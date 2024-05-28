对于 IT 服务提供商 OEDIV 来说，关键是要为客户提供更快、更智能、更具可持续性的新运营方式，助力其通过创新来应对瞬息万变的市场。与此同时，OEDIV 的客户寻求企业级可靠性、安全性和性能，以及公共云服务的大容量、易用性和快速设置。
在高度互联的商业世界中，没有什么是一成不变的。从自动化到 AI，不断寻找新的机遇和效率可以带来创新和创造力。
为了保持对核心卓越性的关注，许多公司会与专家合作，共同运营、维护和开发其业务应用程序和 IT 基础设施。托管服务提供商 OEDIV (Oetker Daten- und Informationsverarbeitung) 最初是跨国集团 Dr. Oetker Group 的内部 IT 服务部，该集团因面包房产品和食品而闻名于世。
OEDIV 帮助各大公司利用 SAP 解决方案的优势，提供技术和业务支持以及深入的解决方案知识。25 年来，OEDIV 一直依靠 IBM® Power 系统，使用托管、私有云、多云和混合云架构，为数百家客户提供可扩展性、安全性和可靠性。特别是对于中小型企业而言，OEDIV 的服务支持访问 IBM Power 上运行的强大 SAP 应用程序，这些企业可能无法通过其他途径访问这些应用程序。对于大型客户，OEDIV 可以根据其丰富的行业经验提供战略建议和洞察分析。
OEDIV Power 与操作系统中心团队经理 Dominik Münch 解释道：“没有哪种云战略适合所有公司。选择最有效的解决方案取决于客户的流程和管理需求。OEDIV 拥有广泛的产品组合，可提供多样化的云解决方案，满足各种需求。因此，OEDIV 自身也在寻找最灵活、性能高且功能强大的 IT 基础架构，以便更好地支持我们客户实现雄心壮志。”
适用于 SAP S/4HANA on IBM Power
通过 IBM Power 上的关键任务自动实现
随着 IBM Power10 系列服务器的发布，OEDIV 重新审视了优化和简化其操作的机会。在安全性和稳定性等基础标准的背景下，团队研究了提高可用性、容量、性能和可持续性的方法。最终，OEDIV 专注于满足客户对灵活性、经济性和功能性的期望，并强调 IBM Power10 是支持这些目标的理想平台。
Power10 的多项功能相结合，为 OEDIV 提出了极具吸引力的命题，其中虚拟化和自动化技术可提供关键的业务优势。通过结合先进技术，OEDIV 能够简化和优化其操作，提高可持续性（这在能源消耗较大的计算密集型世界中尤为重要），并提供增强型客户服务。
考虑到这些分层目标，OEDIV 被 Power10 架构的特定功能所吸引，并选择了四台新的 IBM Power E1080 服务器来开启基础架构之旅的下一阶段。
IBM Power10 的多种联锁功能可支持 OEDIV 显著提高其 IT 效率。虚拟化技术可确保能够共享和优化处理器和内存容量。Münch 提到：“IBM Power10 极大地提高了资源分配能力和成本节约，同时确保我们在可用性和性能等关键问题上获得尽可能多的优势。”
OEDIV 使用了 IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity 技术（前称 Power Enterprise Pools 2.0），该技术可创建计算和内存资源的共享池。从单一资源起，OEDIV 以最具成本效益的方式为每个 SAP S/4HANA 实例分配合适的容量。该解决方案可确保 OEDIV 不会过度投资可能闲置的容量，同时为每个客户提供满足其特定需求的最佳性能。
借助 IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity，可根据每分钟的平均使用量跟踪处理器和内存的使用情况。如果硬件服务器需要维护或遇到技术问题，则可以将工作负载无缝迁移到其他其余系统。虽然这些服务器将使用更多资源，但总容量和费用将保持不变。
OEDIV 使用 IBM PowerVC 解决方案来协调部署、集中管理存储区域网络、LPAR 等。此外，OEDIV 还部署了 IBM Cloud Management Console 技术进行容量规划，该技术可提供实时洞察和报告，帮助预测可能出现的需求。
