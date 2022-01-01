IBM 的信任与透明度原则

以信任和透明的经营方式赢得客户和社会的信任

一个多世纪以来，IBM 通过负责任地管理客户最宝贵的数据，赢得了客户的信任。我们始终致力于通过负责任且目标明确的方式将强大的新技术带给全世界，从而赢得社会的信任。

IBM 继续遵循以信任与透明度承诺为基础的核心原则，指导我们如何处理客户数据和洞察分析。这些原则也指导我们负责任地开发和部署新技术，例如从 IBM® Watson 升级到更先进的 watsonx。

我们鼓励所有科技公司采用类似原则保护客户数据和洞察分析，并确保负责任、透明地使用人工智能 (AI) 和其他变革性创新。我们在此提供自己的“信任与透明度原则”作为路线图。包括：
AI 的目的是增强人类智慧

在 IBM，我们认为 AI 应让我们所有人都能更好地工作，AI 时代的益处应该惠及大众，而不仅仅是一小部分的精英阶层。
数据和洞察分析属于其创建者们

IBM 客户的数据属于他们自己，洞察分析也属于他们自己。我们认为，政府数据政策应公平公正，优先考虑开放性。
新技术必须是透明的、可解释的

技术公司必须清楚谁在训练其 AI 系统，训练中使用了哪些数据，最重要的是，它们的算法建议中包含哪些内容。
AI 促进人类智慧

IBM 开发和应用 AI 和认知系统的目的是增强人类智慧，而不是取代。我们的技术现在和将来都旨在提高和扩展人类的能力和潜力。IBM 正在投资开展各种活动，帮助全球劳动力掌握与这些技术合作所需的技能。

为人与机器时代的技能投资

  • IBM 认为，对自动化征税或惩罚创新并不能有效取代对未来劳动力的投资。

  • IBM 正在与政策制定者合作，对教育系统进行现代化改造，以强调热门技能，而不是仅仅关注特定的学术学位。

  • 让更多的学生和工作人员更好地为现代职业（包括高薪的新领工作）做好准备，将有助于确保更多的人有机会从技术驱动型经济增长中受益。

  • IBM 鼓励各国政府：
    • 使教育更好地与紧缺技能和能力相匹配；
    • 支持企业投资于员工再培训；以及
    • 鼓励个人为职业发展进行技能投资。

数据和洞察分析属于其创建者们

IBM 客户的数据属于他们自己，洞察分析也属于他们自己。客户数据以及在 IBM® Cloud 上或通过 IBM AI 生成的洞察分析归 IBM 客户所有。

客户无需放弃自己的数据权利，也无需放弃通过这些数据获得的洞察分析，即可享受 IBM 解决方案和服务带来的优势。

  • IBM 客户协议是透明的。除非客户同意，否则我们不会使用客户数据，而且我们会将这种使用限制在协议中明确描述的特定目的范围内。
  • IBM 采用行业领先的安全实践保护数据。其中包括使用加密、访问控制方法和专有的同意管理模块，从而使我们能够限制授权用户的访问，并根据适用权限消除数据的标识性。

 
IBM 完全致力于保护客户数据的隐私，这在数据驱动型社会中至关重要。

我们如何推进数据隐私

  • 虽然隐私方面没有统一的方法，但 IBM 遵守我们运营所在的所有国家或地区的数据隐私法律。
  • IBM 早期已率先参与制定并采用《欧盟云服务提供商数据保护行为准则》，该准则适用于多种产品/服务。IBM 已获得《美欧隐私盾协议》和亚太经合组织《跨境隐私规则》的认证。此外，它还建立了一个全面的合规框架，以帮助确保所有 IBM 产品和服务都符合《通用数据保护条例》(GDPR)。
  • IBM 将倡导以强有力的创新手段加强隐私和数据保护，并将继续投资于隐私增强技术。
  • IBM 支持全球合作，促进隐私制度的相互认可，以加强和促进跨境数据流动。

IBM 正在将我们强大的创新引擎用于创建各种工具，以保护我们的客户、客户数据和全球贸易免受网络威胁。此外，我们将就如何平衡安全、隐私和自由展开更广泛的讨论。

  • IBM 客户协议是透明的。除非客户同意，否则我们不会使用客户数据，而且我们会将这种使用限制在协议中明确描述的特定目的范围内。
  • IBM 采用行业领先的安全实践保护数据。其中包括使用加密、访问控制方法和专有的同意管理模块，从而使我们能够限制授权用户的访问，并根据适用权限消除数据的标识性。

IBM 尚未根据任何涉及批量收集内容或元数据的监控计划向任何政府机构提供客户数据。

  • 一般来说，如果政府希望访问 IBM 代表企业客户持有的数据，我们希望政府直接与该客户对接。
  • 我们不允许访问存储在任何提出请求的政府合法管辖范围之外的客户数据，除非该请求是通过国际公认的法律渠道（例如司法协助条约 (MLAT)）提出的。
  • 如果我们收到的企业客户数据请求不符合当地法律规定的程序，我们将采取适当措施，通过司法行动或其他方式对该请求提出质疑。
  • 如果我们收到政府要求提供企业客户数据的请求，其中包括禁止我们通知该客户的禁言令，我们将采取适当措施，通过司法行动或其他方式对禁言令提出质疑。
  • 我们将继续与政府和客户密切合作，在数据保护与执法部门对犯罪活动进行合法调查的义务之间取得平衡。
  • IBM 支持采取措施提高政府索取数据的透明度，加强监督和适当的司法审查，包括更新有关法律援助的国际协议。

IBM 认为，数据的跨境自由流动对 21 世纪的商业至关重要。

  • IBM 支持实现和促进数据跨境流动并限制数据本地化要求的数字贸易协定。
  • IBM 认为，应该由客户而不是政府来决定客户数据的存储位置和处理方式。规定数据必须在国界内保存或处理，这样并不能提升数据安全性或使其免遭黑客或网络罪犯的攻击。
  • IBM 继续大力投资世界各地的云数据中心，让客户能够灵活地决定在哪里存储和处理数据。这些决定一般应由客户选择而不是由政府授权作出。
透明且可解释的 AI

要让公众信任 AI，AI 就必须是透明的。如果我们要利用 AI 来帮助做出重要决策，那它就必须是可解释的。

IBM 将明确：

  • 在我们开发和部署的认知解决方案中，何时以及出于何种目的应用了 AI。

  • 为认知解决方案的洞察分析提供信息的主要数据和专业知识来源，以及用于训练这些系统和解决方案的方法。

  • 虽然偏见永远不可能完全消除，我们消除偏见的工作也永远不可能完成，但我们和所有推进 AI 的公司都有义务主动解决偏见问题。因此，我们不断测试系统，寻找新的数据集，使其输出结果更符合人类的价值观和期望。

  • 客户拥有自己的商业模式和知识产权，他们可以利用 AI 和认知系统来提升自己建立的优势。我们将与客户合作，保护他们的数据和洞察分析，并鼓励我们的客户、合作伙伴和行业同仁采取类似的做法。
  • 我们坚决支持透明度和数据治理政策，以确保人们了解 AI 系统如何得出结论或建议。
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