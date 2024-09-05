为了推动业务创新文化，UCM Technics (UCM) 与 Core ICT 合作，创建了全闪存 IBM® Storage 环境，从而实现更稳定的高性能并简化管理流程。
自 1928 年起，UCM 始终致力于为比利时的企业家和中小企业提供支持，深谙创新的巨大价值。为了拓展服务范围并为客户提供更具创新性的解决方案，该组织启动了一项重大现代化转型计划。这包括创建一系列新的业务流程和数字应用程序，而这些新的应用对支持其 IT 基础设施的数据存储系统的容量和性能提出了更高的要求。
UCM 的 IT 经理 Xavier Lenoble 表示：“总的来说，我们需要更快速地响应内部业务开发团队的需求，以便更敏捷地为客户提供新服务。然而，我们的现有存储环境已经不堪负重。”
UCM 内部拥有庞大的敏捷开发团队，这意味着集成和回归测试几乎全天候 24 小时进行。这使其可用存储的每秒输入/输出操作 (IOPS) 承受巨大压力，，因为测试通常基于完整生产数据的快照而非数据子集。
“我们不断地将生产环境刷中的信息更新到测试和准生产环境中，”Lenoble 说道。“这给我们的存储基础设施带来了持续的高负荷，尤其在月末和季度末，由于为客户计算工资和社保缴费，我们还会面临额外峰值负载。”
UCM 希望升级其存储基础设施，以提升性能的可预测性并能够应对需求高峰。
UCM 向其首选 IBM 业务合作伙伴 Core ICT 咨询，评估了可行方案并确保最佳转型策略。Core ICT 对未来五年的总拥有成本 (TCO) 进行了评估，并提出相应解决方案。该解决方案基于延伸集群中 IBM® Spectrum Virtualize（以前称为 SAN Volume Controller）的四个节点，其中两个 IBM Storage FlashSystem® 7300 系统作为生产环境。每个 FlashSystem 7300 都配备了 17 个 19.2TB 的 IBM FlashCore® 模块，并由两个 IBM Storage FlashSystem 5015 控制器提供备份存储。
Core ICT 在 IBM Hursley Lab 组织了一次技术研讨会，以期探索拟议架构的有效性和可扩展性。该研讨会旨在全面检验拟议的架构是否能够有效处理与 UCM 相关的独特工作负载。
“和往常一样，我们向 Core ICT 提出我们的业务挑战，他们也总是能给出适当的技术解决方案，Lenoble 说道。“然后，与 IBM FlashSystem 专家合作让我们对解决方案充满信心，我们相信它将帮助我们实现性能目标，同时保持质量和成本之间的必要平衡。”
Core ICT 仅在两周内就顺利完成了实施过程，UCM 的存储性能立即得到提升，最大 IOPS 从 80,000 升至 160,000。
“我们之前的 IOPS 利用率高达 85% 至 95%，这意味着系统随时可能出现瓶颈风险，”Lenoble 说道。“得益于全新 IBM FlashSystem 解决方案对性能和容量的提升，我们现在的 IPOS 利用率通常可降至 25% 或 30%。”
现在，FlashCore 模块采用硬件级数据压缩技术，显著降低了处理负荷，并将交互式工作负载的响应时间缩短了五倍。
除了能够缩短每天为非回归测试克隆大型生产环境的时间外，全新 IBM FlashSystem 解决方案还有助于加快向内部用户和外部客户提供关键商业智能信息的速度。“每天我们都会刷新数据库，将前一天运营的数百千兆字节的数据更新入库，”Lenoble 说道。“我们现在很有信心，更新版本会在每天早上 8 点准备就绪，以便我们的业务用户可专注于为客户创新。”
以前，刷新周期在旧的基础设施上通常需要四个小时左右，而现在只需一小时，也就是说，UCM 能够在重新开始业务之前根据需要重新运行任何作业。
IBM FlashSystem 环境还为 UCM 在其他领域带来了更稳定的性能。以前，当旧存储系统的利用率很高时，执行相同的软件测试会在每次运行中产生截然不同的结果。“验证性能很难，”Lenoble 回忆道。"如今，每次运行测试时，我们都能得到一致的访问时间和响应时间，这使得我们的软件工程师对基础设施的稳定性重拾信心。”
Core ICT 通过简化现有架构，减少 UCM 两个数据中心之间的物理布线，并为所有系统创建了统一的虚拟化存储层。
“统一存储层让我们的小型团队管理起来更加轻松便捷，而且 IBM 解决方案本身几乎不需要额外管理，”Lenoble 表示。“我们沿用了之前的 IBM Storage 管理软件，既延续了以往的管理模式，又能有效降低管理成本。”
随着 UCM 规划未来几年如何发展其 IT 基础设施（包括可能将一些服务迁移到云端），他们将继续寻求 Core ICT 作为值得信赖的专家合作伙伴。“无论我们遇到什么样的业务挑战，Core ICT 都会帮助我们找到创新性技术解决方案，”Lenoble 表示。“他们了解我们的业务，也熟悉我们现有的基础设施，因此他们的建议非常宝贵。”
Xavier Lenoble 总结说：“与 Core ICT 合作对于 UCM 来说非常重要，而我们与 IBM 的更广泛合作关系也同样重要。我们的客户需要我们提供稳定、高性能的服务，而 IBM storage 基础设施就是我们的坚实后盾，确保我们能够持续创新。”
UCM Technics asbl (UCM)（IBM 外部链接）是一家比利时非营利性协会，与超过 13 万名个体经营者和 3 万多家中小企业合作，致力于帮助创造最佳的工作环境。UCM 成立于 1928 年，如今拥有 1,000 多名员工，致力于为企业家和企业发展营造良好的经济环境，并积极为其发声。
Core ICT（IBM 外部链接）是一家隶属于 SYNTORY 的 IT 咨询公司，也是 IBM 的业务合作伙伴，他们可提供定制化解决方案，帮助其客户专注于核心业务，而无需操作背后的底层技术。其拥有一支经验丰富的认证团队，不仅拥有深厚的技术技能，还始终秉持以客户为中心的经营理念。
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