随着全球变暖对人类健康造成严重威胁，领先的生物制药公司 Pfizer 正致力于减少对环境的影响，并在 2040 年前实现碳净零排放。保持关键物流、业务和财务流程的平稳运行是实现这些目标的关键，而最近向 SAP S/4HANA 的迁移为该公司提供了在增强 IT 服务的同时取得新的可持续发展成就的机会。
175 年前，当 Pfizer 和 Erhart 创立 Charles Pfizer & Company 时，两位表兄弟无法想象他们的公司后来取得的重大医学突破。多年来，公司通过有机增长和收购取得了巨大的发展，例如 2009 年与 Wyeth Corporation 进行的重大合并。该公司以其开创性的药物发现而闻名，同时还坚持不懈地专注于卓越的分销，并通过精简的运营和财务流程提供支持。
不过，企业收购导致出现了各种各样的业务系统和软件，这给全球报告带来了重大挑战，并产生了高昂的管理、维护和支持成本。
Pfizer 公司 ERP 平台工程与新兴技术总监 Scott Groth 表示：“收购 Wyeth 将 SAP 应用程序带入了合并后的业务，从那时起，我们就选择它作为我们的战略平台。即便如此，可以说，全球范围内还是有大量解决方案，最终，我们希望转向单一、统一的架构，以实现业务运行和报告的单一事实点。我们将这一运营模式作为我们的北极星，以调整我们的目标。”
然而，现有的 SAP 解决方案和基础架构也带来了一定程度的技术债务，因此该公司启动了一项全球转型计划，以求保持先进性。对于支持基础设施，Pfizer 选择 IBM® Power 作为 SAP 应用程序及其支持数据库以及跟踪、发票等相关业务系统的任务关键型服务器平台。
“我们完成了对可能技术平台的详细评估，并在 2009 年为 IBM Power 做出了战略平台决策，我们从未回头，”Scott Groth 评论道。“要运行单个全球 ERP 实例，你需要一个能够支持非常复杂的应用程序的极其稳健的平台。可靠性、可用性、可维护性、灵活性和类似的优势都是我们需要融入平台的特质，而 IBM Power 提供了所有这些特质。”
Pfizer 是 SAP HANA 数据库技术的早期采用者，其在 IBM Power 上的虚拟机中的 SUSE Linux® for Enterprise Server 上运行该数据库。当 SAP 推出 SAP S/4HANA 并且按计划淘汰旧有的 SAP 应用程序时，Pfizer 团队再次审视了其基础架构战略，例如全云运营、混合云或本地部署方法的可能性。
经在 IBM Power 服务器上实施 SAP Universal Journal 实现
在 IBM Power 上使用 S/4HANA 简化功能简化了流程（例如订单到现金）
数十年来，Pfizer 公司一直在进行高度细致的定制化工作，因此从集成度极高的 SAP 解决方案中提取并迁移单个应用程序到云服务是一项巨大的挑战。Pfizer 公司的业务规模庞大，需要在典型的公共云超大规模云服务商中安装大量 x86 虚拟服务器，这将给数字团队带来巨大的管理和行政开销。
Scott 表示：“在对 X86 服务器和本地 IBM Power 基础架构上的超大规模云操作进行严格比较后，我们明确决定维持本地部署。由于 X86 服务器的规模限制，与 IBM Power 相比，扩展以处理我们的工作量可能需要五倍的服务器数量。添加服务器意味着采取横向扩展方法，这又意味着对这些服务器进行集群设置，而这本身就会增加管理开销。对于 Pfizer 来说，IBM Power 平台的优势在于它提供扩展能力，通过增加单个虚拟机的容量来运行非常庞大的 SAP 工作负载。IBM Power 提供的扩展方法使我们能够以最低的复杂性管理更大的工作负载。”
因此，Pfizer 选择从现有的 IBM Power8 基础架构迁移到 IBM Power10，并在 18 个月的计划中迁移了其现有的应用程序和数据库。该公司的 SAP 解决方案现在仅在六个 IBM Power10 系统上运行，这些系统配置为两个地理位置不同的数据中心的三台服务器，以提供弹性和灾难恢复能力。Pfizer 公司使用 IBM PowerVM 软件管理超过 500 台虚拟服务器，这些服务器托管生产、开发和测试环境，支持 Pfizer 的所有商业、财务、采购和制造业务。
Scott Groth 评论道：“我们的 Go-Live 真的很棒；但真正的明星其实是 IBM Power 10 – 而我也不仅仅是说说而已。如果未出现异常情况，生产环境能达到最佳效果。我们实现了每秒超过 160,000 次输入/输出操作，从而能在创纪录的时间内导出 ECC。我们提前完成了数据迁移并节省了 11.5 小时；我们的数据迁移预测需用时 54 小时，而我们实际在 42.5 小时内便实现了这一阶段。”
约有 50,000 名用户访问在 Power 平台上运行的大量 SAP 应用程序，包括 SAP S4/HANA、SAP Supply Chain Management、SAP 治理、风险与合规解决方案、SAP Master Data Management 和 SAP Fiori，HANA 数据规模约为 14 TB，可在 Power 上的 SAP Business Warehouse on HANA 中使用。
