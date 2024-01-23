Coop Group 致力于不仅仅成为瑞士领先的食品生产商和零售商。Coop Group 已制定雄心勃勃的目标，减少对环境的影响，并在 2050 年实现碳中和。其可持续发展战略包括对有机农业和区域农产品的投资，以及更广泛地使用公平贸易产品，为建设更美好的瑞士和世界做出贡献。

在欧洲，估计生产的食品总量中有 20% 被损失或浪费（链接位于 ibm.com 外部），零售商未能售出的食品占了其中一部分。为了帮助最大程度地减少过期产品造成的浪费，Coop Group 计算了全国每家门店的最佳产品种类和数量。

随着 Coop Group 不断开设新分支机构，同时更新和优化其库存，这项任务变得更加复杂。Coop Group 的 IT 架构设计师 Christoph Kalt 补充道：“随着我们的发展，让销售和物流流程能可靠和快速地运行，是非常重要的。更高的计算和内存需求，意味着我们的一些关键 SAP 应用程序的 IT 资源需求每年增加 20%。”

随着 SAP 工作负载和数据的增长，数据保护也变得越来越具有挑战性。某些数据备份超出了维护窗口，增加了灾难恢复场景中数据丢失的风险。

“我们依靠 SAP 解决方案每周 7 天、每天 24 小时为业务提供支持，”Kalt 证实。“为了提供 IT 空间来支持可持续增长，并确保对我们的关键任务 SAP 系统提供全天候保护，我们决定使用更快的系统来扩展我们的基础架构。”