FrieslandCampina 的每个制造环节都面临着加工极易腐烂的乳制品的持续压力。即使是支持生产和分销过程的关键系统出现短暂中断，也可能导致这些乳制品变质。为了尽可能确保新鲜度，每个地点均保留对其 MES（制造执行系统）和 SCADA（监控和数据采集）解决方案以及生产自动化系统的本地控制。

与企业软件不同，这些制造系统高度专业化，系统之间的连接方式并未标准化。为了确保每个位置均得到保护，不同的业务部门混合部署了备份和恢复解决方案，每个解决方案提供的功能范围略有不同。虽然在操作上取得了成功，但备份架构存在弱点，例如复杂性和缺乏精细的安全控制。

FrieslandCampina 托管部的解决方案架构师 Mohamed Asmine 表示“我们非常关注全球多个生产地的生产连续性。由于每个生产地都使用了非常多的备份和恢复解决方案，我们无法轻松地确保对所有关键系统进行完整备份，甚至不知道是否能够快速恢复所有数据。”

FrieslandCampina 寻找各种方法，旨在增强数据保护、备份和恢复能力，同时支持每个生产基地保持对其生产和制造系统的完全控制。为了实现这个目标，团队瞄准了一种新的数据策略，适合大型和小型业务部门，可提供更优质的安全控制措施，能够降低复杂性，并提供更强的网络安全威胁弹性。