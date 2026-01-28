作为全球领先的汽车制造商，Volkswagen 所处的行业竞争非常激烈，且效率和创新是成功的关键所在。其内部服务提供商 Volkswagen Group Services 拥有 10,000 名员工，在整个 Volkswagen Group 中发挥着至关重要的作用。

然而，Volkswagen Group Services 的人力资源团队却停滞不前，在管理和分析人力资源数据方面举步维艰。其报告周期漫长且耗费大量资源，加之缺乏人力资源数据管理的集中化系统，这一主要障碍导致了数据不一致，且难以制定明智的决策。人力资源团队需要改变方向，寻求一个强大的解决方案来自动完成这些任务，提高数据质量并提供实时洞察分析，以支持人力资源流程和决策。

这就是 IBM® Planning Analytics 的用武之地，这是一款可以帮助他们重回正轨的强大工具。用 Volkswagen Group Services 人力资源总监 Alexander Beil 的话来说，“我们需要一个能够满足所有人力资源数据需求的系统，包括数据集成和报告。”