为了管理存储，OEDIV 使用了 20 个 IBM Storage Virtualize 节点，这些节点能够与多个供应商的系统集成，从而最大限度地提高可用性并优化可用阵列中的空间利用率。对于 IBM Power 上的高性能 SAP S/4HANA 环境，OEDIV 采用了八种 IBM Storage FlashSystem 存储解决方案。
为了提高操作灵活性，OEDIV 采用 IBM PowerVM 软件在每台服务器上创建多个独立的虚拟机 (VM)，也称为 LPAR。根据客户的偏好和应用程序类型，公司可提供多种操作系统，包括 Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、Red Hat Enterprise Linux（链接位于 ibm.com 站外）、SUSE Linux Enterprise Server（链接位于 ibm.com 站外）、IBM® AIX 和 IBM i。OEDIV 在其 Power9 和 Power10 服务器环境中运行 1,500 多个 LPAR，可用内存超过 1 PB，并配备 6,500 个处理器内核。
“部署各种操作系统和多云配置的能力，让 OEDIV 能够在我们采用标准化、可扩展的解决方案时提供更多选择，”Münch 解释道，“标准化和自动化是重要因素，因为我们的客户期望，即使是大规模且复杂的 SAP S/4HANA 解决方案的配置时间，也能与公有云中的配置时间相似。”
当然，在运行高级服务时，因技术升级而导致中断是不可接受的。随着客户不断申请创建、删除、移动和调整其 SAP 解决方案的大小，OEDIV 依靠 IBM 虚拟化配置管理服务 IBM PowerVC 来管理工作流程，并依靠 IBM Power Live Partition Mobility (LPM) 在必要时将工作负载转移到线上。
“我们每月通常会管理超过 1,500 个 Live Partition Mobility 操作，这是 IBM Power 平台实现的灵活性的一个极端例子。”Münch 说，“这个数量十分庞大。IBM Live Partition Mobility 让我们能够在为客户提供持续服务的同时完成各种维护任务。”
OEDIV 每月都要处理数百个来自客户的申请，要求为其 SAP 系统分配额外的内核。借助 Power10，公司得以实现非常高的客户服务水平，尤其是与 Red Hat Ansible 自动化平台和 IBM PowerVC 等解决方案结合使用时。
“IBM Power 平台具有管理便捷性、无与伦比的灵活性，结合强大的自动化功能，通常可以将许多标准维护任务的时间缩短 30 分钟，每个月大约可节省 200 小时。”Münch 谈到，"以往的任务可能需要三级支持技术人员，而 IBM PowerVC 可提供一个直观的抽象层，支持员工安全、快速、高效地完成工作。"
当然，迁移到新一代 IBM Power10 平台后，处理器和内存容量都得到了扩展，处理能力也得到了宝贵的提高。
"平均而言，我们看到 Power10 的性能已提升高达15%，而由于 CPU 性能的提高和系统核心分配的减少，这反过来又为客户降低了成本。""Münch 说，“Power10 处理能力的提升意味着我们可以在相同的占地面积内提供更大的计算能力，每台服务器最多可配备 240 个内核，并添加更多的内存，从而将内存成本效率提高 10%。"
他继续说道：“此外，通过使用最新的 Power10 处理器和 IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity，我们将 SAP HANA on IBM Power 的成本节省了高达 25%。并且，运行 IBM® AIX 的 LPAR 实现了 16.6% 的成本节省。借助 IBM PowerVC 和 Red Hat Ansible 自动化平台，我们可以更高效地配置系统，系统配置速度可提高 20%–30%。”
OEDIV 还密切关注其环境目标，考虑了电力消耗、冷却和设备回收等多项措施。此外，由于基础设施占地面积非常大，资产寿命和生命周期会影响总体可持续发展指标。IBM Power 服务器在制造过程中尽可能地使用了可回收材料，并且还考虑到了报废回收率（高达 99.2%）。
