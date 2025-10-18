深入了解与 IBM 负责任业务相关的信息。
下表披露了有关我们的计划、政策和指标的信息。本年度数据涵盖 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的全球业务。某些数据和进程可能不包括或不适用于某些被收购或非全资子公司。
说明
|2022 年
|2023 年
|2024
|员工
|员工总数（以千计）
|- IBM/全资子公司
|288.3
|282.2
|270.3
|- 非全资子公司
|8.2
|8.7
|8.9
|- 补充
|14.8
|14.4
|14.2
|员工对年度敬业度调查的回应 (1)
|185,000
|187,000
|201,000
|表示正在工作的员工
|8 分（满分 10 分）
|8 分（满分 10 分）
|8 分（满分 10 分）
|职业与发展
|全球员工总学习时间 (M)
|24.3
|23.1
|20.6
|每位正式/全职员工的平均学习时间
|86
|85
|80
|健康、安全和福祉
|工伤事故
|- 死亡人数
|0
|0
|0
|- 死亡率
|0
|0
|0
|- 严重工伤事故数量
|1
|1
|0
|- 重大后果工伤率 (2)
|0.0018
|0.0018
|0
|- 可记录的工伤事故数量 (3)
|9
|32
|37
|- 可记录的工伤率
|0.0159
|0.0588
|0.0702
|- 工作小时数 (1)
|564,650,000
|544,558,000
|526,874,000
|- 工伤事故主要类型
|被物体击中/撞击、滑倒和跌倒、过度疲劳
|被物体击中/撞击、滑倒和跌倒、过度疲劳
|滑倒和跌倒、被物体击中/撞击、过度疲劳
|工作相关疾病
|- 因工作相关疾病导致的死亡人数
|0
|0
|0
|- 可记录的工作相关疾病的病例数量 (3)
|24
|35
|16
|- 工作相关疾病的主要类型
|听力损失和肌肉骨骼
|听力损失、心理健康、肌肉骨骼
|听力损失、心理健康、肌肉骨骼
|薪酬
|女性与男性基本工资和薪酬比例
|全球范围内，从事类似工作的男性每赚取 1.00 美元，女性就赚取 1.00 美元。
|全球范围内，从事类似工作的男性每赚取 1.00 美元，女性就赚取 1.00 美元。
|全球范围内，从事类似工作的男性每赚取 1.00 美元，女性就赚取 1.00 美元。
|员工队伍统计数据
|全球女性代表性
|- 总体情况
|37.2%
|37.4%
|37.2%
|- 管理
|31.1%
|31.4%
|31.0%
|- 技术
|30.6%
|31.1%
|31.1%
|- 高管
|29.1%
|30.2%
|30.8%
|(1) 四舍五入到最接近的千位数。
(2) 计算费率时使用 1,000,000 工作小时。
(3) ASTM E2920-19 标准版《职业伤害和疾病记录指南》用于规范与工作相关的可记录（即 1 级）伤害和疾病的报告。
说明
|2022 年
|2023 年
|2024
|教育与捐款
|全球捐款总额（百万）
|448 美元
|387 美元
|557 美元
|按类型分列的捐款
|- 实物（技术和服务）
|403 美元
|360 美元
|525 美元
|- 现金
|45 美元
|27 美元
|32 美元
|按地区分列的捐款
|- 欧洲、中东、非洲
|151 美元
|145 美元
|137 美元
|- 亚太地区
|103 美元
|105 美元
|217 美元
|- 北美地区
|172 美元
|117 美元
|171 美元
|- 拉丁美洲地区
|22 美元
|20 美元
|32 美元
|志愿服务
|全球退休人员和雇员志愿服务时间 (1)
|431,000
|543,000
|697,000
|(1) 四舍五入到最接近的千位数。
说明
|2020
|2021
|2022 年
|2023 年
|2024
|能源消耗
|总运行能耗（兆瓦时）(1)
|2,529,000
|2,486,000
|2,448,000
|2,287,000
|2,236,000 (2)
|数据中心能效
|数据中心冷却效率提升较 2019 基准年相比的百分比（目标：到 2025 年提高 20%）
|-
|3.6%
|5.5%
|16.4%
|25.5%
|可再生能源电力
