气隙隔离被视为防止数据丢失、勒索软件攻击和其他网络威胁或网络攻击的关键保护层。

“气隙”是指将备份数据与任何可公开访问的网络隔离开来，从而在数据和可能遭受黑客攻击的任何访问点之间构筑一道“空气墙”。气隙备份可以通过多种方式构建：

通过断开硬盘驱动器或其他存储介质的连接，并将敏感数据存储于本地或异地，从而构建 物理气隙 。

。 逻辑气隙 可通过气隙分区上的软件启用。

可通过气隙分区上的软件启用。 备份解决方案服务提供商可以提供使用专属逻辑气隙的云备份。

以下是气隙的一些主要优势：

防范勒索软件攻击

防止数据丢失并确保业务连续性

保持合规并规避潜在责任

作为广泛数据保护战略的一部分，气隙隔离还可扩展到其他类型的气隙隔离系统和计算机，并与任何公开或脆弱的数字接入点隔离。作为组织更广泛的网络安全措施的一部分，实施气隙备份可以增加额外的安全防护层。虽然所有网络安全战略都存在薄弱环节，但采用气隙备份可以防止代价高昂的中断，从而确保业务连续性。