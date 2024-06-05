在联邦信息技术、系统和电信办公室 (FOITT) 的支持下，瑞士联邦政府在财务、物流等许多方面的运作都依赖 SAP 应用。随着向 SAP S/4HANA 的迁移以及其他服务需求的不断增长，FOITT 寻求优化和精简关键基础设施的方法，以提高效率、增加容量并提升灵活性。
瑞士联邦政府七个部门的数千名用户依赖 FOITT。除了为应用、工作站和服务器提供运营支持外，FOITT 还负责从财务到人力资源的任务关键型 SAP S/4HANA 解决方案。
为了支持 SAP 系统，FOITT 总共运行超过 78 台服务器。在大多数情况下，每台服务器都托管具有足够备用容量的应用，以应对工作负载高峰。如果联邦部门请求新的 SAP S/4HANA 实例，FOITT 可能需要长达两个月的时间来购买、部署和配置新服务器。随着时间的推移，服务器总数逐渐增加，甚至每年约有 20 台旧服务器停用和更换。
因此，FOITT 需要努力应对日益增加的复杂性。例如，不断审查备份流程，以确保正确包含全新和更新的服务器，而随着计算机地址的更改，网络也需要持续关注。同样，系统和应用的维护任务往往分配给几个不同的团队，而这些团队的工作量和优先级各不相同，往往会延误响应。此外，分散的服务器环境阻碍了自动化的广泛使用，故障转移和恢复依赖于手动干预。
FOITT 的 SAP 系统团队产品经理 Urs Marending 解释说：“当然，我们的联邦政府客户对基础设施不感兴趣，他们只是想使用 SAP 解决方案。在支持方面，我们希望确保提供最佳服务，并提高性能、弹性和灵活性。然而，利用现有的基础设施，我们很难及时交付新的 SAP S/4HANA 实例，而且我们无法充分利用我们的容量。随着工作负载的增加，我们希望部署具有高达 4 TB 内存的更大系统，而我们的 x86 系统不支持这种系统。”
FOITT 委托 IBM 合作伙伴 UMB 为新 IBM 基础设施的实施提供支持，后者是瑞士领先的技术专家。由于 SAP S/4HANA 应用具有多种不同规模且全天候运行，因此该团队专注于虚拟化的优势，以此作为最佳利用处理容量和内存的一种方式。通过整合到数量较少的服务器（每台服务器运行多个 SAP 实例），FOITT 旨在降低复杂性并使用虚拟化来获得敏捷性、提高性能并增强服务交付。
5 台 IBM Power 服务器现在可处理合并的工作负载
IBM Power10 上的 LPAR 虚拟化技术将时间从 1 周缩短到 2 小时
经过广泛的市场评估，FOITT 选择了 IBM® Power10 服务器作为 SAP S/4HANA 运营的战略平台。弹性、可用性、性能和虚拟化功能的结合表明，IBM Power10 将使 FOITT 能够整合到仅五台服务器，从而大幅降低成本和复杂性。此外，简化的系统架构将使 FOITT 能够引入广泛的自动化、提高弹性并帮助优化资源利用，所有这些都将提高效率。
联邦政府启动了一项转型计划，并将其命名为 SUPERB，即 Support、Processes、ERP 和 Bund（德语中“联邦”的意思）的缩写。通过与 UMB 和 IBM Technology Lifecycle Services 团队密切合作，实施基础设施并在超级服务阶段提供支持，FOITT 正在逐步将 SAP 解决方案迁移到运行 SUSE Linux® Enterprise Server 操作系统的 IBM Power® 服务器。每台 IBM Power 服务器使用 IBM 逻辑分区 (LPAR) 虚拟化运行多个虚拟服务器，这使得处理器和内存容量能够以最佳方式分配给 SAP S/4HANA 应用，从而最大限度地提高利用率。
FOITT 硬件/操作系统解决方案架构师 Bruno Willener 报告称：“在 x86 服务器上，内存和处理器大小调整不太灵活，这通常会导致严重的过度投资。IBM Power10 允许我们以核心的百分之一为单位分配内存和处理器容量。
在 SAP 解决方案性能方面，SAP Basis 解决方案架构师 Ingo Berghahn 补充道：“LPAR虚拟化技术确保每个 SAP S/4HANA 应用都针对性能进行优化，并最大限度地提高系统利用率，从而获得最佳的投资回报。”
系统可扩展性和虚拟化的结合也大大改善了服务交付，Berghahn 解释说：“此外，以前的 x86 系统只能在停机时间进行调整，重新启动大约需要四个小时，而 LPAR 可以在生产过程中调整大小。FOITT 的标准部署包括三个 LPAR，分别用于应用、中央实例和 SAP HANA 数据库。对于业务关键型 SAP S/4HANA 解决方案，我们在三个独立的数据中心实施了生产、灾难恢复和备份系统，以确保最大弹性。”