|可再生能源电力采购占总电力消耗的百分比（目标：到 2025 年为 75%，到 2030 年为 90%）(3)
|55.6%
|62.7%
|65.9%
|70.6%
|79.6%
|温室气体排放
|业务活动温室气体排放总量 （以公吨二氧化碳当量计）(1)、(4)
|569,000
|475,000
|430,000
|364,000
|265,000
|业务活动温室气体减排量占 2010 年基准年的百分比（目标：到 2025 年减少 65%）(5)
|50.8%
|58.9%
|62.8%
|68.5%
|77.1%
|温室气体排放清单（以公吨二氧化碳当量计）(1)、(5)
|范围 1（直接排放）
|73,000
|78,000
|78,000
|71,000
|66,000
|使用化石燃料进行运营
|59,000
|58,000
|54,000
|49,000
|46,000
|使用化石燃料进行运输
|8,000
|8,000
|17,000
|14,000
|11,000
|使用可能导致全球变暖的化学品
|6,000
|12,000
|7,000
|8,000
|9,000
|范围 2（基于市场）(6)
|496,000
|397,000
|352,000
|293,000
|199,000
|- IBM 管理基地的用电情况 (6)
|474,000
|374,000
|339,000
|282,000
|191,000
|- 购买能源商品的使用情况
|22,000
|23,000
|13,000
|11,000
|8,000
|范围 2（基于地点）(7)
|671,000
|650,000
|613,000
|577,000
|560,000
|范围 3（间接排放） (8)
|- 售出产品的使用 (9)
|291,000
|272,000
|264,000
|297,000
|2,213,000
|- 上游租赁资产 (10)
|13,000
|13,000
|18,000
|13,000
|13,000
|- 商务旅行 (11)
|85,000
|37,000
|125,000
|117,000
|277,000
|- 员工通勤 (12)
|42,000
|15,000
|10,000
|15,000
|234,000
|生物源排放 (13)
|-
|-
|-
|700
|1400
|空气排放（公吨）(14)
|氮氧化物 (NOx)
|96.7
|76.7
|33.6
|33.0
|37.2
|挥发性有机化合物 (VOC)
|9.5
|11.1
|11.7
|9.9
|7.5
|颗粒物 (PM)
|8.4
|7.4
|4.6
|4.9
|4.3
|硫氧化物 (SOx)
|3.1
|1.4
|1.2
|0.8
|0.6
|一氧化碳 (CO)
|31.2
|29.9
|17.6
|17.5
|18.5
|水资源管理
|在水资源紧张地区的大型 IBM 地点实现逐年减少取水量百分比（目标：逐年减少）
|6.7%
|4.3%
|0.2%
|(3.4)%
|0.1%
|非危险废物
|总生成量（公吨 x 1,000）
|22.1
|20.7
|14.8
|16.5
|19.2
|- 从垃圾填埋场或焚烧厂转移废物的重量百分比（目标：到 2025 年 90%）
|83.3%
|94.2%
|93.8%
|94.2%
|94.4%
|- 转移到废物转化为能源工艺的废物的重量百分比（目标：不超过 10%， 2021 年制定）
|-
|9.7%
|11.9%
|10.0%
|8.6%
|危险废物
|生成总量（公吨 x 1,000）
|1.6
|1.0
|0.7
|0.6
|0.7
|% 按重量计
|71.0%
|68.0%
|63.8%
|44.0%
|40.7%
|产品再利用和回收
|处理的报废产品和产品废弃物总量 (公吨 x 1,000)
|16.9
|18.0
|12.4
|12.4
|10.3
|IBM 产品报废处理部门送往垃圾填埋场或焚烧厂进行处理的报废产品和产品废弃物总量的重量百分比（目标：不超过总重量的 3%）
|0.5%
|0.3%
|0.4%
|0.7%
|0.7%
|(1) 四舍五入到最接近的千位数。
(2) 对于每年使用能源少于 500 MWh 且在报告时无法提供公用事业发票的 IBM 场所，估算能源消耗为 4.7%。
(3) 可再生电力采购包括合同采购和通过常规电网自动输送到 IBM 的可再生电力。即使 IBM 采购的可再生电力是在我们实际所在电网区域产生的，交付给我们的部分电力也可能来自化石燃料或其他来源，尽管 IBM 采购的可再生电力净总量仍将等于我们所声称的数量。当可再生电力产生的时间（例如，当太阳照耀或风吹过时）与我们使用电力的时间不一致时，就会发生这种情况。(4) 涵盖 IBM 的所有范围 1 和范围 2（基于市场）排放。
