为了提高公司的决策能力，并支持商业智能和 AI 计划，拥有灵活且值得信赖的数据基础至关重要。我们的云原生 Db2 和 Netezza 数据仓库技术专用于存储、管理和分析所有类型的数据和工作负载，而不会增加数据复制或跨环境迁移的复杂性和安全风险。与 watsonx.data 湖仓一体集成，让客户能够轻松通过开放格式共享数据，并支持分析和 AI 资产的单一视图。

我们的客户还可以选择在他们挑选的云端运行我们的数据仓库，并获得自助管理或完全托管的 SaaS 服务选项。IBM® Db2 Warehouse 的 SaaS 部署在 IBM® Cloud 和 AWS 上可用，Netezza Performance Server 在 Azure 和 AWS 上可用。