经与 KMG Analytics 协商，工银阿根廷部署了 IBM® Planning Analytics with Watson 平台，使用其熟悉的 Excel 界面，统一并简化规划，并帮助确保所有用户都能查看和使用相同的数据。“通过集成，所有区域都在同一个平台上并相互连接，”Palombella 说。“一切都可以快速整合。”

最初使用了 IBM Planning Analytics with Watson 解决方案来彻底改革财务规划和分析，但其功能后来扩展到其他应用。该银行使用敏捷部署方法，添加了用于管理运营费用和人力资源的工具。在软件模块化和可伸缩架构的基础上，该银行还实施了一种急需的解决方案，用于进行政府要求的复杂银行压力测试。

KMG Analytics 与该银行的规划、预算和报告团队密切合作，建立了 IBM Planning Analytics with Watson 解决方案，以实现最大灵活性。这使该团队能够为工银阿根廷、中国工商银行高管、政府监管机构和阿根廷中央银行量身定制损益表和资产负债表。

“该银行赞赏 IBM Planning Analytics 平台以及更自信、更快地处理数据的能力，”Palombella 说。“他们不会再因为手动输入数据或将数据链接到电子表格，而出现错误和不一致。”

Carranza 的团队还使用敏捷方法来开发规划分析流程。“我们目前正在为该工具添加更多功能，所有输入数据的人都参与其中，”Carranza 说。“例如，我们正在对数字进行自动通货膨胀调整，这是我们无法用电子表格做到的事。”

在部署过程中吸取的关键经验教训之一是，与规划分析专家的密切合作对于成功至关重要。“我们需要与我们的 KMG Analytics 提供商建立长期合作关系，并签订持续的维护合同，”Carranza 说。“在这样的重要工作上，需要合作伙伴。”