(5) Bureau Veritas 对我们的 2024 年温室气体排放库存及基础数据和计算流程进行了外部有限保证审计。
(6) 范围 2 的市场化排放已重新表述，以包括与主机托管数据中心用电相关的排放，该排放之前报告为范围 3 排放、类别 1 购买的商品和服务。
(7) 范围 2 的基于位置的排放已重新表述，以包括与主机托管数据中心用电相关的排放，该排放之前报告为范围 3 排放、类别 1 购买的商品和服务。
(8) IBM 目前对温室气体核算体系的企业价值链排放核算和报告标准定义的十五个类别中的四个类别的范围 3 排放进行估算，包括商务旅行、员工通勤、售出产品的使用和上游租赁资产。
(9) 售出产品的使用：从 2024 报告年度开始，计算方法进行了修改，以考虑日历年内售出的硬件产品整个预期寿命内的未来排放量（之前仅估计 12 个月的时间段）；假定我们的客户以峰值功率连续 (24/7) 使用此类产品（之前是按不同使用率水平进行估算的），并且不再包括可能使用我们产品的数据中心设施的间接能耗和相关排放。
(10) 上游租赁资产：在某些国家或地区，IBM 为员工提供租赁车辆，供其用于个人目的。对于这些车辆，我们制定了标准准则，要求租赁排放量较低的车辆。随着车队的更新换代，这些准则能够降低车辆的平均排放水平。
(11) 商务旅行：从 2024 报告年度开始，除了以前报告的乘坐商业航空公司飞机和租车的值外，报告的值还包括铁路和酒店。
(12) 员工通勤：从 2024 报告年度开始，方法进行了修改，纳入 Red Hat 和全球 IBM 员工群体。
(13) 生物排放是指与 IBM 使用生物燃料相关的二氧化碳排放。根据《温室气体议定书》，这些排放单独报告，不计入范围 1 排放，因为它们被视为二氧化碳自然循环的一部分。
(14) 点源空气排放不包括全球运营产生的制冷剂排放和温室气体排放，此类排放单独报告。
| 女性
男性
|美国印第安人或阿拉斯加原住民
|黑人或非裔美国人
|夏威夷原住民或其他太平洋岛民
|白人
|亚裔
|西班牙裔或拉丁裔
|两个或更多种族
|美国印第安人或阿拉斯加原住民
|黑人或非裔美国人
|夏威夷原住民或其他太平洋岛民
|白人
|亚裔
|西班牙裔或拉丁裔
|两个或更多种族
|总计
|IBM EEO-1
|执行/高级官员和管理人员
|5
|59
|-
|466
|122
|53
|4
|4
|80
|3
|839
|306
|82
|7
|2,030
|一级/中级官员和管理人员
|7
|167
|4
|1,133
|330
|108
|18
|11
|161
|8
|2,534
|908
|206
|23
|5,618
|专业人员
|22
|982
|15
|5,012
|2,556
|735
|74
|46
|1,307
|39
|12,422
|4,865
|1,449
|114
|29,638
|技术人员
|-
|38
|-
|174
|29
|31
|1
|4
|170
|5
|870
|121
|172
|6
|1,621
|销售人员
|10
|184
|5
|1,021
|314
|162
|11
|25
|350
|8
|2,949
|692
|351
|22
|6,104
|行政支持人员
|1
|72
|-
|219
|19
|33
|2
|1
|19
|1
|89
|6
|13
|-
|475
|总计
|45
|1,502
|24
|8,025
|3,370
|1,122
|110
|91
|2,087
|64
|19,703
|6,898
|2,273
|172
|45,486
| 女性
男性
|美国印第安人或阿拉斯加原住民
|黑人或非裔美国人
|夏威夷原住民或其他太平洋岛民
|白人
|亚裔
|西班牙裔或拉丁裔
|两个或更多种族
|美国印第安人或阿拉斯加原住民
|黑人或非裔美国人
|夏威夷原住民或其他太平洋岛民
|白人
|亚裔
|西班牙裔或拉丁裔
|两个或更多种族
|总计
|Red Hat EEO-1
|执行/高级官员和管理人员
|-
|-
|-
|21
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|49
|8
|2
|83
|一级/中级官员和管理人员
|1
|35
|-
|327
|53
|19
|4
|3
|22
|-
|654
|98
|37
|13
