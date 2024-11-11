数十年来，Pfizer 公司一直在进行高度细致的定制化工作，因此从集成度极高的 SAP 解决方案中提取并迁移单个应用程序到云服务是一项巨大的挑战。Pfizer 公司的业务规模庞大，需要在典型的公共云超大规模云服务商中安装大量 x86 虚拟服务器，这将给数字团队带来巨大的管理和行政开销。

Scott 表示：“在对 X86 服务器和本地 IBM Power 基础架构上的超大规模云操作进行严格比较后，我们明确决定维持本地部署。由于 X86 服务器的规模限制，与 IBM Power 相比，扩展以处理我们的工作量可能需要五倍的服务器数量。添加服务器意味着采取横向扩展方法，这又意味着对这些服务器进行集群设置，而这本身就会增加管理开销。对于 Pfizer 来说，IBM Power 平台的优势在于它提供扩展能力，通过增加单个虚拟机的容量来运行非常庞大的 SAP 工作负载。IBM Power 提供的扩展方法使我们能够以最低的复杂性管理更大的工作负载。”

因此，Pfizer 选择从现有的 IBM Power8 基础架构迁移到 IBM Power10，并在 18 个月的计划中迁移了其现有的应用程序和数据库。该公司的 SAP 解决方案现在仅在六个 IBM Power10 系统上运行，这些系统配置为两个地理位置不同的数据中心的三台服务器，以提供弹性和灾难恢复能力。Pfizer 公司使用 IBM PowerVM 软件管理超过 500 台虚拟服务器，这些服务器托管生产、开发和测试环境，支持 Pfizer 的所有商业、财务、采购和制造业务。

Scott Groth 评论道：“我们的 Go-Live 真的很棒；但真正的明星其实是 IBM Power 10 – 而我也不仅仅是说说而已。如果未出现异常情况，生产环境能达到最佳效果。我们实现了每秒超过 160,000 次输入/输出操作，从而能在创纪录的时间内导出 ECC。我们提前完成了数据迁移并节省了 11.5 小时；我们的数据迁移预测需用时 54 小时，而我们实际在 42.5 小时内便实现了这一阶段。”

约有 50,000 名用户访问在 Power 平台上运行的大量 SAP 应用程序，包括 SAP S4/HANA、SAP Supply Chain Management、SAP 治理、风险与合规解决方案、SAP Master Data Management 和 SAP Fiori，HANA 数据规模约为 14 TB，可在 Power 上的 SAP Business Warehouse on HANA 中使用。

利用自动化和虚拟化

由于需管理大量虚拟服务器，Pfizer 部署了 Red Hat Ansible Automation 以尽可能加快预配与配置速度，而这正如 Scott Groth 所解释的那样：“借助 Red Hat Ansible Automation，以前可能需要一周时间才能完成的工作，现在只需几个小时即可完成。在使用 IBM Power 平台时，能够应用这些技术为我们提供了显著的管理优势。”

Pfizer 充分利用 IBM Power10 的虚拟化功能，部署了具有动态容量的 IBM Power Private Cloud（以前称为 Power Enterprise Pools）。这项技术能够利用组中所有服务器的容量来创建集中式计算、内存和存储资源。该模型支持自动应用资源，并按使用分钟数收费。通过单个界面，可以为每个应用程序分配最佳配置（包括根据需求进行动态调整），以帮助确保尽可能高的性能和效率，并提供灵活、可扩展的方式来管理任务关键型服务。

“借助 IBM Power Private Cloud 和 Dynamic Capacity，我们无需对资源进行微观管理，因为无论在哪个服务器上能运行的内容都不受限制”，Scott Groth 解释道。“无论存储池中存储有什么，它们均可跨越所有服务器甚至是数据中心，以便您自由地在任何位置运行工作负载。IBM Power 提供了一种非常简便高效的方法来管理和优化资源。”

