Genus 首席信息官 (CIO) 兼信息系统执行副总裁 Abhrajit De 开始寻找一种可运行 Genus 自主开发的应用程序，并为其企业工作负载提供最高吞吐量和最快响应时间的非易失性内存快速 (NVMe) 存储解决方案。此外，Genus 还希望解决方案能够帮助公司轻松实施 SAP HANA。

在 IBM 业务合作伙伴 BM Infotrade Pvt. Ltd. 的帮助下，De 从 IBM® Storage 的 IBM FlashSystem® 技术中找到了他想要的东西。

IBM FlashSystem 提供了数据基础，可加快数据访问和交付速度，并保持数据的一致性和易用性。采用 IBM Spectrum® Virtualize 技术，是业界唯一可随时扩展的单一平台系列，可提供市场领先的性能、成本效率和一致的企业级数据服务。该平台专为安全性和高可用性而设计，可跨本地部署、混合云、虚拟化或容器化环境中运行，从而简化管理和操作的复杂性。

此外，它还预装了 IBM Storage Insights 技术，该预测分析软件可帮助用户监控和优化其存储基础架构。

作为 IBM 的长期用户，De 知道 IBM FlashSystem 阵列具有满足 Genus 所有性能要求所需的功率和速度，并能通过使用 Storage Insights 分析数据集提供竞争优势。

“作为印度最先进的智能电表公司，我们需要一个最先进的系统，为我们的组织提供至少七年的保障—五年的支持和两年的延期， ”De 说。

为云的未来做好准备

Genus 选择 IBM FlashSystem 还因为它支持混合云部署。与其他解决方案相比，Genus 从一开始就为云计算做好了准备。它使该公司能够加速从完全本地系统向混合云或公共云上分层数据的迁移，从而优化数据放置的效率。、此外，Genus 还通过 SAP TDI 认证的系统获得了未来迁移到 SAP HANA 所需的速度。

De 表示，实施 IBM FlashSystem 是一个快速且无缝的过程。 “这在 7 天的时间内就完成了，”他指出，并补充说他的团队能够“在从旧系统迁移数据时监控存储的行为。”