|1,266
|专业人员
|1
|132
|2
|959
|275
|89
|35
|12
|169
|4
|2,521
|504
|222
|98
|5,023
|技术人员
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|销售人员
|-
|9
|-
|181
|13
|9
|6
|-
|23
|3
|495
|55
|35
|18
|847
|行政支持人员
|-
|9
|-
|33
|6
|3
|2
|-
|-
|-
|4
|2
|1
|1
|61
|总计
|2
|185
|2
|1,521
|348
|122
|47
|15
|214
|7
|3,723
|677
|297
|130
|7,280
|数据包括 IBM 和 Red Hat 工资单上的所有美国员工，包括全职人员、兼职人员、临时工（如果在公司工资单上）、实习人员以及短期残疾人员。不包括 非在职员工、被解雇员工、被遣散员工、退休员工（但仍在工资单上领取福利或报销支出）、外籍员工、承包商、外籍员工或长期残疾人员 。
没有属于技工、劳工和帮工、服务工和操作工类别的员工。
IBM 致力于遵守商业道德和合法行为的原则。IBM 的政策是在所有事务中以道德和合法的方式行事，并保持 IBM 高标准的商业诚信。
员工必须始终遵守 IBM 的业务行为和相关准则。违反任何 IBM 准则的行为将受到纪律处分，包括被公司解雇。如果员工对自己的行为是否违反 IBM 准则有任何疑问，应立即咨询管理层。
此外，IBM 的惯例是自愿并及时地向适当的政府官员披露已知的违反政府采购法的行为。如果 IBM 从此类已知违规行为中获得经济利益，我们的惯例是向政府客户进行相应补偿。IBM 员工应立即直接或通过 OpenDoor 或 Speak-Up 计划向相应级别的管理层举报与任何政府合同有关的任何及所有违规行为。
高级副总裁兼总法律顾问负责提供有关商业行为和道德的具体指示，并在适当的情况下指导定期审查，包括商业行为准则认证计划，以确保合规性。各运营单位或子公司负责执行这些指示，包括管理认证计划。
1995 年 8 月
IBM 致力于实现最高质量标准的目标。质量是我们的价值主张和品牌形象的基础，也是 IBM 与客户建立持久关系的基石。
客户对 IBM 及其产品和服务的看法是市场评估质量的透视镜。我们的目标是，在客户每次直接与 IBM 互动，或通过我们服务的所有地域市场中的合作伙伴与 IBM 互动时，为他们提供价值。IBM 会倾听客户反馈，并利用洞察来改善客户体验和质量。客户选择 IBM 并向其合作伙伴、同事和朋友推荐 IBM 的决定，将成为 IBM 衡量成功的一部分。
IBM 领导者负责了解客户如何与 IBM 互动，以便定义衡量标准和改进目标，并推动实现质量目标的行动。所有 IBM 员工均应践行 IBM 的成长行为模式。
2022 年 3 月
作为全球一体化企业，IBM 的业务流程经常延伸到一个国家或地区的边界之外。这种全球化不仅要求在整个 IBM 集团公司 (IBM) 内提供通信和信息系统，而且还要求在全球范围内处理和使用多种类型的信息，包括个人信息。
IBM 致力于保护其员工、客户、合作伙伴（包括客户和合作伙伴内的联系人）以及其他可识别个人的个人信息的隐私和机密。收集、使用、披露、存储、访问、传输或以其他方式处理此类信息的统一惯例有助于 IBM 公平、妥善地处理个人信息，并仅在适当的情况下披露和/或传输这些信息。
本政策文件阐述了 IBM 收集、使用、披露、存储、访问、传输或以其他方式处理个人信息的具体惯例的一般原则，包括隐私设计的一般原则。这些一般原则适用于 IBM 在全球范围内处理个人信息的行为。
一般原则包括：
IBM 将以公平、合法且透明的方式收集和处理个人信息。
IBM 将仅收集与特定目的相关且必要的个人信息，并且仅以与收集信息的目的一致的方式处理个人信息。
IBM 将仅处理充分、相关且不会超出处理目的的个人信息。
IBM 将根据处理个人信息的目的，尽可能保持个人信息的准确性、完整性和时效性。
IBM 将以允许识别的形式保存个人信息，保存时间不超过信息收集目的要求的时间。
IBM 仅在适当情况下才会在 IBM 内外部提供个人信息。
IBM 将采取适当的技术和组织措施来保护个人信息，并将指示代表 IBM 处理个人信息的第三方（如有）仅以与代表 IBM 处理个人信息一致的方式处理个人信息，并采取适当的技术和组织措施来保护个人信息。
IBM 将按照《约束性企业规则》和适用法律的规定为个人提供相应的权利，例如与其个人信息相关的访问权和更正权。
