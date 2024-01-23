没有一定胆识的银行家，在阿根廷这个国家生存不下去。自 2020 年以来，通货膨胀率已超过 30％。货币汇率波动巨大，银行压力测试、货币管制和股息限制等政府监管，给银行经理带来了额外的挑战。
尽管如此，阿根廷的经济规模和增长潜力仍使其成为吸引长期银行投资者的市场，包括全球资产和市值最高的银行——中国工商银行（ICBC）。
2019 年，中国工商银行收购了前标准银行集团在阿根廷的全部资产，工银阿根廷已成为该国最大的银行之一。这家新银行有足够的资源为大型项目融资，例如阿根廷规划兴建的第四座核电站。
鉴于该银行的规模和阿根廷银行环境的复杂性，制定财务计划、预算和预测是一项需要大量人力的繁重任务。工银阿根廷规划、预算和报告主管 Mariano Carranza 说：“我们的团队负责处理银行和各业务领域的年度预算，以及季度预测。”“此外，我们还向银行管理层、中国总部和阿根廷央行汇报。我们多年来一直在 100 多份电子表格上手动处理工作。”
“居住在国外的人很难理解该国银行业的复杂性，无论是其汇率、通货膨胀率，还是关于宏观经济的假设，可能出现的场景太多了，”IBM 业务合作伙伴 KMG Analytics 的咨询总监 Guillermo Palombella 说。“规划团队通常会在办公室加班至凌晨 2:00，周末还要处理所有尚未整理完且相互关联的电子表格。他们还花了很多时间进行 Excel 计算，以复查数据的一致性。”
处理如此多的电子表格，会增加出错和耽误工作的可能性。“有很多错误都是在填充电子表格时导致，”Carranza 说。“由于所有这些电子表格都相互关联，我们并不总是能得到预期结果，因此我们必须再次检查。那时我们开始研究规划软件，KMG Analytics 展示了 IBM Planning Analytics with Watson，当时被称为 TM1。”
将编制银行压力测试报告的时间缩短了 50%，处理周期从 4 周缩短至 2 周
通过自动化和纳入人工智能的规划分析，将生成基于电子表格的“假设”财务场景的时间，从 2 天缩短到几秒钟
经与 KMG Analytics 协商，工银阿根廷部署了 IBM® Planning Analytics with Watson 平台，使用其熟悉的 Excel 界面，统一并简化规划，并帮助确保所有用户都能查看和使用相同的数据。“通过集成，所有区域都在同一个平台上并相互连接，”Palombella 说。“一切都可以快速整合。”
最初使用了 IBM Planning Analytics with Watson 解决方案来彻底改革财务规划和分析，但其功能后来扩展到其他应用。该银行使用敏捷部署方法，添加了用于管理运营费用和人力资源的工具。在软件模块化和可伸缩架构的基础上，该银行还实施了一种急需的解决方案，用于进行政府要求的复杂银行压力测试。
KMG Analytics 与该银行的规划、预算和报告团队密切合作，建立了 IBM Planning Analytics with Watson 解决方案，以实现最大灵活性。这使该团队能够为工银阿根廷、中国工商银行高管、政府监管机构和阿根廷中央银行量身定制损益表和资产负债表。
“该银行赞赏 IBM Planning Analytics 平台以及更自信、更快地处理数据的能力，”Palombella 说。“他们不会再因为手动输入数据或将数据链接到电子表格，而出现错误和不一致。”
Carranza 的团队还使用敏捷方法来开发规划分析流程。“我们目前正在为该工具添加更多功能，所有输入数据的人都参与其中，”Carranza 说。“例如，我们正在对数字进行自动通货膨胀调整，这是我们无法用电子表格做到的事。”
在部署过程中吸取的关键经验教训之一是，与规划分析专家的密切合作对于成功至关重要。“我们需要与我们的 KMG Analytics 提供商建立长期合作关系，并签订持续的维护合同，”Carranza 说。“在这样的重要工作上，需要合作伙伴。”
作为一款注入人工智能的规划解决方案，IBM Planning Analytics with Watson 可自动执行工作流程，使流程清晰明了，并为所有用户提供可自定义的分析工作空间。AI 工具支持自然语言搜索和基于多维表达式 (MDX) 的查询，可实现快速而强大的分析作业，而嵌入式预测功能可提高预测的准确度。
采用 IBM Planning Analytics with Watson 两年多之后，工银阿根廷在一些最复杂的财务报告任务上节省了大量时间。例如，在制定“假设”规划场景时，该工具能够将为期两天的流程缩短到几秒钟。“使用我们开发的模型，只需点击几下即可完成工作，”Carranza 说。“我们对该解决方案非常满意。”
生成报告以符合政府规定的银行压力测试，过去需要四周的工时，但现在压力测试可以在两周内完成，从而节省了一半的时间。
从更具战略性的角度而言，使用 Planning Analytics with Watson 解决方案帮助 Carranza 的部门实现了转型。“因为我们是成本中心，所以我们不产生收入。我们只产生费用。我们的主要目标是提高效率，我们必须改变内部流程以提供更好的服务，”Carranza 说。“现在，我们还可以将更多时间用于信息分析，而不仅仅是处理信息。”
由于阿根廷变动不居的银行环境，工银阿根廷需要对未来的监管和不断变化的经济环境做出快速反应。借助 IBM Planning Analytics with Watson 解决方案，该银行可以精简业务流程，并扩展系统以满足工作负载需求。“每年我们都有变化，因此我们将继续使用这些工具并整合更多功能，从而节省时间和资源，”Carranza 说。“有了 Planning Analytics，我们认为我们正朝着正确的方向前进。”
工银阿根廷（ibm.com 外部链接）前身为成立于 1998 年的标准银行，于 2011 年被中国工商银行收购，总部位于布宜诺斯艾利斯，在 17 个省份拥有 100 多家分行。该银行拥有 3500 多名员工，为 100 万名客户和 40,000 家机构客户提供服务。该银行是中国工商银行旗下一员，中国工商银行是全球最大的银行，拥有超过 4.9 万亿美元的资产。中国工商银行成立于 1984 年，总部设在北京。
KMG Analytics（ibm.com 外部链接）在布宜诺斯艾利斯和智利圣地亚哥设有办事处，在帮助企业最大限度地利用数据，访问自我管理报告以做出更明智决策，以及利用 AI 和机器学习优化预测方面拥有 20 多年的经验。其他服务包括软件许可、劳动力规划、销售和运营以及滚动预测。
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美国出品，2021 年 12 月
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