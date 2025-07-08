IBM Power S1122 - 高性能横向扩展服务器

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为 AI 时代打造的自主 IT

IBM® Power® S1122 是一款密集型 2U 机架服务器，专为中小型企业、远程分支机构和空间受限的环境而设计。它拥有多达 60 个 IBM Power11 核心和 4 TB 内存，且支持 IBM® AIX®、IBM i 和 Linux®。

Power S1122 服务器专为实现成本效益、混合云灵活性和简化管理而设计，可帮助组织运行混合型工作负载、轻松扩展并实现基础设施现代化，而无需进行复杂的平台重构。
持续运营

借助 LPM 实现零计划停机维护，并提供自动化补丁更新保障工作负载持续运行—非常适合 IT 资源有限的团队1
量子安全保障

使用量子级保护来保障您的数据，以管理不断变化的合规与治理需求。
优化能源使用并实现更智能的运营

提高运营效率以减少能耗、碳排放量和 IT 技术足迹，同时有助于降低总体拥有成本。
可扩展性和灵活发展

它可扩展、适应和发展，从而将 AI 嵌入到核心运营中，同时在混合云中制定业务驱动式工作负载布局决策。

功能

Ruby Zgabay 与 Power11 S1122
自主系统维护

实时完成自动化系统更新，而不存在停机时间，从而保持运营连续性并减轻精益 IT 团队的压力。
IBM Power11 S1122 右侧产品照片，蓝色渐变背景
量子安全合规管理

通过嵌入式加密、安全启动和加密库存来保护敏感数据，因而无需外部工具即可支持合规管理。
工程师处理 Power11 服务器的特写照片
AI 和云就绪

片上 AI 引擎可加快 AI 驱动式洞察分析，并将您的工作负载扩展到 IBM Power Virtual Server 中基于 Power11 处理器的系统。
IBM Power S1122 俯拍产品照片
智能能源管理

它是一种具有自动调度功能的新型能源模式，可动态管理能耗，从而有助于确保最佳效率，而不影响关键业务 SLA。

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IBM Power Virtual Server

它是一款安全的虚拟服务器，可按企业自有节奏和适宜价位来推进现代化转型，且无论是在本地还是异地，均可提供一致的使用体验。
采取后续步骤

约定时间，与 IBM Power 专家进行一次 30 分钟的免费会谈。
更多探索方式 社区 IBM Power Redbooks IBM 全球融资部
脚注

1. 基于 IBM 对多种升级场景（固件、VIOS 等）进行的内部测试，利用实时分区移动性 (LPM) 支持在具有冗余 Virtual I/O Server (VIOS) 的系统之间迁移活动分区。