IBM 将制定适当的政策和实践来安全处理其代表客户处理的个人信息。
IBM 将制定适当的治理措施，包括企业指令、指南、经过适当培训的人员和其他措施，以证明个人信息的处理已按照本政策文件执行。
接触个人信息的 IBM 员工必须按照本政策文件中包含的原则行事。
这些原则的应用在与处理个人信息相关的适用 IBM 企业指令（以及任何随附的实施指南）中有更详细的说明。
2018 年 5 月
IBM 致力于在其所有业务活动期间，在环保事务方面发挥领导作用。长期以来，IBM 一直致力于提供安全健康的工作场所、保护环境并节约能源和自然资源，这些政策分别于 1967 年、1971 年和 1974 年正式制定。多年来，这些政策为环境和我们的业务提供了良好的服务，并为以下企业政策目标奠定了基础：
IBM 在员工健康和安全方面的卓越表现由来已久。我们对这项头等要务的重视支持着我们对员工、客户、合作伙伴、访客以及我们生活和工作的社区的持续承诺。我们的健康和安全管理体系的目标包括提供安全健康的工作场所、预防伤害和疾病以及提供资源以便履行这些承诺。
IBM 致力于：
IBM 对健康和安全的承诺对于我们的品牌、创新和市场领导地位至关重要。我们将努力继续，在这些领域取得卓越成就。
2018 年 9 月
想了解更多信息，请阅读 IBM 健康与安全
从企业和社会责任到健全的商业道德规范，IBM 始终为开展业务的方式设定高标准，包括遵守所有适用的法律和法规。
这些行为原则适用于全体 IBM 员工。但是，这并不旨在描述 IBM 人力资源政策或实践的全部范围。更详细的政策、程序和实践声明已包含在《IBM 商业行为指南》等文件中。员工必须始终遵守所有 IBM 政策、程序和实践，如有任何问题，员工有义务咨询管理层。
我们的目标是确保 IBM 管理人员和员工充分遵守这些原则。本文件的配套文件《IBM 供应商行为原则》规定了我们与 IBM 供应商的关系和标准。
不得使用强迫劳工、抵债劳工（包括债役劳工）或契约劳工；非自愿的监狱劳工；奴役劳工或人口贩卖劳工。这包括通过威胁、武力、胁迫、绑架或欺诈手段运输、窝藏、招募、转移或接收人员，以获取劳动或服务。除对进出公司提供的设施进行不合理限制外，不得对员工在设施内的行动自由进行不合理限制。作为招聘流程的一部分，必须向员工提供一份以员工母语（或以员工能理解的语言，除非法律另有要求）编写的书面雇佣协议，其中包含在员工离开其原籍国家或地区之前对雇佣条款和条件的描述。雇佣具有自愿性，员工可随时终止雇佣。雇主和猎头机构不得持有或以其他方式销毁、隐匿、没收或拒绝员工查阅其身份或移民文件，例如政府签发的身份证件、护照或工作许可证，除非法律要求持有此类文件。不得要求员工支付雇主或猎头机构的招聘费或其他与其雇佣相关的费用。如果发现员工支付了任何此类费用，应将这些费用退还给员工。
IBM 将遵守所有适用的童工法律。我们支持使用合法工作场所开展学习、实习和其他类似计划，并遵守适用于此类计划的所有法律法规。18 岁以下的员工（青年职工）不得从事可能危及其健康或安全的工作，包括夜班和加班。IBM 应通过妥善维护学生记录、对教育合作伙伴进行严格的尽职调查，并根据适用的法律和法规保护学生的权利，以确保对学生工作者的适当管理，并向所有学生工作者提供适当的支持和培训。如果缺乏当地法律，学生工作者、实习生和学员的工资水平应至少与执行同等或类似任务的其他入门级工作者的工资水平相同。万一发现使用童工，此事将上报全球招聘副总裁和员工与劳资关系副总裁，以便立即采取纠正措施。
IBM 将至少遵守所有适用的工资和工时法律法规，包括与最低工资、加班时间、计件工资、非豁免或豁免类别以及其他薪酬要素相关的法律法规，并提供法律规定的福利。员工收到的工资将通过工资单或类似文件及时且易于理解地反映出来，其中包含足够的信息，以核实所从事工作的薪酬，包括加班费及其计算方式（如适用）。所有临时工、派遣工和外包员工的使用都必须符合当地法律规定。
IBM 不会超过法律规定的最长工作时间，并将对加班进行适当的补偿。员工每周工作时间不得超过 60 小时（包括加班时间），除非在特殊业务情况下，并征得他们的同意，或者职位的性质需要此类工作，例如豁免员工和担任行政、管理或专业职位的员工。在每周最长工作时间较短的国家或地区，适用该标准。员工每工作七天，应至少休息一天。
IBM 在招聘、晋升、培训、员工薪酬和雇佣实践方面不会因种族、肤色、宗教、年龄、国籍、社会或民族血统、种姓、性取向、性别、性别认同或表达、婚姻状况、怀孕、政治派别、工会成员身份、受保护的基因信息、残障、受保障的退伍军人身份或任何其他受适用法律保护的特征而歧视。IBM 将根据所述类别打造一个没有歧视或骚扰的工作环境。应向员工提供合理的宗教活动场所。此外，不得对员工或潜在员工进行带有歧视性的医学检查或体格检查。
