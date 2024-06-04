对于许多公司而言，成功可能会带来增长的烦恼。随着 OS systems AG (OS systems) 为其云服务环境赢得新业务，公司也遇到了可扩展性的挑战。

OS systems 的首席执行官 Marc Ott 谈到：“我们是自身成功的受害者。新客户纷纷来找我们加盟，而我们现有客户的环境也在快速增长，这大大提升了对我们 IT 基础架构的需求。

OS systems 为各行各业的公司提供云服务。部分客户的业务时效性很强，任何延误都可能造成严重后果。

“我们为一些医疗保健客户提供复杂的医学成像设备。”Ott 谈到，“这些设备可生成大量数据，必须能够可靠、快速地进行存取，否则患者的治疗效果可能会受到影响。另一个客户使用我们的云服务为其客户提供 ERP SaaS 解决方案。他们根本无法容忍性能低下或数据丢失。因此我们不断评估我们的 IT 基础架构，以确保其能够支持商定的服务水平。我们发现，我们的存储平台难以满足需求。”

若要保持或提高在市场中的地位，仅靠 OS systems 为云服务客户提供稳定的性能是不够的。公司还必须提供有竞争力的定价，因此，最大限度地提高运营效率是重中之重。

“支持我们的云服务的 IT 基础架构管理起来越复杂，我们向客户转嫁的成本就越多。”Ott 谈到，“我们需要一个简单、现代且可靠的存储解决方案，来支持我们下一阶段的云业务。”