测会处理 9 种算法从而选出最佳方案，同时提供置信区间和准确性详细信息。

 异常值检测与修正

自动识别和调整历史数据中的异常值，通过规范化数据点来提高准确性，且无需更改实际数据。

 灵活的预测传播

预测数据的比例传播或相对比例传播之间进行选择。
采取后续步骤

开始免费试用 IBM Planning Analytics 或预约与 IBM 专家的咨询，讨论它如何满足您的特定业务需求。

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