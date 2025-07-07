IBM® Power® E1180 是一款全机架服务器，专为最大、最复杂的任务关键型工作负载而设计，它配备了多达 256 个 Power11 核心和 64 TB DDR5 内存。它可实现持续可用性、先进的网络弹性和企业级 AI 加速。E1180 的可扩展性有助于简化运营并自信地管理不断增长的数据需求。