IBM® Power® S1124 是一款 4U 服务器，专为需要强大计算能力、内存容量和混合云灵活性的企业与区域数据中心而设计。S1124 服务器支持多达 60 个 IBM Power11 核心和 8 TB 内存，并可运行 IBM® AIX®、IBM i 或 Linux® 以支持各种任务关键型工作负载。

实现出色的业务连续性、无缝扩展、运营效率和现代化工作负载管理，而不会提高 IT 复杂性。