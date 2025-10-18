从企业和社会责任到健全的商业道德规范，IBM 始终为开展业务的方式设定高标准，包括遵守所有适用的法律和法规。



这些行为原则适用于全体 IBM 员工。但是，这并不旨在描述 IBM 人力资源政策或实践的全部范围。更详细的政策、程序和实践声明已包含在《IBM 商业行为指南》等文件中。员工必须始终遵守所有 IBM 政策、程序和实践，如有任何问题，员工有义务咨询管理层。



我们的目标是确保 IBM 管理人员和员工充分遵守这些原则。本文件的配套文件《IBM 供应商行为原则》规定了我们与 IBM 供应商的关系和标准。



自由择业

不得使用强迫劳工、抵债劳工（包括债役劳工）或契约劳工；非自愿的监狱劳工；奴役劳工或人口贩卖劳工。这包括通过威胁、武力、胁迫、绑架或欺诈手段运输、窝藏、招募、转移或接收人员，以获取劳动或服务。除对进出公司提供的设施进行不合理限制外，不得对员工在设施内的行动自由进行不合理限制。作为招聘流程的一部分，必须向员工提供一份以员工母语（或以员工能理解的语言，除非法律另有要求）编写的书面雇佣协议，其中包含在员工离开其原籍国家或地区之前对雇佣条款和条件的描述。雇佣具有自愿性，员工可随时终止雇佣。雇主和猎头机构不得持有或以其他方式销毁、隐匿、没收或拒绝员工查阅其身份或移民文件，例如政府签发的身份证件、护照或工作许可证，除非法律要求持有此类文件。不得要求员工支付雇主或猎头机构的招聘费或其他与其雇佣相关的费用。如果发现员工支付了任何此类费用，应将这些费用退还给员工。



青年职工

IBM 将遵守所有适用的童工法律。我们支持使用合法工作场所开展学习、实习和其他类似计划，并遵守适用于此类计划的所有法律法规。18 岁以下的员工（青年职工）不得从事可能危及其健康或安全的工作，包括夜班和加班。IBM 应通过妥善维护学生记录、对教育合作伙伴进行严格的尽职调查，并根据适用的法律和法规保护学生的权利，以确保对学生工作者的适当管理，并向所有学生工作者提供适当的支持和培训。如果缺乏当地法律，学生工作者、实习生和学员的工资水平应至少与执行同等或类似任务的其他入门级工作者的工资水平相同。万一发现使用童工，此事将上报全球招聘副总裁和员工与劳资关系副总裁，以便立即采取纠正措施。



工资和福利

IBM 将至少遵守所有适用的工资和工时法律法规，包括与最低工资、加班时间、计件工资、非豁免或豁免类别以及其他薪酬要素相关的法律法规，并提供法律规定的福利。员工收到的工资将通过工资单或类似文件及时且易于理解地反映出来，其中包含足够的信息，以核实所从事工作的薪酬，包括加班费及其计算方式（如适用）。所有临时工、派遣工和外包员工的使用都必须符合当地法律规定。



工作时间

IBM 不会超过法律规定的最长工作时间，并将对加班进行适当的补偿。员工每周工作时间不得超过 60 小时（包括加班时间），除非在特殊业务情况下，并征得他们的同意，或者职位的性质需要此类工作，例如豁免员工和担任行政、管理或专业职位的员工。在每周最长工作时间较短的国家或地区，适用该标准。员工每工作七天，应至少休息一天。



禁止歧视和骚扰

IBM 在招聘、晋升、培训、员工薪酬和雇佣实践方面不会因种族、肤色、宗教、年龄、国籍、社会或民族血统、种姓、性取向、性别、性别认同或表达、婚姻状况、怀孕、政治派别、工会成员身份、受保护的基因信息、残障、受保障的退伍军人身份或任何其他受适用法律保护的特征而歧视。IBM 将根据所述类别打造一个没有歧视或骚扰的工作环境。应向员工提供合理的宗教活动场所。此外，不得对员工或潜在员工进行带有歧视性的医学检查或体格检查。



