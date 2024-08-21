动态随机存取存储器 (DRAM) 和静态随机存取存储器 (SRAM) 均属基于 RAM 的半导体内存类型，虽然二者都可用于数据存储，但其设计架构迥异。DRAM 将每个数据位归入包含极小电容器和晶体管的内存单元，而 SRAM 则使用锁存触发器电路来存储每个数据位。

就易失性而言，DRAM 的电容器可以维持电荷，但并非无限期维持。这种电荷会随着时间的推移而泄漏，因此 DRAM 通过使用外部内存刷新电路来减少电荷损耗，该电路会定期重写每个电容器中的数据，从而确保非易失性，因此成为了辅助存储的理想之选。同时，SRAM 的速度比 DRAM 更快，但在系统断电时会丢失数据。

人们普遍认为，SRAM 的处理速度比 DRAM 更快，但由于这一属性，SRAM 的部署成本也高于 DRAM。鉴于其速度，SRAM 通常用于高速缓存内存和寄存器，而 DRAM 最常用于构成计算机的主内存。