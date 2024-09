Techwave Hungary Ltd. 是一家专业的 SAP 解决方案集成商,总部位于匈牙利布达佩斯。Techwave Hungary Ltd. 在全球市场运营,并经过 SAP 认证,是 SAP 托管合作伙伴、SAP 增值经销商和应用程序服务提供商合作伙伴,在全球拥有 400 多家客户。Techwave 是欧洲领先的 SAP 托管解决方案提供商之一,在超过 11 个国家和地区提供量身定制的行业解决方案。这些高级服务可帮助客户提升其 IT 和业务能力。