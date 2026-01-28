在数据洪流中理清思路：Volkswagen Group Services 如何利用 IBM Planning Analytics 实现人力资源部门高效运转
作为全球领先的汽车制造商，Volkswagen 所处的行业竞争非常激烈，且效率和创新是成功的关键所在。其内部服务提供商 Volkswagen Group Services 拥有 10,000 名员工，在整个 Volkswagen Group 中发挥着至关重要的作用。
然而，Volkswagen Group Services 的人力资源团队却停滞不前，在管理和分析人力资源数据方面举步维艰。其报告周期漫长且耗费大量资源，加之缺乏人力资源数据管理的集中化系统，这一主要障碍导致了数据不一致，且难以制定明智的决策。人力资源团队需要改变方向，寻求一个强大的解决方案来自动完成这些任务，提高数据质量并提供实时洞察分析，以支持人力资源流程和决策。
这就是 IBM® Planning Analytics 的用武之地，这是一款可以帮助他们重回正轨的强大工具。用 Volkswagen Group Services 人力资源总监 Alexander Beil 的话来说，“我们需要一个能够满足所有人力资源数据需求的系统，包括数据集成和报告。”
Volkswagen Group Services 在内部财务部门的推荐下选择了 IBM Planning Analytics，八年来该部门一直使用该解决方案。IBM 业务合作伙伴兼 Volkswagen Group Services 顾问 Christoph Hein 协助该公司完成了从原型设计到全面部署的解决方案实施。最终，该系统经过量身定制，满足了 Volkswagen Group Services 的需求，可实现报告流程自动化，提供用于人力资源数据管理的综合系统，并可促进实时数据分析。
“需要使用人力资源数据的每个人都可以访问相同的数据集，数据准确且保持最新。经理可以在几秒钟内自定义每日报告和月度报告，通过一键式操作选择筛选条件、更改维度和组合指标。例如，地址、缺勤情况和能力。该解决方案与现有系统顺利集成，并辅以自动化质量控制，提高了数据可靠性，”Beil 说道。
如今，组织内超过 600 名用户，包括人力资源团队、经理和工会成员，都从该解决方案中受益。IBM Planning Analytics 通过单一可信信息源、改进的数据质量以及常规任务自动化，显著强化了人力资源部门职能。该解决方案可提供不同来源的人力资源指标和关键绩效指标 (KPI) 的全面可视化，并配备可定制模块，从而让经理制定出更明智的人才决策。Beil 解释说：“例如，在审计模块中，团队负责人会收到有关各个员工的邮件，从而能够据此规划具体的培训或推荐相应的教育资源。”“通过实现常规流程的自动化，人力资源团队可以将更多时间投入到支持整个组织发展的战略计划中，”他补充道。
现任 Intito Group 德国、奥地利和瑞士地区区域经理 Christoph Hein 如此总结该解决方案带来的影响：“凭借 IBM Planning Analytics 卓越的灵活性和可扩展性，Volkswagen Group Services 成功地帮助所有组织层级的经理以安全、透明且及时的方式访问关键人力资源数据。最初只是针对小范围用户群的小规模实施，如今已发展成为一个全企业范围的解决方案，能够为数百名管理人员的日常人力资源决策流程提供支持。”
通过实施该解决方案，Volkswagen Group Services 在人力资源的生产力和效率方面取得了显著进步。正如 Beil 所说：“借助IBM Planning Analytics，我们已将生成月度报告所需的时间从 7 天缩短到仅几秒钟。我们的工作效率提高了 85%！
主要成果包括：
Volkswagen Group Services 是 Volkswagen Group 的战略服务合作伙伴，在整个汽车价值链中提供定制化运营服务，涵盖业务运营、技术、IT 支持、技术服务、商业服务或物流等多个领域。公司拥有约 10,000 名员工，提供支持 Volkswagen Group 及其全球品牌的综合解决方案。
了解 IBM Planning Analytics 如何帮助简化人力资源流程、提高数据质量并增强决策能力。
