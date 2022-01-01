IBM 继续遵循以信任与透明度承诺为基础的核心原则，指导我们如何处理客户数据和洞察分析。这些原则也指导我们负责任地开发和部署新技术，例如从 IBM® Watson 升级到更先进的 watsonx。



我们鼓励所有科技公司采用类似原则保护客户数据和洞察分析，并确保负责任、透明地使用人工智能 (AI) 和其他变革性创新。我们在此提供自己的“信任与透明度原则”作为路线图。包括：