尊重与尊严

IBM 尊重所有员工，不会使用体罚、暴力威胁或其他形式的虐待、身体胁迫或骚扰。应明确规定支持这些要求的纪律政策和实践，并传达给员工。



结社自由

根据当地法律，IBM 将尊重其所有员工的合法权利，他们可以自行选择组建和加入工人组织，包括员工组织或工会，或出于集体谈判和参与和平集会的目的，不组建和加入此类组织。IBM 遵守全球范围内有关员工和第三方参与的适用当地法律，并且不会因员工决定加入或不加入劳工组织而歧视员工。IBM 尊重员工的组织权利，并让各级管理人员了解这些权利。员工和/或其代表应能够与管理层公开沟通，并分享有关工作条件和管理实践的想法和顾虑，而不必担心歧视、报复、恐吓或骚扰。公司长期以来的信念是，通过员工和管理层之间直接沟通营造良好协作的工作环境，IBM 及其员工的利益能够得到最大程度的满足。IBM 努力营造良好的用人条件，促进员工与管理人员之间的积极关系，推动员工进行沟通，并支持员工发展。



健康与安全

IBM 将为员工提供安全、健康的工作场所，并遵守所有适用的法律法规。根据这些义务，IBM 将制定并实施有效的计划，涵盖生命安全、事故调查、化学安全、人体工程学等方面，并在公司为员工提供的任何住房和交通中提供安全的健康和安全标准。员工将以他们的母语接受健康和安全培训。与健康和安全相关的信息应在设施中清晰张贴。



环境保护

IBM 将以保护环境的方式运营。IBM 将至少遵守所有适用的环境法律、法规和标准，例如有关化学品和废物管理和报废、回收、工业废水处理和排放、空气排放控制、环境许可和环境报告的要求。IBM 还将遵守设计和产品规范，以及合同文件中针对提供给 IBM 的产品或服务的任何其他环境要求。



相关法律，包括法规和其他法律要求

IBM 将遵守其开展业务的所有地点的所有适用法律、法规和其他合法要求。



符合道德规范的交易

IBM 希望其员工按照最高道德标准开展业务，并制定要求员工遵守的《商业行为准则》。IBM 严格遵守《反海外腐败法》以及有关贿赂、腐败和违禁商业实践的所有法律法规。IBM 不会提供工作机会或任何其他形式的工作经验（有偿或无偿）以换取 IBM 获得业务或其他优势。IBM 全球采购将维护 IBM 有关冲突矿产的政策。



通信

IBM 为所有员工提供开放的沟通渠道，以便向管理层提出建议和投诉。IBM 还设立了与企业办公室直接沟通的渠道，以处理员工投诉，涉及包括性骚扰在内的任何形式的骚扰。



监控/记录保存

IBM 将进行业务审计，以确保我们遵守相关政策、实践和程序。我们将根据当地法律法规保存相关记录。



隐私

IBM 致力于保护其员工信息的隐私和机密。IBM 认识到，根据某些国家或地区的法律，有关员工的某些信息，例如关于民族或种族血统、政治观点或哲学信仰、工会成员资格以及健康或性生活的信息，应被视为“敏感信息”。应尽可能以汇总或匿名形式处理此类敏感信息，以保障无法识别特定个人。如不可行，IBM 将仅根据适用的当地法律（以及其中规定的任何指定保障措施）处理信息；在必要时征得员工同意；或在提出、行使或辩护法律索赔所必需的情况下才会处理信息。所有员工都应根据其工作职责和《IBM 商业行为准则》使用 IBM 客户、供应商和合作伙伴的相关信息。



员工和社区参与支持

IBM 为员工提供多种计划，鼓励和提升他们参与社区活动的积极影响。这些全球计划包括：On Demand Community 是一套支持员工志愿服务的在线工具和资源；Community Grants 是一项通过现金或 IBM 设备来资助长期志愿服务承诺的计划；Matching Grants 是 IBM 通过该计划将员工补助以及学校和非营利组织进行匹配的计划。



管理体系

由 IBM 首席执行官或其领导的高级管理人员发布的正式公司政策，用于管理 IBM 内部的全公司行动以及与所有第三方的行动。我们的企业政策反映了 IBM 的价值观，以及我们制定决策所依据的管理体系。



适用范围：

本指令适用于所有受《IBM 商业行为准则》约束的 IBM 公司职能、业务部门、全资子公司和多数控股子公司。



2018 年 7 月