IBM 尊重所有员工，不会使用体罚、暴力威胁或其他形式的虐待、身体胁迫或骚扰。应明确规定支持这些要求的纪律政策和实践，并传达给员工。
根据当地法律，IBM 将尊重其所有员工的合法权利，他们可以自行选择组建和加入工人组织，包括员工组织或工会，或出于集体谈判和参与和平集会的目的，不组建和加入此类组织。IBM 遵守全球范围内有关员工和第三方参与的适用当地法律，并且不会因员工决定加入或不加入劳工组织而歧视员工。IBM 尊重员工的组织权利，并让各级管理人员了解这些权利。员工和/或其代表应能够与管理层公开沟通，并分享有关工作条件和管理实践的想法和顾虑，而不必担心歧视、报复、恐吓或骚扰。公司长期以来的信念是，通过员工和管理层之间直接沟通营造良好协作的工作环境，IBM 及其员工的利益能够得到最大程度的满足。IBM 努力营造良好的用人条件，促进员工与管理人员之间的积极关系，推动员工进行沟通，并支持员工发展。
IBM 将为员工提供安全、健康的工作场所，并遵守所有适用的法律法规。根据这些义务，IBM 将制定并实施有效的计划，涵盖生命安全、事故调查、化学安全、人体工程学等方面，并在公司为员工提供的任何住房和交通中提供安全的健康和安全标准。员工将以他们的母语接受健康和安全培训。与健康和安全相关的信息应在设施中清晰张贴。
IBM 将以保护环境的方式运营。IBM 将至少遵守所有适用的环境法律、法规和标准，例如有关化学品和废物管理和报废、回收、工业废水处理和排放、空气排放控制、环境许可和环境报告的要求。IBM 还将遵守设计和产品规范，以及合同文件中针对提供给 IBM 的产品或服务的任何其他环境要求。
IBM 将遵守其开展业务的所有地点的所有适用法律、法规和其他合法要求。
IBM 希望其员工按照最高道德标准开展业务，并制定要求员工遵守的《商业行为准则》。IBM 严格遵守《反海外腐败法》以及有关贿赂、腐败和违禁商业实践的所有法律法规。IBM 不会提供工作机会或任何其他形式的工作经验（有偿或无偿）以换取 IBM 获得业务或其他优势。IBM 全球采购将维护 IBM 有关冲突矿产的政策。
IBM 为所有员工提供开放的沟通渠道，以便向管理层提出建议和投诉。IBM 还设立了与企业办公室直接沟通的渠道，以处理员工投诉，涉及包括性骚扰在内的任何形式的骚扰。
IBM 将进行业务审计，以确保我们遵守相关政策、实践和程序。我们将根据当地法律法规保存相关记录。
IBM 致力于保护其员工信息的隐私和机密。IBM 认识到，根据某些国家或地区的法律，有关员工的某些信息，例如关于民族或种族血统、政治观点或哲学信仰、工会成员资格以及健康或性生活的信息，应被视为“敏感信息”。应尽可能以汇总或匿名形式处理此类敏感信息，以保障无法识别特定个人。如不可行，IBM 将仅根据适用的当地法律（以及其中规定的任何指定保障措施）处理信息；在必要时征得员工同意；或在提出、行使或辩护法律索赔所必需的情况下才会处理信息。所有员工都应根据其工作职责和《IBM 商业行为准则》使用 IBM 客户、供应商和合作伙伴的相关信息。
IBM 为员工提供多种计划，鼓励和提升他们参与社区活动的积极影响。这些全球计划包括：On Demand Community 是一套支持员工志愿服务的在线工具和资源；Community Grants 是一项通过现金或 IBM 设备来资助长期志愿服务承诺的计划；Matching Grants 是 IBM 通过该计划将员工补助以及学校和非营利组织进行匹配的计划。
由 IBM 首席执行官或其领导的高级管理人员发布的正式公司政策，用于管理 IBM 内部的全公司行动以及与所有第三方的行动。我们的企业政策反映了 IBM 的价值观，以及我们制定决策所依据的管理体系。
本指令适用于所有受《IBM 商业行为准则》约束的 IBM 公司职能、业务部门、全资子公司和多数控股子公司。
2018 年 7 月
IBM 致力于实现高标准的企业责任。我们对企业责任的定义包括环境责任，以及我们的员工、客户、合作伙伴和我们经营所在社区的社会问题。
我们对尊重人权的承诺是我们企业责任标准和实践的基础。IBM 的人权立场以国际标准为依据，包括《联合国工商业与人权指导原则》、《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》和《联合国世界人权宣言》。
