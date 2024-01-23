减少食物浪费是 Coop Group 实现更可持续未来的关键要素，为了帮助实现这一愿景，该组织正在关注所有门店的最佳产品种类和数量。Coop Group 正在使用高性能 IBM® Power10 服务器，搭配SUSE Linux® Enterprise Server for SAP Applications，将 SAP S/4HANA® 报告速度提高多达 30%，使该公司能够以数据为导向快速决策，更高效地运营业务。
Coop Group 致力于不仅仅成为瑞士领先的食品生产商和零售商。Coop Group 已制定雄心勃勃的目标，减少对环境的影响，并在 2050 年实现碳中和。其可持续发展战略包括对有机农业和区域农产品的投资，以及更广泛地使用公平贸易产品，为建设更美好的瑞士和世界做出贡献。
在欧洲，估计生产的食品总量中有 20% 被损失或浪费（链接位于 ibm.com 外部），零售商未能售出的食品占了其中一部分。为了帮助最大程度地减少过期产品造成的浪费，Coop Group 计算了全国每家门店的最佳产品种类和数量。
随着 Coop Group 不断开设新分支机构，同时更新和优化其库存，这项任务变得更加复杂。Coop Group 的 IT 架构设计师 Christoph Kalt 补充道：“随着我们的发展，让销售和物流流程能可靠和快速地运行，是非常重要的。更高的计算和内存需求，意味着我们的一些关键 SAP 应用程序的 IT 资源需求每年增加 20%。”
随着 SAP 工作负载和数据的增长，数据保护也变得越来越具有挑战性。某些数据备份超出了维护窗口，增加了灾难恢复场景中数据丢失的风险。
“我们依靠 SAP 解决方案每周 7 天、每天 24 小时为业务提供支持，”Kalt 证实。“为了提供 IT 空间来支持可持续增长，并确保对我们的关键任务 SAP 系统提供全天候保护，我们决定使用更快的系统来扩展我们的基础架构。”
IBM Power 交付 100% 可用性 11 年
采用 IBM Power10 服务器，SAP S/4HANA FI/CO 报告速度加快 30%
多年来，Coop Group 一直依靠 IBM Power® 服务器来运行关键任务 SAP 解决方案。为了成功支持集团的持续扩张，Coop Group 再次与 IBM 合作，探索最新一代的 IBM Power 服务器。
Kalt 表示：“与 IBM 一起评估不同的配置后，我们决定在两个数据中心部署两台配备 IBM Power10 处理器的 IBM Power E1080 服务器。我们使用这些平台来运行最大、要求最高的 SAP S/4HANA 业务应用程序和大型 SAP HANA 内存数据库，这些数据库的大小高达 16 TB，年数据增长率为 20%。”
同时，Coop Group 又实施了四台 IBM Power E1080 服务器，以帮助实现其 IT 基础架构的现代化，并随着零售业务的增长，为额外的工作负载创造容量。
Coop Group 云能力中心的系统技术 Unix 解决方案主管 Michel Rodel 补充道：“我们决定扩展现有的 IBM Power for SAP HANA 平台，以充分利用我们的资源。借助 IBM PowerVM® 虚拟化，我们可以非常灵活地将新的 IBM Power E1080 服务器与现有的 IBM Power 服务器一起使用，并提高最关键应用程序的性能，以确保最佳的库存管理和高效的物流。”
Rodel 继续说道：“总的来说，我们在 IBM Power 上运行了 40 多个由 SAP HANA 数据库支持的生产系统。”这包括 SAP S/4HANA、 SAP Customer Activity Repository for S/4HANA Retail、 SAP BW/4HANA 和 SAP Business Warehouse 。此外，Coop Group 还运营了 SAP for Retail 解决方案，以及 SAP ERP 和 SAP 客户关系管理。
Coop Group 在 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications （链接位于 ibm.com 外部）上运行其 SAP 解决方案，并依靠 SUSE Manager （链接位于 ibm.com 外部）和 Salt 进行配置管理。与此同时，该组织正在通过高度自动化的 DevOps 流程，实现 IT 运营的标准化。
