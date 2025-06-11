IBM 被 BARC 评为 2025 年整合计划和分析评分领域的领导者

2025 年 6 月 11 日

作者

Ayushi Jain

Product Marketing Manager

Data & AI

IBM 在 2025 年 BARC 整合计划和分析评分领域被评为领导者。这一认可彰显了 IBM 始终致力于通过统一且智能的规划平台赋能组织，该平台不仅能跟上变化，更助您抢占先机。

IBM Planning Analytics 如何改变游戏规则

在波动成为新常态、商业周期加速的时代，具备规划、适应和果断行动的能力已成为竞争的必备条件。如今，许多企业的规划存在问题：过于缓慢、脱节严重且反应被动。IBM Planning Analytics 改变了这一状况。具体方式如下：

  1. 为决策者而非单纯数据分析者打造：IBM Planning Analytics 的核心是一款极速内存计算引擎 (TM1)，赋予业务领导和财务团队实时构建和调整计划的能力。从预算到假设建模，您甚至在竞争对手定义问题之前就得到了答案。
  2. 重要领域的人工智能：BARC 强调了 IBM 的内置人工智能和机器学习，它可以跨多种场景进行预测、检测异常并在问题出现之前标记不一致性。这意味着您对数据的信心更强，意外情况更少。
  3. 专为人性化设计：Planning Analytics 借助全新现代化的 Web 界面、直观的可视化工作流程和响应自然语言的 AI 助手，让每个人都可以在不牺牲深度的情况下访问复杂的规划。
  4. 量身定制您的业务：与千篇一律的工具不同，IBM Planning Analytics 能够适应您的业务模型。无论是财务、供应链、员工队伍还是项目规划，您都可以构建所需的内容，或者利用 IBM 及其合作伙伴不断增长的预建内容库。
  5. 部署方式：IBM Planning Analytics 满足您当前的需求（云、本地部署或混合部署），并随您业务发展而扩展。可通过 IBM Cloud、AWS 和 Azure 获取。

深受企业信赖，获得分析师认可

无论您是在重新构思财务转型战略、推动集成业务规划的规模化，还是希望以更少的手动操作实现更快的推进，IBM Planning Analytics 都旨在助您自信前行。

正如 BARC 在报告中所述，“IBM Planning Analytics 为商业高级用户提供极大的灵活性，用于基于高性能、可扩展的内存数据库创建定制的计划、预算和预测以及分析应用程序。”BARC 还强调了我们在用户体验、工作流程自动化、人工智能以及与 watsonx 和 ILOG CPLEX 等平台集成方面的持续投入。

让我们重新定义规划能为您的业务带来什么。了解 IBM Planning Analytics 与其他解决方案的对比，并亲身体验 IBM Planning Analytics 的强大功能。

下载报告

开始免费试用

