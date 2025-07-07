IBM Power S1124 - 出色的性价比

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为 AI 时代打造的自主 IT

IBM® Power® S1124 是一款 4U 服务器，专为需要强大计算能力、内存容量和混合云灵活性的企业与区域数据中心而设计。S1124 服务器支持多达 60 个 IBM Power11 核心和 8 TB 内存，并可运行 IBM® AIX®、IBM i 或 Linux® 以支持各种任务关键型工作负载。

实现出色的业务连续性、无缝扩展、运营效率和现代化工作负载管理，而不会提高 IT 复杂性。
持续运营

通过自动更新持续运行工作负载（即使在维护期间也是如此），从而减少停机时间并提高 IT 员工的工作效率。
量子安全保障

使用量子级保护来保障您的数据，以管理不断变化的合规与治理需求。
网络弹性

实现快速勒索软件检测、响应和恢复，以保护高价值数据免受网络攻击。
优化能源使用并实现更智能的运营

提高运营效率以减少能耗、碳排放量和数据中心占地面积，同时有助于降低总体拥有成本。

功能

IBM Power S1124 左侧产品照片
自主系统维护

借助旨在实现零计划停机时间的端到端流程编排来简化实时更新。
Ronnie Moopley 和 Ruby Zgabay 将 IBM Power S1124 安装到服务器机架上
量子安全合规管理

通过安全启动、加密库存和基于硬件的加密工具来实现全系统保护。
Power Cyber Vault 背面产品照片，蓝色渐变背景
IBM Power Cyber Vault 功能

采用先进的威胁检测与恢复机制，并与 IBM Storage 解决方案紧密集成，以实现不可变数据保护和快速业务恢复。
IBM Power S1124 背面，蓝色渐变背景
智能能源管理

它是一种具有自动调度功能的新型能源模式，可动态管理能耗，从而有助于确保最佳效率，而不影响关键业务 SLA。

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IBM Power Virtual Server

它是一款安全的虚拟服务器，可按企业自有节奏和适宜价位来推进现代化转型，且无论是在本地还是异地，均可提供一致的使用体验。
采取后续步骤

约定时间，与 IBM Power 专家进行一次 30 分钟的免费会谈。
更多探索方式 社区 IBM Power Redbooks IBM 全球融资部