法国政府通过其业务增长和转型行动计划 (PACTE)（ibm.com 外部链接）鼓励企业重新思考它们在社会中扮演的角色。作为回应，电信集团 Orange S.A. 公布了其目标：即成为“一个值得信赖的合作伙伴，为建立有担当的数字世界提供解决方案”。现在，该集团的成员公司（包括 Orange Caraïbe）将这一理念付诸行动。

Orange Caraïbe 在加勒比海的瓜德罗普群岛运营，其数据中心的能源成本比法国大陆的公司高得多。随着公司寻求服务组合多元化，对其 IT 基础架构的需求不断增加。

Orange Caraïbe 的 IT 基础架构部门经理 Xavier Pioche 解释道：“我们正在将业务范围扩大到电信以外的领域，以提供更广泛的数字服务。为了支持我们的新业务模型、实现环保目标并降低成本，我们希望更换老化的存储系统。”

随着现有存储平台的生命周期即将结束，Orange Caraïbe 的 IT 人员发现自己越来越多地忙于解决机械磁盘故障等问题。为了防止幕后问题导致公司对客户的响应速度变慢，Orange Caraïbe 决定采取紧急行动。