IBM 拥有浓厚的道德规范和诚信文化，以严格的公司治理体系为指导，促进全球透明，并遵守我们开展业务所在地区的所有适用法律和法规。
纵观历史，IBM 对企业责任采取了经过深思熟虑的全面方法，以 IBM 的价值观为基础，并考虑了利益相关者特别感兴趣的四个影响领域，即对员工和社区的支持；IBM 产品和运营对环境的影响；我们的全球供应链管理；以及我们公司的治理、道德和诚信。
IBM 的方法认识到我们庞大的利益相关者网络，也了解到我们的工作不仅会影响我们的业务成功，还会影响国家或地区、城市、政府、社区和我们地球的关键基础架构的效率和创新。
我们尽力通过多种方式，最大限度地提高 IBM 作为全球企业的积极影响：我们会发现并抓住新机遇，将我们的技术和专业知识应用于社会问题；我们将扩大现有的企业责任计划和举措，以帮助实现最大收益；我们赋予员工和其他人为社区服务的权力：我们将企业公民意识和对人权的尊重贯穿整个公司。
我们将参与和计划重点放在特定的社会问题上，包括社区经济发展、教育、健康、扫盲、语言和文化。这些是人类基本需求和更广泛的社会需求领域，我们可以应用 IBM 的技术和人才来帮助解决问题，并为促进人权做出贡献。
IBM 的《商业行为指南 (BCG)》是我们面向 IBM 员工的全球行为准则，反映了我们对高尚道德行为和决策的长期承诺。相关指南规定了 IBM 的商业道德标准、基本价值观和原则。
BCG 由正式的公司指令作为补充，这些指令将管理我们的全公司行动。其目的是为我们业务中最根本、也因此是最持久的事务指明明确的方向。除了指导环保事务或数据隐私等特定领域的行动外，我们的企业政策还包括一套《全球用人标准》。
这些原则适用于 IBM 员工，并在我们的“IBM 的责任”网页进行了更详细的解释。我们期望管理人员和员工完全遵守这些标准。
《全球用人标准》涉及与人权相关的重要领域，其中包括 IBM 的承诺：
不雇佣强迫劳工或童工；至少遵守所有适用的工资和工时法律和法规；遵守工作时间的法定限制；打造一个没有歧视或骚扰的工作环境，并尊重所有员工；尊重员工加入（或不加入）员工组织（包括劳工组织或工会）的合法权利。IBM 致力于营造良好的用人条件，推动员工与管理人员之间的积极关系，促进员工沟通并支持员工发展。
我们培训员工，并定期进行业务审查，以确认遵守我们的政策、实践和程序。例如，IBM 员工需要定期（通常是每年）向 BCG 进行正式认证，并完成在线互动培训。
与第三方合作是 IBM 业务中满足客户需求不可或缺的一部分。IBM 的《合作伙伴行为准则》描述了我们期望业务合作伙伴提供的最低商业行为和实践标准，例如，为员工提供一个没有胁迫、歧视和骚扰的工作环境。如果适用法律和法规比本行为准则更宽松，则合作伙伴应遵守《IBM 行为准则》。IBM 会酌情为合作伙伴提供有关道德规范和诚信的在线培训，有时会是现场培训。
针对我们的供应链关系，IBM 使用《责任企业联盟 (RBA) 行为准则》（以前称为《EICC 行为准则》）作为我们全球供应群体的单一准则。《RBA 行为准则》确立了我们期望供应商在与 IBM 开展业务时，涉及多个社会责任领域（包括劳工、健康、安全、环境保护、道德和管理系统）的标准。我们的目标是与我们的供应商合作，促进他们充分遵守《RBA 行为准则》，并希望他们将这些标准传达至他们为 IBM 生产商品和服务的扩展供应源。我们在供应商遴选过程中会考虑这些标准，并根据需要，通过定期第三方供应商合规审计来监控持续绩效。IBM 保留对不遵守《RBA 行为准则》的供应商采取行动的权利，并可能考虑根据合同条款减少或终止业务等措施。
IBM 为所有员工提供开放的沟通渠道，以便向管理层提出建议和投诉，IBM 还设立了一个联系管理层处理员工投诉的渠道，一个与专家讨论问题以获取指导的渠道，以及一个匿名提出问题的渠道。这些可以处理任何形式的投诉，包括任何形式的性骚扰和不当行为。IBM 绝不容忍对举报问题或可疑违规行为的任何员工进行的威胁或报复行为。供应商、合作伙伴和其他人员还可以通过其他沟通渠道，包括匿名举报的方式，向公司举报问题或可疑违规行为。
IBM 高级管理层对我们的经济、环境和社会企业责任计划和进展负有最终责任，包括我们对人权的奉献精神，以及我们对 IBM 整体合规计划的遵守。IBM 董事会和我们的 CEO 每年都会审查 IBM 的企业责任计划和进展情况。我们致力于在整个公司范围内培养对企业责任的奉献精神，并通过以下论坛将其融入整个业务。
我们的企业责任执行指导委员会由来自整个企业职能领域的高级管理人员组成，并由 IBM 负责企业公民意识和企业事务的副总裁担任主席。该委员会定期召开会议，就关键的人权和企业责任问题提供领导和指示。每个职能领域负责制定自己的目标和战略，整个组织的目标由指导委员会批准。
