什么是 SaaS 备份和恢复？

网络犯罪正在成为世界上一个越来越大、越来越普遍的问题，没有人比那些负责确保组织持续数据保护的人更了解这一点了。曾经有一段时期比较简单，那时数据安全人员主要处理因供电中断、灾难恢复和人为错误（意外删除）等本地问题造成的数据丢失问题。

现在，数据恢复的问题大大增加，因为它必须能够经受住一些技术最复杂的犯罪分子的破坏。最新调查结果显示，2023 年勒索软件攻击金额上升到 11 亿美元，创历史新高。1 此外，这些数字还表明，尽管执法部门尽了最大努力，但事实证明，犯罪创新正变得更加强大和灵活。

快速浏览一下这些相同的数据，就会发现它们每年都会发生巨大变化。例如，据统计，勒索软件攻击在 2021 年产生了 9.83 亿美元的非法收入，但第二年这些非法收入大幅下降，2022 年仅为 5.67 亿美元。 2然后，在 2023 年，网络犯罪分子强势反弹，发布了有史以来最大的赎金。

除经济损失外，组织还可能因网络攻击损失大量其他宝贵资产，包括因停机时间增加而牺牲的效率，以及作为负责任的客户数据管理者而可能丧失的公司声誉。同样，如果服务提供商被视为支持易受攻击的平台或提供无法保护组织数据或工作量的 SaaS 产品和 SaaS 解决方案，那么这些公司的 SaaS 提供商也会失去客户的信任。