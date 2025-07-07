专为 AI 而设计。为业务提供保护。
IBM® Power® E1180 是一款全机架服务器，专为最大、最复杂的任务关键型工作负载而设计，它配备了多达 256 个 Power11 核心和 64 TB DDR5 内存。它可实现持续可用性、先进的网络弹性和企业级 AI 加速。E1180 的可扩展性有助于简化运营并自信地管理不断增长的数据需求。
借助 LPM 技术，可为关键业务运营实现零计划停机维护，同时提升 IT 团队工作效率。1
使用量子级保护来保障您的数据，以管理不断变化的合规与治理需求。
加快事件检测、响应和恢复，从而保持连续性并限制业务影响。
它可扩展、适应和发展，从而将 AI 嵌入到核心运营中，同时在混合云中制定业务驱动式工作负载布局决策。
借助旨在实现零计划停机时间的端到端流程编排来简化实时更新。
通过安全启动、加密库存和基于硬件的加密工具来实现全系统保护。
采用先进的威胁检测与恢复机制，并与 IBM Storage 解决方案紧密集成，以实现不可变数据保护和快速业务恢复。
片上 AI 引擎可加快 AI 驱动式洞察分析，并将您的工作负载扩展到 IBM Power Virtual Server 中的 Power11。
IBM Power E1150 是一款专为数据密集型工作负载打造的 4U 机架式服务器，可提供多达 120 个 Power11 处理器核心和 16 TB DDR5 内存。