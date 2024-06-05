瑞士联邦政府七个部门的数千名用户依赖 FOITT。除了为应用、工作站和服务器提供运营支持外，FOITT 还负责从财务到人力资源的任务关键型 SAP S/4HANA 解决方案。

为了支持 SAP 系统，FOITT 总共运行超过 78 台服务器。在大多数情况下，每台服务器都托管具有足够备用容量的应用，以应对工作负载高峰。如果联邦部门请求新的 SAP S/4HANA 实例，FOITT 可能需要长达两个月的时间来购买、部署和配置新服务器。随着时间的推移，服务器总数逐渐增加，甚至每年约有 20 台旧服务器停用和更换。

因此，FOITT 需要努力应对日益增加的复杂性。例如，不断审查备份流程，以确保正确包含全新和更新的服务器，而随着计算机地址的更改，网络也需要持续关注。同样，系统和应用的维护任务往往分配给几个不同的团队，而这些团队的工作量和优先级各不相同，往往会延误响应。此外，分散的服务器环境阻碍了自动化的广泛使用，故障转移和恢复依赖于手动干预。

FOITT 的 SAP 系统团队产品经理 Urs Marending 解释说：“当然，我们的联邦政府客户对基础设施不感兴趣，他们只是想使用 SAP 解决方案。在支持方面，我们希望确保提供最佳服务，并提高性能、弹性和灵活性。然而，利用现有的基础设施，我们很难及时交付新的 SAP S/4HANA 实例，而且我们无法充分利用我们的容量。随着工作负载的增加，我们希望部署具有高达 4 TB 内存的更大系统，而我们的 x86 系统不支持这种系统。”

FOITT 委托 IBM 合作伙伴 UMB 为新 IBM 基础设施的实施提供支持，后者是瑞士领先的技术专家。由于 SAP S/4HANA 应用具有多种不同规模且全天候运行，因此该团队专注于虚拟化的优势，以此作为最佳利用处理容量和内存的一种方式。通过整合到数量较少的服务器（每台服务器运行多个 SAP 实例），FOITT 旨在降低复杂性并使用虚拟化来获得敏捷性、提高性能并增强服务交付。