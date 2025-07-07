IBM® Power® S1124 是一款 4U 服务器，专为需要强大计算能力、内存容量和混合云灵活性的企业与区域数据中心而设计。S1124 服务器支持多达 60 个 IBM Power11 核心和 8 TB 内存，并可运行 IBM® AIX®、IBM i 或 Linux® 以支持各种任务关键型工作负载。
实现出色的业务连续性、无缝扩展、运营效率和现代化工作负载管理，而不会提高 IT 复杂性。
通过自动更新持续运行工作负载（即使在维护期间也是如此），从而减少停机时间并提高 IT 员工的工作效率。
使用量子级保护来保障您的数据，以管理不断变化的合规与治理需求。
实现快速勒索软件检测、响应和恢复，以保护高价值数据免受网络攻击。
提高运营效率以减少能耗、碳排放量和数据中心占地面积，同时有助于降低总体拥有成本。
借助旨在实现零计划停机时间的端到端流程编排来简化实时更新。
通过安全启动、加密库存和基于硬件的加密工具来实现全系统保护。
采用先进的威胁检测与恢复机制，并与 IBM Storage 解决方案紧密集成，以实现不可变数据保护和快速业务恢复。
它是一种具有自动调度功能的新型能源模式，可动态管理能耗，从而有助于确保最佳效率，而不影响关键业务 SLA。
IBM Power E1150 是一款专为数据密集型工作负载打造的 4U 机架式服务器，可提供多达 120 个 Power11 处理器核心和 16 TB DDR5 内存。