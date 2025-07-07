IBM Power E1180：功能最强大的 Power 服务器

专为 AI 而设计。为业务提供保护。

Power TCO 计算器 阅读产品简介

企业级 AI 加速

IBM® Power® E1180 是一款全机架服务器，专为最大、最复杂的任务关键型工作负载而设计，它配备了多达 256 个 Power11 核心和 64 TB DDR5 内存。它可实现持续可用性、先进的网络弹性和企业级 AI 加速。E1180 的可扩展性有助于简化运营并自信地管理不断增长的数据需求。
业务连续性

借助 LPM 技术，可为关键业务运营实现零计划停机维护，同时提升 IT 团队工作效率。1
量子安全保障

使用量子级保护来保障您的数据，以管理不断变化的合规与治理需求。
先进的网络弹性

加快事件检测、响应和恢复，从而保持连续性并限制业务影响。
可扩展性和灵活发展

它可扩展、适应和发展，从而将 AI 嵌入到核心运营中，同时在混合云中制定业务驱动式工作负载布局决策。

功能

开发人员正在检查 Power 11 系统
自主系统维护

借助旨在实现零计划停机时间的端到端流程编排来简化实时更新。
IBM Power E1180 左侧产品照片
量子安全合规管理

通过安全启动、加密库存和基于硬件的加密工具来实现全系统保护。
IBM Power E1180 背面产品照片
IBM Power Cyber Vault 功能

采用先进的威胁检测与恢复机制，并与 IBM Storage 解决方案紧密集成，以实现不可变数据保护和快速业务恢复。
IBM Power E1180 俯拍产品照片
AI 和云就绪

片上 AI 引擎可加快 AI 驱动式洞察分析，并将您的工作负载扩展到 IBM Power Virtual Server 中的 Power11。

相关服务器

IBM Power E1150

IBM Power E1150 是一款专为数据密集型工作负载打造的 4U 机架式服务器，可提供多达 120 个 Power11 处理器核心和 16 TB DDR5 内存。
IBM Power S1124

IBM Power S1124 是一款 4U 机架服务器，可提供更高的可扩展性、性能和安全性，同时为任务关键型工作负载提供一流的可靠性和敏捷性性能
IBM Power S1122

IBM Power S1122 是一款 2U 机架服务器，它可扩展混合云中的任务关键型工作负载，并可提高灵活性、可扩展性和可靠性。
IBM Power Virtual Server

它是一款安全的虚拟服务器，可按企业自有节奏和适宜价位来推进现代化转型，且无论是在本地还是异地，均可提供一致的使用体验。
采取后续步骤

与 IBM 专家联系，以深入了解 Power E1180 如何支持 AI、自动化和现代化。
更多探索方式 社区 IBM Power Redbooks IBM 全球融资部
脚注

1. 基于 IBM 对多种升级场景（固件、VIOS 等）进行的内部测试，利用实时分区移动性 (LPM) 支持在具有冗余 Virtual I/O Server (VIOS) 的系统之间迁移活动分区。