利用自动化和虚拟化
由于需管理大量虚拟服务器，Pfizer 部署了 Red Hat Ansible Automation 以尽可能加快预配与配置速度，而这正如 Scott Groth 所解释的那样：“借助 Red Hat Ansible Automation，以前可能需要一周时间才能完成的工作，现在只需几个小时即可完成。在使用 IBM Power 平台时，能够应用这些技术为我们提供了显著的管理优势。”
Pfizer 充分利用 IBM Power10 的虚拟化功能，部署了具有动态容量的 IBM Power Private Cloud（以前称为 Power Enterprise Pools）。这项技术能够利用组中所有服务器的容量来创建集中式计算、内存和存储资源。该模型支持自动应用资源，并按使用分钟数收费。通过单个界面，可以为每个应用程序分配最佳配置（包括根据需求进行动态调整），以帮助确保尽可能高的性能和效率，并提供灵活、可扩展的方式来管理任务关键型服务。
“借助 IBM Power Private Cloud 和 Dynamic Capacity，我们无需对资源进行微观管理，因为无论在哪个服务器上能运行的内容都不受限制”，Scott Groth 解释道。“无论存储池中存储有什么，它们均可跨越所有服务器甚至是数据中心，以便您自由地在任何位置运行工作负载。IBM Power 提供了一种非常简便高效的方法来管理和优化资源。”
此外，Pfizer 公司非常注重其可持续发展的战略承诺，而 IBM Power10 解决方案与这些目标完美契合，正如 Scott Groth 所解释的那样：“虚拟化使 Pfizer 能够在紧凑的服务器设置上运行其广泛的 SAP 和支持解决方案，这减少了碳排放，并与公司的可持续发展承诺非常协调。与之前的系统相比，Power10 服务器的能源效率最高可提高一倍，同时可能提供最高两倍的计算可扩展性。”
Pfizer 的目标是到 2030 年使用可再生资源产生的电力运行，而利用运行多个操作系统和工作负载的能力，整合到更少的服务器来降低功耗这种手段，将在实现这一雄心壮志的过程中发挥关键作用。正如 Scott Groth 所说，“无论是 HANA、ABAP、Java、Oracle，它们都在一台 Power10 物理服务器上运行，我们之所以能够做到这一点，是因为这个平台非常强大，可以运行我们添加的任何程序。”
优化迁移和运营
随着现有应用程序向 Power10 的迁移完成，Pfizer 已将其所有 SAP 应用程序转换为 SAP S/4HANA 解决方案。在这个为期 18 个月的项目中，Pfizer 与系统集成商和 IBM 合作伙伴 Schneider-Neureither & Partner (SNP) 合作进行了 IBM® Consulting。IBM Consulting 与 SNP 作为一个团队合作，使用 SNP 的 CrystalBridge 软件来提供 IBM® Rapid Move 方法，该方法专为实施 SAP S/4HANA 转型计划而设计。IBM Consulting 的服务包括数据迁移、概念验证和深入的业务流程分析。
SNP 协助 Pfizer 进行数据管理，例如，帮助将 AnyDB 系统上非常庞大的 SAP R/3 缩减为可管理的 SAP S/4HANA 系统。源应用程序包含大约 27 年的历史数据，这些数据来自 Pfizer 几年前剥离的业务部门和公司。Pfizer 与 SNP 合作部署了选择性数据迁移，帮助优化未来的 S/4HANA 应用程序。
该计划已经产生了直接、切实的效益。例如，Pfizer 通过实施 SAP Universal Journal 降低了复杂性并消除了重复；15 个账目减少到 4 个，削减率达 73%。类似地，Power10 提高了系统性能，加上从 SAP ECC 6.0 迁移到 SAP S/4 HANA，两者合力之下，订单到现金周期缩短了 5%。
虽然 Pfizer 团队注意到 IBM Power10 可立即提高性能，但其优势要在较长的时间内才能真正显现出来。例如，Pfizer 计划简化公司月末结算流程，部署 SAP Extended Warehouse Management 和 SAP S/4HANA 来实现高级可用性，并推出 SAP Fiori 应用程序。
Scott Groth 继续说道：“我们一直在寻找更好的做事方式，我们从 SAP ECC 迁移到 SAP S/4HANA，这意味着我们预测新项目可节省 20% 的成本，因为相关功能已经具备。”
Pfizer 意识到在 130 个国家/地区和 37 家 24x7 全天候运营的制造工厂实施全球项目时的业务风险，第一阶段要完成强制性项目，然后推进可选的增强功能。
“生产制造中发生停机是非常有破坏性的，因此必须切换到他们的业务连续性计划。因此，我们需要最优的性能环境，以最大限度地减少影响，而 Power10 平台的一项关键功能就是它能够尽快启动和运行，”Scott Groth 说道。
数字金融解决方案高级总监兼 SAP S/4HANA 项目经理 Raj Hase 补充道：“在每个问题上，我们都希望将风险降至最低，而我们的战略合作伙伴 IBM Consulting 在帮助我们规划成功方面发挥了重要作用。从最初的发现和概念验证工作，到迁移到 Power10，IBM 带来了深入的 SAP S/4HANA 专业知识，并帮助我们了解如何实现目标。我们高度倚重 IBM Consulting 与我们的业务团队密切合作，规划出关键行动，并帮助我们进行模拟切换和迁移本身。”
