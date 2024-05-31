全球乳制品巨头 FrieslandCampina 向 100 多个国家或地区提供奶制品。要想在对新鲜度敏感的行业中蓬勃发展，需要使用始终在线的系统和数据。FrieslandCampina 深知计划外停机时间的风险，因此努力确保他们的运营系统全天候免受灾难侵害。由于现有的基础设施分散且缺乏精细的安全控制，因此 FrieslandCampina 寻求更好的方法以保护他们的关键数据。
FrieslandCampina 的每个制造环节都面临着加工极易腐烂的乳制品的持续压力。即使是支持生产和分销过程的关键系统出现短暂中断，也可能导致这些乳制品变质。为了尽可能确保新鲜度，每个地点均保留对其 MES（制造执行系统）和 SCADA（监控和数据采集）解决方案以及生产自动化系统的本地控制。
与企业软件不同，这些制造系统高度专业化，系统之间的连接方式并未标准化。为了确保每个位置均得到保护，不同的业务部门混合部署了备份和恢复解决方案，每个解决方案提供的功能范围略有不同。虽然在操作上取得了成功，但备份架构存在弱点，例如复杂性和缺乏精细的安全控制。
FrieslandCampina 托管部的解决方案架构师 Mohamed Asmine 表示“我们非常关注全球多个生产地的生产连续性。由于每个生产地都使用了非常多的备份和恢复解决方案，我们无法轻松地确保对所有关键系统进行完整备份，甚至不知道是否能够快速恢复所有数据。”
FrieslandCampina 寻找各种方法，旨在增强数据保护、备份和恢复能力，同时支持每个生产基地保持对其生产和制造系统的完全控制。为了实现这个目标，团队瞄准了一种新的数据策略，适合大型和小型业务部门，可提供更优质的安全控制措施，能够降低复杂性，并提供更强的网络安全威胁弹性。
通过标准化集成式全闪存备份解决方案来提高弹性
在每个地点制定基于模板的方法
FrieslandCampina 与 IBM 业务合作伙伴 Axians 合作，为他们全球范围内的所有生产地设计新的数据保护和备份策略。凭借广泛的全球覆盖范围，Axians 拥有支持规模如此之大的项目所需的运营能力和本地专业知识。目的是使用经过简化并能够为每个生产地提供数据弹性的解决方案，确保为所有 MES、SCADA 和生产自动化系统提供全面保护。
Axians 和 FrieslandCampina 选择将 IBM FlashSystem® 存储与 IBM HyperSwap® 相结合，并基于这一组合为每个生产地点构建新的标准化存储环境。根据每个生产地的总数据量，Axians 在不同的位置部署了两个具有适当大小的 FlashSystem 设备。使用 HyperSwap，这两个 FlashSystem 阵列显示为单个存储设施，而数据会在后台自动发送到这两个系统。即使其中一个设施无法使用，另一个设施也能继续提供全面访问。备份由 IBM Storage Protect 提供，它具有数据压缩功能，可减少总存储容量，并支持对文件、目录和磁盘映像执行全自动归档和检索操作。
新推出的架构提供精细的访问控制，可保护系统和数据，同时确保提供卓越的治理。此外，本地设计意味着即使互联网或与企业中心的连接失败，备份过程仍可继续运行。得益于这一创新，生产系统可以跟上需要立即加工的鲜牛奶的持续流入。
“Axians 设计的 IBM 解决方案改变了我们的数据保护能力，”Mohamed Asmine 解释道。“使用基于模板的方法，Axians 和 FrieslandCampina 能够快速、经济高效地在所有生产地部署新的解决方案，并选择相关的 IBM FlashSystem 模型以提供正确的容量和性能。当我们的一个生产地遭受火灾、洪灾或任何其他灾害时，IBM HyperSwap 可提供弹性，而 IBM Storage Protect 使我们能够保护多个 MES、SCADA 和生产系统生成的数据。”
撰写本文时，FrieslandCampina 已将该解决方案推广到其一半的工厂。Axians 可提供备份即服务，包括部署、配置以及持续支持和管理功能，令 FrieslandCampina 团队能够专注于业务运营和生产效率。
“IBM 解决方案比超融合系统更加经济高效，特别是对于规模较大的生产地，”Mohamed Asmine 评论道。“我们能够采用模块化方法在每个生产地提供正确的保护。我们正在利用一个战略性解决方案取代由不同的软件和系统组成的复杂环境，以帮助我们确保关键生产数据受到全面保护且易于管理。”
随着部署的推进，FrieslandCampina 正在探索 IBM 解决方案提供的更多选项。例如，为了满足食品安全和治理要求，该公司正在启用一次写入、多次读取功能，以便为所有存档数据保留不可篡改的审计记录。通过在标准化架构上实施此功能，FrieslandCampina 能够增强自己的合规立场并防范监管风险。不可篡改的数据存储还能提供额外的保护，以防止 CryptoLocker 恶意软件。
同样，Axians 和 FrieslandCampina 正在研究云备份的可能性，以提供额外的容量。Mohamed Asmine 表示“一些司法管辖区要求将数据保存在现场或国内，而另一些司法管辖区允许进行云存储，但可能存在地区限制。使用 IBM 数据解决方案，我们能够灵活地选择本地部署与云服务的最佳组合，同时利用混合技术为我们提供本地弹性并降低成本。”
在 IBM 和 Axians 的帮助下，FrieslandCampina 不断更新其数据保护功能，并从更低的复杂性、更高的性能以及更出色的业务弹性中获益。
Mohamed Asmine 总结道“通过与 Axians 联手设计和部署 IBM 解决方案，我们能够掌控我们的数据。这意味着我们可以继续在新的国家或地区进行扩张，并坚信我们的生产系统受到了全面保护。”
FrieslandCampina（ibm.com 外部链接）为亿万用户提供乳制品和乳制营养品。作为一家合作组织，该公司及其农民成员管理着从大地牧草到杯中牛奶的整个生产链。2022 年，FrieslandCampina 创造了 115 亿欧元的收入，雇用的员工多达 21,715 名。
Axians 是一个 IBM 业务合作伙伴，同时也是 Vinci Energies 旗下的一个品牌，致力于提供广泛的信息技术咨询、建议和解决方案，包括分析、云端和数据中心基础设施、网络、安全性和电信。Axians 在 35 个国家或地区开展业务，年收入达 33 亿欧元，拥有 14,000 名员工。
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美国出品，2024 年 1 月。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、FlashSystem 和 HyperSwap 是 International Business Machines Corp. 在全球各地司法管辖区注册的商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade.shtml 上的“Copyright and trademark information”部分提供了 IBM 商标的最新列表。
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