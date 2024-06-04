随着企业寻求提高业务的灵活性、成本效益和可扩展性，对云计算的需求从未如此高涨。作为响应，云服务提供商 (CSP) 的市场竞争日益激烈。OS systems AG 如何能从中脱颖而出？
对于许多公司而言，成功可能会带来增长的烦恼。随着 OS systems AG (OS systems) 为其云服务环境赢得新业务，公司也遇到了可扩展性的挑战。
OS systems 的首席执行官 Marc Ott 谈到：“我们是自身成功的受害者。新客户纷纷来找我们加盟，而我们现有客户的环境也在快速增长，这大大提升了对我们 IT 基础架构的需求。
OS systems 为各行各业的公司提供云服务。部分客户的业务时效性很强，任何延误都可能造成严重后果。
“我们为一些医疗保健客户提供复杂的医学成像设备。”Ott 谈到，“这些设备可生成大量数据，必须能够可靠、快速地进行存取，否则患者的治疗效果可能会受到影响。另一个客户使用我们的云服务为其客户提供 ERP SaaS 解决方案。他们根本无法容忍性能低下或数据丢失。因此我们不断评估我们的 IT 基础架构，以确保其能够支持商定的服务水平。我们发现，我们的存储平台难以满足需求。”
若要保持或提高在市场中的地位，仅靠 OS systems 为云服务客户提供稳定的性能是不够的。公司还必须提供有竞争力的定价，因此，最大限度地提高运营效率是重中之重。
“支持我们的云服务的 IT 基础架构管理起来越复杂，我们向客户转嫁的成本就越多。”Ott 谈到，“我们需要一个简单、现代且可靠的存储解决方案，来支持我们下一阶段的云业务。”
OS systems 在 IBM FlashSystem 存储中为其云服务产品奠定了理想的基础，将性能、成本效益和易管理性结合在一起。做出选择之前，公司评估了四家供应商的存储系统。
“IBM FlashSystem 因其直观的用户界面脱颖而出，”Ott 说，“它还能够快速部署，这意味着我们可以更快地开始享受优势。IBM FlashSystem 包含许多开箱即用的实用功能，而在其他供应商那里，您必须单独购买和授权这些功能。IBM 的支持也给我们留下了深刻的印象，自从我们与知识渊博的本地销售和技术团队进行匹配之后，他们在整个合作过程中和之后都能保持一致的服务水平。”
OS systems 部署了五个 IBM FlashSystem 5200 和 5100 系统，这些系统跨两个数据中心位置进行集群，以实现高可用性和弹性。目前公司使用该平台支持 600 台 VMware 虚拟服务器。为了针对网络威胁和勒索软件提供额外的冗余层，OS systems 将数据备份保存到第三个数据中心位置的 IBM Storage 系统。
Ott 补充道：“目前我们使用 IBM FlashSystem 存储，为 300 名客户托管 Windows 和 Linux 混合环境。通过在高可用性集群中配置 IBM 存储系统，我们可以最大限度地减少业务关键型应用程序的停机时间。”
利用内置的存储压缩工具，OS systems 正在提高资源的利用率。与此同时，公司还利用 IBM FlashSystem 存储内置的加密功能来增强其云服务环境的安全性。
“过去我们无法使用存储加密，因为它对性能影响太大。”Ott 回忆道，“即使同时启用加密和压缩功能，IBM FlashSystem 也能提供高性能。我们实现了 1:1.3 的整体压缩比，这转化成了显著的节省。”
缩短了新客户进入存储平台的时间
减少存储管理工作量，支持具有竞争力的定价
借助 IBM 技术，OS systems 正在实现其云服务的差异化，从而协助赢得新的市场份额。公司正在缩短客户响应时间，以便其能够快速访问所需数据，从而脱颖而出。
“多亏全闪存 IBM Storage，我们客户的关键业务应用程序加载速度已得到极大提升。”Ott 确认，“最终用户已经注意到了差异性，并为我们提供了积极的反馈。我们利用 IBM FlashSystem 的高性能来推广我们的虚拟桌面产品，现在已经可以快速高效地部署该产品，以支持混合工作模式。”
通过使用 IBM FlashSystem 存储构建更高效的数据中心，OS systems 正在寻求有助于其维持利润率的效率。Ott 谈到：“部署 IBM FlashSystem 的时候，我们将六个机架单元替换为一个机架单元，从而将能耗降低了 75%。考虑到我们同时将存储容量增加了五倍，这是一次重大胜利。”
OS systems 还利用 IBM FlashSystem 存储显著节省了管理和启动时间。因此，公司可以为客户提供响应更快、更具创新性的服务，同时严格控制成本。
“有了 IBM FlashSystem，我们在日常存储管理任务上花费的时间减少了50％。”Ott 谈到，“以前，我们派出技术熟练的人员来进行存储管理，而现在的存储管理非常简单且万无一失，团队中的任何人都可以对环境进行调整。我们还利用 IBM® FlashSystem 将存储加载时间从三天缩短至仅仅一小时。通过在 IBM 的帮助下为客户提供更具动态的云服务，我们扩大了竞争优势。”
OS systems 获得了前所未有的存储资源控制力，以及对存储资源的深入了解，这有助于其根据客户需求定制云环境。展望未来，公司正在研究使用其他 IBM 技术，以进一步完善其价值主张。
Ott 总结说：”这有一部分要归功于 IBM Storage，我们可以为客户提供比大型公有云提供商更大的灵活性。我们设计规模相宜的解决方案，并避免过度配置。这是我们与 IBM 合作历程中的又一步。接下来，我们正在考虑适用于 Microsoft 365 的云到云备份解决方案 IBM Storage Protect Plus Online Services，它将帮助我们保护客户的一些最关键的协作和生产力工具。我们正在与 IBM 携手打造下一代云服务。”
OS systems AG（ibm.com 外部链接）是 IBM 合作伙伴和 IT 服务提供商，在瑞士设有三个办事处。公司为各行各业的中小型企业提供个性化和定制化的私有云和混合云服务，以及解决方案设计、实施和数据中心运营服务。
© Copyright IBM Corporation 2024. IBM 公司，IBM Systems，New Orchard Road，Armonk，NY 10504
2024 年 3 月制作于美国。
IBM、IBM 徽标、ibm.com 和 IBM FlashSystem 是 International Business Machines Corp. 在全球各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade.shtml 上的“版权和商标信息”部分中提供了 IBM 商标的最新列表。
Microsoft、Windows、Windows NT 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标。
Linux 注册商标是根据 Linux 基金会的再许可使用的，该基金会是 Linus Torvalds 的独家许可证持有人，也是该商标的全球所有者。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。用户自行负责评估和验证任何其他产品或程序与 IBM 产品和程序搭配运行的情况。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。