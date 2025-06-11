IBM 被 BARC 评为 2025 年整合计划和分析评分领域的领导者

2025 年 6 月 11 日
IBM 在 2025 年 BARC 整合计划和分析评分领域被评为领导者。这一认可彰显了 IBM 始终致力于通过统一且智能的规划平台赋能组织，该平台不仅能跟上变化，更助您抢占先机。
在波动成为新常态、商业周期加速的时代，具备规划、适应和果断行动的能力已成为竞争的必备条件。如今，许多企业的规划存在问题：过于缓慢、脱节严重且反应被动。IBM Planning Analytics 改变了这一状况。具体方式如下：
无论您是在重新构思财务转型战略、推动集成业务规划的规模化，还是希望以更少的手动操作实现更快的推进，IBM Planning Analytics 都旨在助您自信前行。
正如 BARC 在报告中所述，“IBM Planning Analytics 为商业高级用户提供极大的灵活性，用于基于高性能、可扩展的内存数据库创建定制的计划、预算和预测以及分析应用程序。”BARC 还强调了我们在用户体验、工作流程自动化、人工智能以及与 watsonx 和 ILOG CPLEX 等平台集成方面的持续投入。
让我们重新定义规划能为您的业务带来什么。了解 IBM Planning Analytics 与其他解决方案的对比，并亲身体验 IBM Planning Analytics 的强大功能。