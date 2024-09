关于 Coop Group

Coop Group (链接位于 ibm.com 外部)是瑞士和欧洲领先的生产商、零售商和批发商,拥有 2,300 多家门店和直销店。Coop Group 总部位于巴塞尔,拥有超过 95,000 名员工,年收入达 319 亿瑞士法郎(325 亿美元)。该集团专注于本地和区域生产以及先进的物流,以支持其可持续发展战略,并减少食物浪费。