IBM® Power® S1122 是一款密集型 2U 机架服务器，专为中小型企业、远程分支机构和空间受限的环境而设计。它拥有多达 60 个 IBM Power11 核心和 4 TB 内存，且支持 IBM® AIX®、IBM i 和 Linux®。

Power S1122 服务器专为实现成本效益、混合云灵活性和简化管理而设计，可帮助组织运行混合型工作负载、轻松扩展并实现基础设施现代化，而无需进行复杂的平台重构。