我们的企业责任工作组由来自职能领域的代表（包括全球代表）组成，并定期会面，以便管理 IBM 的人权和企业责任活动以及利益相关者的参与。工作组全年审查企业责任和人权领域的关键标准和战略问题，并向指导委员会提出建议。
IBM 积极与利益相关者合作，后者将审查并影响我们的人权和企业责任计划和实践。我们认为利益相关者的参与远不止于沟通和咨询。对我们而言，这意味着业务参与和协作与社区、政府、投资者和社会部门并肩合作。我们与在企业公民意识和可持续发展方面采取类似创新、全球化、开放且协作的方法的组织密切合作。
我们通过年度企业责任报告、其他 GRI 报告以及关于多元化和平等机会等特定领域的特定临时出版物来公开报告我们的企业责任举措和进展。
IBM 的员工代表着一支来自各种背景、拥有不同经历的才华横溢且多元化的员工队伍。充分发挥所有 IBM 员工的潜力是业务的头等要务，是创新和创造力的基础，而创新和创造力是我们在竞争中取得成功的保证。IBM 对机会均等的长期承诺以合理的商业判断为基础，也植根于 IBM 价值观。
IBM 在工作场所多元化、包容性和平等方面已有 100 多年的经验。秉持这一传统，我们不断致力于促进全球社会公平，使我们成为多元化和包容性的领导者。在我们的价值观和信念的指导下，我们很自豪能够打造一种环境，让每个 IBM 员工都能因差异而茁壮成长，而不是无视差异。
早在 1953 年 Thomas J. Watson Jr. 发布第 4 号政策函以来，IBM 就承诺聘用“具有担任特定工作所需的个性、才能和背景的人员，无论其种族、肤色或信仰”。 在当前环境下，为遵守各地法律法规，IBM 秉持现代管理理念，在员工招聘、晋升及薪酬等环节坚持平等原则，绝不因种族、肤色、宗教、性别、性别认同与表达、性取向、国籍、种姓、遗传特征、怀孕状况、身心障碍、神经多样性、年龄等法律保护特征而区别对待。IBM 会在公司认为适当的情况下提供合理便利条件，支持残疾员工和其他员工有效完成工作。
在尊重和重视员工以及所有业务往来对象多元化的同时，我们希望管理人员和员工打造一个没有任何形式的歧视、骚扰、欺凌和报复的包容性工作环境。IBM 的每位管理人员都应遵守这一政策以及与此相关的所有适用法律，并恪守 IBM 对包容性的承诺。
2025 年 4 月
无论 IBM 在全球何地运营，我们都努力以公平、公正的方式开展业务。根据这一目标，我们遵守业务所在国家或地区的当地法律和习俗，并积极寻求与这些国家或地区的本土企业建立密切的工作关系。
IBM Corporation 的政策是向所有企业提供参与 IBM 营销、采购和承包活动各个领域的平等机会。本政策适用于所有公司或机构，无论企业主的种族、肤色、宗教、性别、怀孕、性别认同或表达方式、性取向、国籍、种姓、残障、年龄或特殊残障退伍军人或其他退伍军人身份。
在美国，此类活动遵守所有适用的联邦、州和地方法律，包括有关使用小型企业、弱势小型企业、女性经营的小型企业、HUBZone 企业、退伍军人经营的企业和残障退伍军人的法律。
该政策适用于所有领域的支出，无论是产品还是服务。IBM 的所有组织都应采取行动，确保这一政策得到执行，并有计划确保 IBM 履行这项承诺。
2025 年 5 月
IBM 的长期政策是，我们以普通公民的身份参与政治，而不是作为 IBM 员工来参与。因此，IBM 公司的政策是不向政治候选人或政党捐赠金钱、商品或服务等资源。本政策同样适用于 IBM 开展业务的所有国家或地区，无论此类捐赠在任何东道国是否会视为合法。
我们鼓励 IBM 员工参与各自社区和国家或地区的政治活动。公司将尽一切合理的努力，为竞选或担任政治职务或在竞选或选举期间履行党内重要职责时需要离开工作岗位的员工提供便利。IBM 不会向员工支付因政治活动休假期间的工资。但是，如果 IBM 开展业务的国家或地区有法律要求雇主给予任何担任公职的员工带薪休假，则相关法律优先适用。
由于 IBM 与多级政府有业务往来，因此我们制定了旨在避免 IBM 担任政府职务的员工出现利益冲突情况的程序。这些程序必须遵守。
1975 年 12 月
IBM 的政策是不以互惠为基础进行购买或销售。
为了维持产品的高性能标准，我们的所有采购都必须基于质量、价格和供应商的可靠性。将互惠作为采购考虑因素会限制我们的供应范围，并可能危及我们的产品质量和价格。
此外，我们绝不能通过大量采购来辅助我们的销售工作。我们必须让客户自由购买，不受任何互惠考虑的阻碍。
1966 年 11 月