SUPERB 项目负责人 Patrik Riesen 评论道：“通过在 SUBERB 项目中将 IBM Power 服务器用于我们新的 SAP Basis 基础设施，我们能够实现非常高的自动化程度，从而最大限度地减少手动工作并提高 IT 流程的效率。这样一来，在短短几个小时内，就能够以自动化和标准化的方式为复杂的 SAP 环境提供新的虚拟服务器和 SAP HANA 数据库。
此功能还改变了 FOITT 的服务门户，使用户能够指定和订购新的 SAP S/4HANA 系统。当收到确认的请求时，FOITT 使用自动化来设置所需的 LPAR 和 SAP S/4HANA 实例和数据库，并在一小时内提供。借助 IBM Power，FOITT 能够为联邦政府提供增强服务，同时减少管理工作、加快交付速度并降低成本。
随着 SUPERB 项目的继续以及 x86 服务器数量的减少，FOITT 正在利用简化的架构。举个技术性的例子，以前应用需要配置为监听多个端口，这增加了防火墙和安全管理的复杂性，而统一的 IBM Power10 解决方案提供一个标准化的解决方案，消除了端口配置方面的挑战。
随着 FOITT 实现运营全面转型，SUPERB 项目将持续到 2027 年，并将积累精简的 IBM Power10 架构的优势。例如，以前由近 80 台服务器组成的 x86 环境意味着每年需要持续采购、部署和配置大约 20 台机器。IBM Power10 服务器提供多种升级选项，包括增加处理器数量和额外内存，并且在许多情况下无需系统停机。
“IBM Power 服务器的可靠性可确保全天候运行我们的业务关键型 SAP 应用时具有极高的可用性和稳定性。此外，该平台的可扩展性允许灵活适应不同的工作负载和客户要求，”Riesen 补充道。
IBM Power 平台的服务器整合还为 FOITT 带来了直接的业务和环境效益，这与联邦政府采用的 2030 年可持续发展战略相一致。Marending 表示：“将 64 台 x86 服务器整合为 5 台 IBM Power 服务器，可以降低能耗并节省总体拥有成本 (TCO)，并将通过更加可持续的 IT 运营减少 FOITT 的总碳足迹。”
此外，这些优势还体现在 IT 效率上，正如 Marending 继续说道：“借助 IBM Power10，我们可以在短短一小时内通过 SAP HANA 数据库为复杂的 SAP 应用环境提供新的虚拟服务器，并且实现完全自动化和标准化。IBM Power 架构保证了极高的可用性、稳定性和弹性，使我们的任务关键型 SAP 应用能够全天候运行。此外，Power10 平台使我们能够根据不同和不断变化的工作负载和客户需求动态调整资源。”
展望未来，FOITT 正在研究通过 IBM Power Systems Private Cloud with Shared Utility Capacity（以前称为“Power Enterprise Pools”）提供的其他效率方案。企业池使多台服务器能够共享处理器和内存资源，并在付费使用基础上扩展这些资源，从而允许 FOITT 向上扩展以满足峰值工作负载。
“我们正在评估企业池，以进一步提高我们的灵活性，”Marending 说。“目前 95% 的核心被分配给 LPAR，其大小可以满足典型的工作负载。借助 IBM Power Systems Private Cloud with Shared Utility Capacity，我们可以始终拥有可用的处理能力，从而在所有系统中实现最佳性能。”
Riesen 总结道：“SUPERB 实现了 SAP S/4HANA 技术的换代，直接促进了联邦政府支持流程的协调、标准化和数字化。”
FOITT（ibm.com 外部链接）是瑞士联邦政府的内部 ICT 服务提供商之一。该公司运营计算中心、专用应用、数据网络和电信基础设施。FOITT 拥有约 1,600 名员工，支持超过 48,000 个工作场所系统，并管理着 6,000 多台服务器，存储容量约为 10 PB。
UMB（ibm.com 外部链接）是位于瑞士的 IBM 合作伙伴。UMB 通过智能解决方案创造时间。UMB 下设 18 个办事处且拥有 900 名员工。该公司专门从事业务咨询、云、IT 架构、数字化转型、通信现代化工作、安全、数据科学和基础设施。UMB 连续五次（ibm.com 外部链接）被 Great Place to Work Institute 评为瑞士最佳雇主，并荣膺 2022 年欧洲最佳雇主（ibm.com 外部链接）称号。
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2024 年 5 月美国出品。
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