为了推动业务创新文化，UCM Technics (UCM) 与 Core ICT 合作，创建了全闪存 IBM® Storage 环境，从而实现更稳定的高性能并简化管理流程。

自 1928 年起，UCM 始终致力于为比利时的企业家和中小企业提供支持，深谙创新的巨大价值。为了拓展服务范围并为客户提供更具创新性的解决方案，该组织启动了一项重大现代化转型计划。这包括创建一系列新的业务流程和数字应用程序，而这些新的应用对支持其 IT 基础设施的数据存储系统的容量和性能提出了更高的要求。

UCM 的 IT 经理 Xavier Lenoble 表示：“总的来说，我们需要更快速地响应内部业务开发团队的需求，以便更敏捷地为客户提供新服务。然而，我们的现有存储环境已经不堪负重。”

UCM 内部拥有庞大的敏捷开发团队，这意味着集成和回归测试几乎全天候 24 小时进行。这使其可用存储的每秒输入/输出操作 (IOPS) 承受巨大压力，，因为测试通常基于完整生产数据的快照而非数据子集。

“我们不断地将生产环境刷中的信息更新到测试和准生产环境中，”Lenoble 说道。“这给我们的存储基础设施带来了持续的高负荷，尤其在月末和季度末，由于为客户计算工资和社保缴费，我们还会面临额外峰值负载。”

UCM 希望升级其存储基础设施，以提升性能的可预测性并能够应对需求高峰。