此外，Pfizer 公司非常注重其可持续发展的战略承诺，而 IBM Power10 解决方案与这些目标完美契合，正如 Scott Groth 所解释的那样：“虚拟化使 Pfizer 能够在紧凑的服务器设置上运行其广泛的 SAP 和支持解决方案，这减少了碳排放，并与公司的可持续发展承诺非常协调。与之前的系统相比，Power10 服务器的能源效率最高可提高一倍，同时可能提供最高两倍的计算可扩展性。”

Pfizer 的目标是到 2030 年使用可再生资源产生的电力运行，而利用运行多个操作系统和工作负载的能力，整合到更少的服务器来降低功耗这种手段，将在实现这一雄心壮志的过程中发挥关键作用。正如 Scott Groth 所说，“无论是 HANA、ABAP、Java、Oracle，它们都在一台 Power10 物理服务器上运行，我们之所以能够做到这一点，是因为这个平台非常强大，可以运行我们添加的任何程序。”

优化迁移和运营

随着现有应用程序向 Power10 的迁移完成，Pfizer 已将其所有 SAP 应用程序转换为 SAP S/4HANA 解决方案。在这个为期 18 个月的项目中，Pfizer 与系统集成商和 IBM 合作伙伴 Schneider-Neureither & Partner (SNP) 合作进行了 IBM® Consulting。IBM Consulting 与 SNP 作为一个团队合作，使用 SNP 的 CrystalBridge 软件来提供 IBM® Rapid Move 方法，该方法专为实施 SAP S/4HANA 转型计划而设计。IBM Consulting 的服务包括数据迁移、概念验证和深入的业务流程分析。

SNP 协助 Pfizer 进行数据管理，例如，帮助将 AnyDB 系统上非常庞大的 SAP R/3 缩减为可管理的 SAP S/4HANA 系统。源应用程序包含大约 27 年的历史数据，这些数据来自 Pfizer 几年前剥离的业务部门和公司。Pfizer 与 SNP 合作部署了选择性数据迁移，帮助优化未来的 S/4HANA 应用程序。

该计划已经产生了直接、切实的效益。例如，Pfizer 通过实施 SAP Universal Journal 降低了复杂性并消除了重复；15 个账目减少到 4 个，削减率达 73%。类似地，Power10 提高了系统性能，加上从 SAP ECC 6.0 迁移到 SAP S/4 HANA，两者合力之下，订单到现金周期缩短了 5%。

虽然 Pfizer 团队注意到 IBM Power10 可立即提高性能，但其优势要在较长的时间内才能真正显现出来。例如，Pfizer 计划简化公司月末结算流程，部署 SAP Extended Warehouse Management 和 SAP S/4HANA 来实现高级可用性，并推出 SAP Fiori 应用程序。

Scott Groth 继续说道：“我们一直在寻找更好的做事方式，我们从 SAP ECC 迁移到 SAP S/4HANA，这意味着我们预测新项目可节省 20% 的成本，因为相关功能已经具备。”

Pfizer 意识到在 130 个国家/地区和 37 家 24x7 全天候运营的制造工厂实施全球项目时的业务风险，第一阶段要完成强制性项目，然后推进可选的增强功能。

“生产制造中发生停机是非常有破坏性的，因此必须切换到他们的业务连续性计划。因此，我们需要最优的性能环境，以最大限度地减少影响，而 Power10 平台的一项关键功能就是它能够尽快启动和运行，”Scott Groth 说道。

数字金融解决方案高级总监兼 SAP S/4HANA 项目经理 Raj Hase 补充道：“在每个问题上，我们都希望将风险降至最低，而我们的战略合作伙伴 IBM Consulting 在帮助我们规划成功方面发挥了重要作用。从最初的发现和概念验证工作，到迁移到 Power10，IBM 带来了深入的 SAP S/4HANA 专业知识，并帮助我们了解如何实现目标。我们高度倚重 IBM Consulting 与我们的业务团队密切合作，规划出关键行动，并帮助我们进行模拟切换和迁移本身。”

Scott Groth 补充道：“我们明白，没有任何平台或应用程序是完美的，在成功实施过程中，难免会遇到一些挑战和障碍。与 Pfizer 和 IBM Consulting 的合作为整个案例提供了最高的价值。”