“我们还运营着一个不断发展的混合云环境，将公共云实例和服务与我们关键任务的本地 IBM Power 基础架构结合使用，”Rodel 说。该公司使用 IBM Spectrum® Protect Plus 和 IBM Spectrum Protect 为其本地环境协调数据保护。Rodel 补充道：“为了进一步实现我们的基础架构管理和监控功能的现代化，我们计划在未来部署大量配备 IBM Power10 处理器的横向扩展 IBM Power S1022 服务器。”
凭借 IBM Power 服务器的广泛使用，Coop Group 对平台的稳定性有了第一手的体验。“人们经常问我们为什么使用 IBM Power 服务器，”Kalt 解释道。“答案很简单：我们的任务关键型 SAP 业务应用程序，拥有超过 11 年没有出现任何服务器故障的记录。这种可靠性使我们能够专注于我们的可持续发展愿景。”
IBM 的支持服务和 IBM Power 架构多年来在能源效率方面的稳步提高，也让 Coop Group 对该解决方案非常满意。Kalt 表示：“IBM Power10 帮助我们向前迈出了一步，提高了数据中心的可持续性，我们非常珍视 IBM 的支持服务。对我们来说，IBM Power 是稳定性、性能、能源效率、灵活性和支持的完美结合。”
“在带有 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 的 IBM Power10 上运行的 SAP S/4HANA 将某些任务的速度提高了 30%，这证明了 IBM Power10 性能的提高，”Rodel 确认道。“我们的 SAP S/4HANA 应用程序不仅平均速度提高了 30%，而且最终用户应用程序性能也更加一致，从而提高了用户满意度。”
借助 IBM PowerVM® 和实时分区移动性，Coop Group 拥有保持其业务应用程序在线所需的一切灵活性，甚至在计划内的系统维护期间也是如此。Rodel 表示：“得益于我们可靠且可伸缩的 IBM Power 平台，我们拥有了一个可伸缩的架构，可以为业务用户提供卓越的体验，而无需软件集群的复杂性。”
如今，Coop Group 在 IBM Power 上运行高达 16 TB 的 SAP HANA 数据库，并且每年持续增长 20%。该公司最大的数据库之一 (12 TB) 是该公司的 SAP Customer Activity Repository for S/4HANA Retail，使该组织能够优化其销售流程，并提供基于实时最新库存数据的创新服务，例如点击提货服务，将网上购物的便利融入店内体验中。
“在我们的规模上，效率至关重要，” Kalt补充说。“IBM Power10 在这方面表现出色。与 IBM Power8 相比，IBM Power10 的能效（以每 TB 内存瓦数计算）提高了 50%。功耗改善也有助于我们更宏观的可持续发展战略。
Coop Group 与 IBM 技术服务 合作更新了其数据备份架构。该公司在 IBM AIX® 和 IBM Power 上部署了 IBM Spectrum® Protect。如今，Coop Group 首先将所有关键任务数据写入磁盘，将备份速度提高了 50%，并最大限度地减少了业务用户的速度下降。第二步，数据存储在一次写入多次读取 (WORM) 的存储器上，以便在需要时实现快速恢复。为了长期保留，该公司使用两个 IBM TS4500 Tape Library 解决方案来创建磁带备份，其中一个副本存储在异地，以增加一层数据保护。
“IBM Technology Services 做得很好，”Rodel 指出。 “通过利用网络虚拟化功能，IBM Technology Services 帮助我们大幅增加了可处理的网络流量，以确保业务运营顺利进行。”
Coop Group 还正在对其配置管理和软件分发流程进行标准化。“借助 SUSE Manager 和 Salt，我们将用于保持系统更新和安全的时间减少了约 20%，”Rodel 确认道。“从定制脚本转向企业级工具，我们减少了配置偏差，并提高了标准化。”
Kalt 总结道：“凭借 IBM Power10 的良好性能、经过验证的可靠性和内置加密，我们可以通过创新的 SAP S/4HANA 继续实现业务转型、现代化，并保护我们的业务。”
Coop Group （链接位于 ibm.com 外部）是瑞士和欧洲领先的生产商、零售商和批发商，拥有 2,300 多家门店和直销店。Coop Group 总部位于巴塞尔，拥有超过 95,000 名员工，年收入达 319 亿瑞士法郎（325 亿美元）。该集团专注于本地和区域生产以及先进的物流，以支持其可持续发展战略，并减少食物浪费。
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2022 年 10 月在美国制作。
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