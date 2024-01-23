Genus Power Infrastructures Ltd. 是印度领先的智能电表制造商，利用专有技术为公用事业和能源委员会开发创新和定制的电表解决方案。
得益于 Genus 的智能电表，传统的“抄表员”已成为过去；相反，电表本身以数字方式监控消耗数据，将该数据传输给能源提供商，并可以根据需要进行远程调整。
Genus 在印度的安装量超过 7000 万只电表，该公司希望实施 SAP HANA，以便更好地控制其事务和分析工作负载。但该公司现有的 IT 基础设施无法满足 SAP HANA 的存储需求，需要进行升级。由于其基础设施已达到使用寿命，Genus 还需要进行彻底检修，以增加存储容量、提高性能和可用性，并支持未来的业务增长。
虽然 Genus 一直在寻找“未来派”基础设施，但其当前系统陷入了过去的局限性，因此它需要一种新系统来为其提供计算和存储功能，使其能够在不面临增长烦恼的情况下进行扩展。
Genus 在印度的安装量已超过 7000 万米
存储升级在 7 天内完成，在优化、速度和业务连续性方面实现了立竿见影的改进
Genus 首席信息官 (CIO) 兼信息系统执行副总裁 Abhrajit De 开始寻找一种可运行 Genus 自主开发的应用程序，并为其企业工作负载提供最高吞吐量和最快响应时间的非易失性内存快速 (NVMe) 存储解决方案。此外，Genus 还希望解决方案能够帮助公司轻松实施 SAP HANA。
在 IBM 业务合作伙伴 BM Infotrade Pvt. Ltd. 的帮助下，De 从 IBM® Storage 的 IBM FlashSystem® 技术中找到了他想要的东西。
IBM FlashSystem 提供了数据基础，可加快数据访问和交付速度，并保持数据的一致性和易用性。采用 IBM Spectrum® Virtualize 技术，是业界唯一可随时扩展的单一平台系列，可提供市场领先的性能、成本效率和一致的企业级数据服务。该平台专为安全性和高可用性而设计，可跨本地部署、混合云、虚拟化或容器化环境中运行，从而简化管理和操作的复杂性。
此外，它还预装了 IBM Storage Insights 技术，该预测分析软件可帮助用户监控和优化其存储基础架构。
作为 IBM 的长期用户，De 知道 IBM FlashSystem 阵列具有满足 Genus 所有性能要求所需的功率和速度，并能通过使用 Storage Insights 分析数据集提供竞争优势。
“作为印度最先进的智能电表公司，我们需要一个最先进的系统，为我们的组织提供至少七年的保障—五年的支持和两年的延期， ”De 说。
为云的未来做好准备
Genus 选择 IBM FlashSystem 还因为它支持混合云部署。与其他解决方案相比，Genus 从一开始就为云计算做好了准备。它使该公司能够加速从完全本地系统向混合云或公共云上分层数据的迁移，从而优化数据放置的效率。、此外，Genus 还通过 SAP TDI 认证的系统获得了未来迁移到 SAP HANA 所需的速度。
De 表示，实施 IBM FlashSystem 是一个快速且无缝的过程。 “这在 7 天的时间内就完成了，”他指出，并补充说他的团队能够“在从旧系统迁移数据时监控存储的行为。”
实施 IBM FlashSystem 后，Genus 在存储优化、速度和业务连续性方面都有了立竿见影的改进。
IBM Storage Insights 使团队能够了解系统本身块级别上发生的情况，这让 De 很高兴。他的团队通过 Storage Insights 获得了一定程度的控制权，这使他们能够在未来做出更好的战略决策，包括实施大数据和预测分析。
这些创新之所以成为可能，还得益于其新解决方案的速度，事实证明，该解决方案改变了游戏规则。“我认为速度不会成为任何地方的瓶颈，”De 说。“而且文件系统存储也得到了优化。”
得益于这种速度和存储能力，De 的团队将能够实施一个快速、易用和高可用性的虚拟系统来管理数据负载。这对于 Genus 来说尤其重要，因为 Genus 拥有大量以模型数据形式存储的专有设计、工程和研发信息，包括电子和机械模型和图纸。
此外，全闪存存储系统中包含的数据弹性和安全功能对 Genus 当前和未来的计划至关重要。De 曾在系统崩溃中丢失过数据，因此非常注意确保这种情况不再发生。借助 IBM FlashSystem，他就可以高枕无忧了，因为他知道，数据安全和网络弹性的提高有助于确保 Genus 持续运营，同时还能提高性能和降低基础设施成本。
展望未来，Genus 计划在企业资源规划中采用 SAP HANA，并为 Genus 电表所提供信息的能源委员会推出托管服务帮助台。“我们将从分布在全国各地不同项目中的数百万计电表中获得输入，”De 说。 “它们最终将到达我们的中央控制管理中心之一，并且该数据将存储在 IBM 存储中。”
随着该项目的发展，Genus 的存储需求也会随之增长，这就需要 IBM FlashSystem 阵列特有的可扩展性。正如 De 总结的那样：“几年后我们可能需要添加更多存储空间，因此可扩展性（尤其是横向扩展）是我们的考虑因素之一。我们在其他竞争对手中找不到这种敏捷性。”
Genus （链接位于 ibm.com 外部）是斥资 4 亿美元成立的 Kailash 集团的组成部分，为印度电力行业提供高度创新和可持续的解决方案。Genus 致力于以合理的价格开发创新的定制解决方案。其一流的研发中心使该公司能够在国家电力基础设施领域占据主导地位，并站在新技术的最前沿。
BM Infotrade （链接位于 ibm.com 外部） 是一家印度公司，为各种规模的企业提供 IT 和咨询服务。迄今为止，BM Infotrade 已拥有 1000 多家满意的客户，其成功的基础是实施完整的解决方案，同时在交易时保持完全透明的理念。
© Copyright IBM Corporation 2021.IBM 公司，IT 基础设施，New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国出品，2021 年 12 月
IBM、IBM 标志、ibm.com、Cognos、IBM FlashSystem 以及 IBM Spectrum 是国际商业机器公司在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网站上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表： ibm.com/legal/copyright-trademark。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。
IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。客户负责确保遵守适用的法律和法规。IBM 不提供任何法律咨询，也不声明或保证其服务或产品经确保客户遵循任何法律或法规。
良好安全实践声明：IT 系统安全涉及通过预防、检测和响应企业内部和外部的不当访问来保护系统和信息。不正当访问可导致信息被更改、破坏、盗用或滥用，也可能导致系统被损坏或滥用，包括用于攻击他人。任何 IT 系统或产品都不应被视为完全安全，任何单一产品、服务或安全措施都不能完全有效防止不正当使用或访问。IBM 系统、产品和服务旨在成为合法、全面的安全措施的一部分，这必然涉及其他操作程序，且可能需要借助其他系统、产品或服务才能发挥最大作用。IBM 不保证任何系统、产品或服务可免于或使您的企业免于受到任何一方恶意或非法行为的影响。