Scott Groth 补充道：“我们明白，没有任何平台或应用程序是完美的，在成功实施过程中，难免会遇到一些挑战和障碍。与 Pfizer 和 IBM Consulting 的合作为整个案例提供了最高的价值。”
借助完全虚拟化的 IBM Power10 环境和 SAP S/4HANA，Pfizer 现在运行混合云环境，将其本地 SAP 应用程序与基于云的 SAP 业务技术平台 (SAP BTP) 集成。SAP BTP 通过使用 Power10 上的 SAP Cloud Connector 提供创新的开发套件，使公司能够构建新的应用程序和工作流程，并允许 Pfizer 在不修改核心应用程序的情况下扩展其功能。
Pfizer 的长期计划旨在利用云服务的灵活性和可扩展性来削减成本并减少公司的碳足迹。为了避免基于 x86 的云服务扩展所带来的复杂挑战，Pfizer 正在研究 IBM Power Virtual Servers (PowerVS) 提供的机会。PowerVS 提供与本地系统相同的纵向扩展架构，并结合了云计算提供的“即服务”模型。
“IBM Power Virtual Servers 使 Pfizer 能够将其目前本地部署、于 Power10 上扩展的现有运营模式直接迁移到云端，”Scott Groth 说道。“PowerVS 将使我们能够运行相同的技术架构（我们知道这对 Pfizer 非常有利），并在未来的 SAP 工作负载中继续使用 Power 平台。最重要的是，PowerVS 可以帮助我们迁移到云，而避免了 x86 平台横向扩展和集群的复杂性。对于所有采用 IBM Power 架构的组织来说，IBM PowerVS 提供了非常有吸引力的云主张，而且所需变动极少。”
在公司寻求减少环境影响、尽可能高效地运营全球业务并支持创新的过程中，IBM Power 平台发挥着关键作用。
“转型到 SAP S/4HANA 后，我们的 ERP 6.0 AnyDB 数据库已从 75 TB 减少到大约 5.5 TB。IBM Power 上的 SAP S/4HANA 为 Pfizer 提供了可持续性、性能和容量。IBM Power10 符合 Pfizer 的企业环境、社会和治理目标，可提供高效的 SAP S/4HANA 解决方案，并提供通往云计算的战略路线。”Scott Groth 补充道。
Raj Hase 总结道：“混合云转型阶段完成后，我们的下一步将进入创新阶段，着眼于先进的人工智能解决方案，例如 IBM watsonx 平台。与 IBM 的合作有助于确保 Pfizer 在利用未来技术方面处于理想地位。如果我们的供应链运行得更快，我们就可以确保患者更快地收到我们的药品，而 SAP S/4HANA 的宗旨是‘运行得更快、更简单、更好’。Pfizer 带来突破，改变患者的生活，为所有人创造更健康的未来。”
Pfizer 公司（ibm.com 外部链接）是世界领先的生物制药公司之一，致力于提供安全、有效和可负担的药物和医疗保健服务，特别关注免疫学、肿瘤学、心脏病学、内分泌学和神经学。该公司于 1849 年在纽约布鲁克林成立，现在拥有超过 85,000 名员工，年收入超过 580 亿美元。
© Copyright IBM Corporation 2024。
IBM、IBM 徽标、IBM Consulting、Power、Power8、PowerVM 和 watsonx 是 International Business Machines Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。IBM 商标的最新列表可参见 ibm.com/legal/copytrade。
Linux 注册商标是根据 Linux 基金会的再许可使用的，该基金会是 Linus Torvalds 的独家许可证持有人，也是该商标的全球所有者。
Red Hat 和 Ansible 是 Red Hat, Inc. 或其子公司在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。
IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。
用户自行负责验证任何非 IBM 产品或程序与 IBM 产品和程序搭配运行的情况。IBM 对非 IBM 产品和程序不负责。
本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。
客户负责确保对所有适用法律和法规的合规性。IBM 不提供任何法律咨询，也不声明或保证其服务或产品经确保客户遵循任何法律或法规。
IBM 仅充当信息技术提供商。IBM 并不声称自己会参与医学实践或任何其他专业临床或许可活动，IBM 的产品/服务并非旨在构成提供医疗服务的规程，也不能取代专业医疗建议、诊断、治疗或判断，或者符合质量体系要求的药物、药物辅助技术或药物开发工具，或基于任何司法管辖区法律定义的医疗器械。