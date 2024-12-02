当今的商业和零售银行客户希望在多个数字平台上获得快速、无缝的银行和金融服务。随着安全技术日趋成熟，所有用户都对多渠道银行业务更加熟悉和适应，甚至企业财务部门和财政部门现在也期待消费者风格的用户体验、速度和便利。
然而，许多大型银行和金融机构发现，跟上变化的步伐同时保持银行服务的安全性、可靠性和可用性是一项挑战。这些组织通常花费数年甚至数十年的时间建立起来自己的应用和支持性基础设施。虽然他们的系统无疑很强大，但运行成本高昂，并且适应新要求的速度很慢。此外，新技术处理和存储容量的提高也为现代化提供了令人信服的理由，从而为银行提供降低运营成本、提高环境性能和改善体验的机会。
旧版系统的现代化通常被认为成本高昂、充满风险且耗时，因此许多金融组织都会聘请外部专家。Tata Consultancy Services (TCS) 认识到这种模式的强大功能，开发并提供全托管 IT 基础设施解决方案。
在一个具体示例中，TCS 对以色列一家领先银行面临的挑战进行了审查。该银行的旧版环境运营成本高昂，并且系统架构无法扩展以满足增加的工作负载需求。
随着旧版系统接近满负荷运行，响应时间首次出现下降迹象，因此影响银行的核心应用。高延迟导致在移动设备或在线应用上选择选项与收到响应之间存在延迟，这对企业客户和消费者账户持有者的体验产生了不利影响。
TCS 建议为该银行创建一个基于 IBM® FlashSystem 9500 构建的全新的全托管数据存储服务，以解决这些延迟和可扩展性问题。TCS 与以色列其中一家领先的 IT 基础设施提供商和 IBM 合作伙伴 Harel Information Technologies 合作，采购、配置和实施 FlashSystem 技术。Harel 总部位于特拉维夫，拥有 100 多名 IT 专家，提供全面的业务解决方案，涵盖从坚固耐用的笔记本电脑和平板电脑到高性能计算和云服务。
市场领先的 IBM FlashSystem 9500 存储解决方案提供管理异常高的事务和数据工作负载所需的容量和性能，此外，还可以帮助保护数据免遭意外丢失或蓄意攻击。
FlashSystem 9500 将 IBM® FlashCore 模块、NVMe 架构和 AI 驱动的功能相结合，并能够实时检测和预防潜在的网络攻击。为了防范勒索软件，它使用 IBM Cyber Vault 保存隔离的只读数据副本，以便在数据的生产副本被恶意软件加密时可以快速恢复系统。
构建 FlashSystem 9500 时充分考虑了可扩展性，可以在不中断服务的情况下添加新容量，4U 机架抽屉中的总容量高达 4.5 PB。本用例中的部署涵盖三个位置，由 IBM FlashSystem 提供的嵌入式工具提供备份和恢复。
Chen Kamer 表示：“与 IBM 的合作过程非常顺利，因为我们在不同科技和领域都建立了强大的全球合作伙伴关系，而且 IBM 拥有悠久的卓越历史和可靠的声誉。实时检测恶意软件等创新展示了 IBM 如何将备受推崇的大型机领域的功能直接引入现代化 IBM® Power 服务器和 FlashSystem。反过来，TCS 充分利用这些优势，凭借我们的全球专业知识和经验，为全球客户提供全托管服务。”
利用 IBM FlashSystem 9500 的 TCS 托管服务正在帮助解决该银行和其他金融机构面临的关键旧版系统现代化挑战。TCS 负责基础设施和服务交付，该银行可以全心全意专注于以客户为中心的工作并创造价值。
FlashSystem 可以显著降低访问存储数据的延迟。因此，该银行的客户可以在所有数字渠道中享受低延迟的无缝服务，从而增强他们的体验并提高满意度和忠诚度。
“在数字世界中，客户需要确信他们与自己的财务直接相关，并且能够控制自己的财务，”Chen Kamer 说道，“因此，数字服务中的任何延迟都会产生一种脱节和不确定的感觉。借助 TCS 提供的全托管服务并利用 IBM FlashSystem 技术，我们减少了延迟，为银行客户提供了充满信心的无缝体验。”
FlashSystem 还可以降低运营成本并提高环境性能。与取代的旧版系统相比，该解决方案的总功耗降低，每 GB 存储容量的功耗也更低，从而为银行节省了成本和碳排放。
Chen Kamer 总结道：“Tata Consultancy Services 继续开发先进的解决方案和全托管服务，涵盖以色列金融行业的完整工作流程。通过采用 IBM FlashSystem 等创新科技，TCS 为客户提供增强的网络弹性、更高的可扩展性和更好的环境性能。随着数据量不断增加，TCS 和 IBM 可以为市场带来容量和灵活性，为以色列银行业、金融服务和保险业的下一个增长时代做好准备。”
Tata Consultancy Services（链接位于 ibm.com 外部）为全球最大的企业提供战略科技、咨询和企业解决方案建议。该公司成立于 1968 年，在全球拥有超过 600,000 名员工，年收入超过 290 亿美元。
Harel Information Technologies（ibm.com 外部链接）成立于 1989 年。该公司提供端到端解决方案，包括硬件、服务和支持、交钥匙项目、技术基础设施设计。所有这些均通过全国各地的运营和 IT 项目管理实现。该公司提供全国服务和客户服务中心支持。Harel 拥有 100 多名员工，是以色列三大领先整合公司之一。
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