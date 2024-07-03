从工厂生产线的自动化到移动设备上的无缝零售体验，数字化转型正在以前所未有的速度推动创新。对于 Techwave Hungary 的客户而言，托管 SAP 解决方案是关键推动因素之一。

为了获得新一代 SAP 工作负载所需的容量、能力和可扩展性，Techwave Hungary 使用 IBM Power Systems E950 服务器和 IBM FlashSystem 7200 存储来增强其现有的基于 IBM POWER8® 处理器的托管服务平台。新平台利用 IBM PowerVM® 进行虚拟化，通过 IBM PowerVC 进行管理，并运行 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications。

Techwave Hungary 的增强型虚拟私有云使其能够将新客户和现有客户转移到下一代 SAP 解决方案，发展业务，并支持快速数字化转型。

Techwave Hungary 首席信息官 Gabor Lesti 表示：“凭借 IBM Power Systems 服务器和 IBM FlashSystem 存储出色的性价比，我们不仅能够满足客户对性能和可用性的服务水平要求，更能以极具竞争力的价格为客户提供最新的 SAP 解决方案。我们相信，这项服务将成为我们在托管服务领域中脱颖而出的关键优势，助力我们开拓新客户，扩大市场份额。”