以信任和透明的经营方式赢得客户和社会的信任
一个多世纪以来，IBM 通过负责任地管理客户最宝贵的数据，赢得了客户的信任。我们始终致力于通过负责任且目标明确的方式将强大的新技术带给全世界，从而赢得社会的信任。
IBM 继续遵循以信任与透明度承诺为基础的核心原则，指导我们如何处理客户数据和洞察分析。这些原则也指导我们负责任地开发和部署新技术，例如从 IBM® Watson 升级到更先进的 watsonx。
我们鼓励所有科技公司采用类似原则保护客户数据和洞察分析，并确保负责任、透明地使用人工智能 (AI) 和其他变革性创新。我们在此提供自己的“信任与透明度原则”作为路线图。包括：
在 IBM，我们认为 AI 应让我们所有人都能更好地工作，AI 时代的益处应该惠及大众，而不仅仅是一小部分的精英阶层。
IBM 客户的数据属于他们自己，洞察分析也属于他们自己。我们认为，政府数据政策应公平公正，优先考虑开放性。
技术公司必须清楚谁在训练其 AI 系统，训练中使用了哪些数据，最重要的是，它们的算法建议中包含哪些内容。
IBM 开发和应用 AI 和认知系统的目的是增强人类智慧，而不是取代。我们的技术现在和将来都旨在提高和扩展人类的能力和潜力。IBM 正在投资开展各种活动，帮助全球劳动力掌握与这些技术合作所需的技能。
为人与机器时代的技能投资
IBM 客户的数据属于他们自己，洞察分析也属于他们自己。客户数据以及在 IBM® Cloud 上或通过 IBM AI 生成的洞察分析归 IBM 客户所有。
客户无需放弃自己的数据权利，也无需放弃通过这些数据获得的洞察分析，即可享受 IBM 解决方案和服务带来的优势。
我们如何推进数据隐私
IBM 正在将我们强大的创新引擎用于创建各种工具，以保护我们的客户、客户数据和全球贸易免受网络威胁。此外，我们将就如何平衡安全、隐私和自由展开更广泛的讨论。
IBM 尚未根据任何涉及批量收集内容或元数据的监控计划向任何政府机构提供客户数据。
IBM 认为，数据的跨境自由流动对 21 世纪的商业至关重要。
要让公众信任 AI，AI 就必须是透明的。如果我们要利用 AI 来帮助做出重要决策，那它就必须是可解释的。
IBM 将明确：