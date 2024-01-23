Orange Caraïbe 的目标是将其获得殊荣的服务质量带入电信以外的新业务线。通过利用 IBM FlashSystem® 技术提升其数据中心的环保凭证和性能，该公司正在为构建一个有担当的数字世界发挥自己的作用，从而造福客户和地球。
法国政府通过其业务增长和转型行动计划 (PACTE)（ibm.com 外部链接）鼓励企业重新思考它们在社会中扮演的角色。作为回应，电信集团 Orange S.A. 公布了其目标：即成为“一个值得信赖的合作伙伴，为建立有担当的数字世界提供解决方案”。现在，该集团的成员公司（包括 Orange Caraïbe）将这一理念付诸行动。
Orange Caraïbe 在加勒比海的瓜德罗普群岛运营，其数据中心的能源成本比法国大陆的公司高得多。随着公司寻求服务组合多元化，对其 IT 基础架构的需求不断增加。
Orange Caraïbe 的 IT 基础架构部门经理 Xavier Pioche 解释道：“我们正在将业务范围扩大到电信以外的领域，以提供更广泛的数字服务。为了支持我们的新业务模型、实现环保目标并降低成本，我们希望更换老化的存储系统。”
随着现有存储平台的生命周期即将结束，Orange Caraïbe 的 IT 人员发现自己越来越多地忙于解决机械磁盘故障等问题。为了防止幕后问题导致公司对客户的响应速度变慢，Orange Caraïbe 决定采取紧急行动。
Orange Caraïbe 选择使用 IBM FlashSystem® 存储技术改造其数据中心，在小型、高密度的占用空间中获得两倍的容量并提高性能。为了做出这一决定，公司进行了广泛的选择过程。
Pioche 回忆道：“我们将选择范围缩小到了 IBM®，而不是其他供应商，但最终 IBM FlashSystem 在价格和性能方面都无可匹敌。IBM 的另一个关键卖点是我们对他们瓜德罗普岛团队有足够信心。”
Orange Caraïbe 和 IBM 共同部署了 IBM FlashSystem 存储系统，以支持其最密集的数据应用程序。接下来，该团队实施了一个全闪存 IBM FlashSystem 7200 作为其通用存储平台，并为优先级较低的应用程序实施了一个混合 IBM FlashSystem 7200 解决方案。总而言之，该公司位于瓜德罗普岛的生产数据中心的存储容量从 250 TB 增加到 662 TB。它还在马提尼克岛的备份数据中心增加了一台 IBM FlashSystem 7200，将生产存储系统的所有数据复制到此第四台机器上。
“一位 IBM 专家来到现场帮助我们设置新的 FlashSystem 设备，一切都非常顺利，”Pioche 说道，“我们可以立即看出，新的基础架构将更容易管理。全闪存系统没有移动零件，并且我们获得了对整个环境的单点控制。”
对于 Orange Caraïbe 来说，对其数据中心进行改造使其更加环保，有助于其实现两个目标：减少对环境的影响和降低能源支出。Orange Caraïbe 利用 IBM 技术在这两方面都取得了成功。
Pioche 解释道：“在我们迁移到 IBM FlashSystem 后，我们的能源消耗下降了 94%，这有助于我们提升运营的环保能力，并在五年内将电力成本降低相同的百分比。迁移到 IBM FlashSystem 还使我们能够从使用 3 个机架变为使用 1 个 2U 空间，占用空间减少了 98%，为我们未来的发展提供了充足的空间。我们的计算表明，我们还将在冷却存储解决方案方面节省数万欧元，因为它更加高效和紧凑。”
Orange Caraïbe 还发现采用强大的 IBM FlashSystem 存储对其向客户提供服务具有影响。Pioche 补充说：“自从我们部署 IBM FlashSystem 技术以来，使用我们数据仓库的员工发现处理时间缩短了 30%。这意味着我们可以在商店里为顾客提供更加及时的服务，顾客等待员工浏览我们的 CRM 系统的时间缩短。”
从内部角度而言，Orange Caraïbe 也从中受益。通过利用 IBM FlashSystem 平台内置的直观管理工具，该公司减轻了 IT 团队的管理负担。有了更多用于创新的空闲时间和强大的 IT 能力，Orange Caraïbe 可以专注于其持续改进战略。
Pioche 总结道：“自从部署 IBM 解决方案以来，我们没有遇到任何问题 — 这对于我们相对较小的 IT 团队来说是一个很大的优势。他们的日常管理工作变得更加轻松，使他们能够腾出时间专注于更有价值的任务。现在我们可以专注于 Orange Caraïbe 的下一步发展，相较以前，现在的存储基础架构更好、更环保。”
Orange Caraïbe（ibm.com 外部链接）成立于 1990 年，在法国海外领土瓜德罗普岛、马提尼克岛、法属圭亚那、圣马丁岛和圣巴泰勒米岛提供电话语音和数据通信服务。其母公司是 Orange S.A.（ibm.com 外部链接），这是一家法国跨国电信公司，在全球拥有 135,000 名员工。
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