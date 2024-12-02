在一个具体示例中，TCS 对以色列一家领先银行面临的挑战进行了审查。该银行的旧版环境运营成本高昂，并且系统架构无法扩展以满足增加的工作负载需求。



随着旧版系统接近满负荷运行，响应时间首次出现下降迹象，因此影响银行的核心应用。高延迟导致在移动设备或在线应用上选择选项与收到响应之间存在延迟，这对企业客户和消费者账户持有者的体验产生了不利影响。



TCS 建议为该银行创建一个基于 IBM® FlashSystem 9500 构建的全新的全托管数据存储服务，以解决这些延迟和可扩展性问题。TCS 与以色列其中一家领先的 IT 基础设施提供商和 IBM 合作伙伴 Harel Information Technologies 合作，采购、配置和实施 FlashSystem 技术。Harel 总部位于特拉维夫，拥有 100 多名 IT 专家，提供全面的业务解决方案，涵盖从坚固耐用的笔记本电脑和平板电脑到高性能计算和云服务。



市场领先的 IBM FlashSystem 9500 存储解决方案提供管理异常高的事务和数据工作负载所需的容量和性能，此外，还可以帮助保护数据免遭意外丢失或蓄意攻击。



FlashSystem 9500 将 IBM® FlashCore 模块、NVMe 架构和 AI 驱动的功能相结合，并能够实时检测和预防潜在的网络攻击。为了防范勒索软件，它使用 IBM Cyber Vault 保存隔离的只读数据副本，以便在数据的生产副本被恶意软件加密时可以快速恢复系统。



构建 FlashSystem 9500 时充分考虑了可扩展性，可以在不中断服务的情况下添加新容量，4U 机架抽屉中的总容量高达 4.5 PB。本用例中的部署涵盖三个位置，由 IBM FlashSystem 提供的嵌入式工具提供备份和恢复。



Chen Kamer 表示：“与 IBM 的合作过程非常顺利，因为我们在不同科技和领域都建立了强大的全球合作伙伴关系，而且 IBM 拥有悠久的卓越历史和可靠的声誉。实时检测恶意软件等创新展示了 IBM 如何将备受推崇的大型机领域的功能直接引入现代化 IBM® Power 服务器和 FlashSystem。反过来，TCS 充分利用这些优势，凭借我们的全球专业知识和经验，为全球客户提供全托管服务。”