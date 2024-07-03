从工厂生产线的自动化到移动设备上的无缝零售体验，数字化转型正在以前所未有的速度推动创新。对于 Techwave Hungary 的客户而言，托管 SAP 解决方案是关键推动因素之一。
为了获得新一代 SAP 工作负载所需的容量、能力和可扩展性，Techwave Hungary 使用 IBM Power Systems E950 服务器和 IBM FlashSystem 7200 存储来增强其现有的基于 IBM POWER8® 处理器的托管服务平台。新平台利用 IBM PowerVM® 进行虚拟化，通过 IBM PowerVC 进行管理，并运行 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications。
Techwave Hungary 的增强型虚拟私有云使其能够将新客户和现有客户转移到下一代 SAP 解决方案，发展业务，并支持快速数字化转型。
Techwave Hungary 首席信息官 Gabor Lesti 表示：“凭借 IBM Power Systems 服务器和 IBM FlashSystem 存储出色的性价比，我们不仅能够满足客户对性能和可用性的服务水平要求，更能以极具竞争力的价格为客户提供最新的 SAP 解决方案。我们相信，这项服务将成为我们在托管服务领域中脱颖而出的关键优势，助力我们开拓新客户，扩大市场份额。”
随着新一代 SAP BW/4HANA 和 SAP S/4HANA 解决方案的推出，客户对实时分析和大数据功能的需求急剧增加。在欧洲，Techwave Hungary 提供完全托管的 SAP 解决方案，并意识到需要大幅提升数据处理能力以满足对数据的新需求。
Gabor Lesti 证实：“我们看到，得益于 SAP S/4HANA 和 SAP BW/4HANA 的内存分析功能，我们的客户将能把数字化转型计划推进到新的阶段。”
为了应对这种急剧增长，Techwave Hungary 希望保持和提升对现有客户的严格服务水平，同时为客户探索新的数字可能性创造空间，以服务新的 SAP S/4HANA 和 SAP BW/4HANA 工作负载。
下一步，公司希望横向扩展其现有的虚拟私有云平台。除了支持要求苛刻的新内存分析用例外，Techwave Hungary 还把目光投向了一种基础架构解决方案，该解决方案已通过最新 SAP 解决方案的认证，并且可以与其现有服务器环境无缝集成。
基于多年使用 IBM POWER8 技术的良好体验，Techwave Hungary 决定采用经过验证的 IBM POWER9™ 系统。
Lesti 回顾说：“客户相信我们能够为任务关键型 SAP 和非 SAP 工作负载提供全天候运营支持，因此高可用性至关重要。我们还致力于提供有竞争力的价格，因此运营成本效益极其重要。”
由于两种 IBM Power Systems 环境高度兼容，Techwave Hungary 意识到创建跨平台客户服务将比基于 x86 的类似解决方案要容易得多。此外，IBM 解决方案提供了一种极具成本效益的方法，可在同一服务器平台上支持 SAP 和非 SAP 工作负载。
Lesti 继续说道：“借助 IBM PowerVM 在我们的 IBM Power Systems E950 服务器中创建逻辑分区 (LPAR)，我们可以将多个 SAP 环境部署到每一台物理机器，从而比同等 x86 平台更有效地利用服务器资源。通过 IBM PowerVC，我们可以轻松地实现虚拟私有云工作负载的均衡和高可用性配置，这让我们高枕无忧，即使环境中出现局部故障，客户的解决方案也能始终处于运行状态。”
在为业务增长做准备的同时，Techwave Hungary 已经开始关注 IBM 平台的进一步改进。例如，该公司预测 IBM FlashSystem 解决方案中的数据压缩技术可让客户的物理存储需求减少多达 50%，有助于降低托管 SAP 解决方案的运营成本。
Lesti 评论道：“IBM Power Systems 服务器和 IBM FlashSystem 存储的结合，满足了要求苛刻的 SAP 和非 SAP 工作负载对高性能的需求。不仅 IBM Storage 解决方案可以提供快速且经济高效的可扩展性，我们的 IBM Power Systems 平台也是如此。借助 IBM Power Systems 的随需应变容量，我们可以在需要时激活休眠的 CPU 和内存资源，从而推迟购买新内存或新物理服务器的需求。得益于 IBM 技术，我们可以根据客户需求极速扩展，同时确保我们只为所需的计算资源付费。”
为了帮助部署新环境，Techwave Hungary 与其信赖的 IBM 白金合作伙伴 USER Rendszerház Kft（ibm.com 外部链接）合作。
Lesti 评论道：“我们曾经与 USER Rendszerház 合作过许多项目，对其服务与支持的质量和响应速度，我们始终感到非常满意。”
Techwave Hungary 与 USE Rendszerház 的专家合作，在其主数据中心部署了新的 IBM Power Systems E950 服务器和 IBM FlashSystem 7200 存储解决方案。借助 IBM Spectrum Virtualize 技术打造的超低延迟存储，Techwave Hungary 获得了先进的数据服务，不仅能够支持庞大的 SAP S/4HANA 和 SAP BW/4HANA 数据存储需求，更能随着数据量的增长而灵活地横向和纵向扩展存储容量。
Lesti 总结道：“得益于 IBM 和 SUSE 技术，我们创建了超级可扩展和高弹性的虚拟私有云，帮助我们的客户解锁 SAP S/4HANA 变革性的分析能力。我们向客户传达的一个重要信息是，我们致力于寻找最新、最先进的技术，以保证客户的任务关键型系统全天候平稳运行。借助 IBM Power Systems 服务器和 IBM FlashSystem 存储，我们能够信守承诺。”
© Copyright IBM Corporation 2021。IBM Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
2021 年 7 月在美国制作。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM FlashSystem、IBM Spectrum、Power Systems、PowerVM、POWER8 和 POWER9 是 International Business Machines Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下 Web 站点上的“版权和商标信息”部分中提供了 IBM 商标的最新列表：www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade.shtml。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。
客户负责确保遵守适用的法律和法规。IBM 不提供任何法律咨询，也不声明或保证其服务或产品经确保客户遵循任何法律或法规。
可能会报告未压缩和压缩数据的实际可用存储容量，并且会有所不同，并且可能会小于规定的容量。
© 2021 SAP SE. 保留所有权利。此处提到的 SAP、R/3、SAP NetWeaver、Duet、PartnerEdge、ByDesign、SAP BusinessObjects Explorer、StreamWork、SAP HANA 以及其各自的徽标是 SAP SE 在德国和其他国家的商标或注册商标。这些材料由 SAP SE 或 SAP 附属公司提供，仅供参考，不作任何形式的陈述或保证，并且 SAP SE 或其附属公司不对这些材料的错误或遗漏承担责任。本文档或任何相关演示文稿以及 SAP SE 或其附属公司的战略以及未来可能的开发、产品和/或平台方向和功能均可能发生变更，并且 SAP SE 或其附属公司可能随时进行更改出于任何原因，恕不另行通知。