“与 x86 Server 相比，我们发现，IBM Power 服务器在没有故障或问题的情况下的使用寿命长约 30%，”Münch 表示。“我们的 IBM Power 服务器安装基础具有更大的可扩展性，并且我们的系统在需要更新之前的运行时间跨度更长。”
OEDIV 继续对其基础设施进行现代化改造，以尽可能简化 SAP 解决方案的运行，并提高其成本效益。随着公司简化流程并提高效率，OEDIV 得以将 SAP S/4HANA 引入几乎所有企业，尤其是小型组织。
“能够在 IBM Power 上以私有云服务的形式提供 SAP S/4HANA 是一项伟大的成就，它为所有客户提供了可用性、性能和稳定性，”Münch 说道。“使用 IBM Power 作为我们的关键基础架构也降低了我们的安全风险，因为它是黑客的一个难以攻击的目标，同时也为我们的客户提供了更好的防御。”
OEDIV 与客户建立了密切的合作关系，同样，该公司也依靠 IBM Technology Lifecycle Services 为其 SAP HANA on IBM Power 环境提供支持。
“OEDIV 双方的合作非常积极。IBM 会将重要变更或更新告诉我们，我们也会与他们讨论我们正在计划或开展的工作。”Münch 谈到，“OEDIV 和 IBM 之间的这种密切关系和协作带来了非常有效的运营。对我们来说，最大的优势是 IBM 技术人员已经了解了我们的环境、技术要求和业务需求。IBM 在所有组件上都为 OEDIV 提供了协助，并由一名联系人集中负责 IBM Power、存储虚拟化、存储、网络、Red Hat Linux、SUSE Linux 和 SAP 应用程序。IBM 为我们简化了支持工作，必要时还会与其他相关供应商和制造商在后台讨论问题。如果出现问题，我们不会互相指责，而是以团队合作的方式予以解决。”
为了简化安全性和合规性，OEDIV 目前正在评估 IBM PowerSC。公司希望通过新的解决方案加强对合规审计的支持，确保服务质量和数据保护达到最高水平。
OEDIV 还在考虑 IBM® Instana 提供的优化可能性。IBM Instana 是一款全自动的实时可观测性平台，旨在提供基于情境的性能数据，以帮助预防和修复问题。同样，OEDIV正在考察 IBM® Turbonomic 的优势，该应用程序管理程序有助于自动执行优化操作，例如配置最高效的计算、存储和网络资源。
展望未来，IBM Power10 内置的 AI 处理功能将为 OEDIV 及其客户带来显著优势。AI 和事务数据将会在同一系统中进行处理，无需跨网络移动数据，从而可提高安全性（核心业务流程的基本考虑因素），并提供随时可用的 AI 容量。随着越来越多的 AI 功能嵌入到 SAP 应用程序中，OEDIV 可通过 IBM Power10 平台帮助其客户利用这种爆炸式增长的技术。
Münch 总结道：“IBM Power10 为 OEDIV 提供了非常清晰的战略路线图，使我们能够优化、自动化和简化我们的基础架构，从而帮助我们为客户提供优异的 SAP S/4HANA 服务。IBM Power10 为 OEDIV 提供了优异的成本效益、易管理性、可扩展性和面向 SAP S/4HANA 的未来 AI 功能。作为我们混合云和多云战略的一部分，我们还在关注创新的云产品 IBM Power Virtual Server，以期在未来设计更加灵活、地理冗余和经济高效的灾难恢复部署。”
OEDIV (Oetker Daten- und Informationsverarbeitung)（链接位于 ibm.com 站外）是经过认证的 SAP 托管合作伙伴和 SUSE 合作伙伴，是为德国商业部门提供基础设施解决方案和托管服务的优质提供商。公司隶属于 Oetker Group，这是欧洲最大的家族企业之一，拥有超过 29,000 名员工，年收入近 65 亿欧元。该集团的品牌包括世界著名的 Dr. Oetker 系列烘焙产品。
© Copyright IBM Corporation 2024. IBM Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
2024 年 3 月美国出品。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、AIX、IBM Cloud、IBM FlashSystem、IBM Instana、Power、Power9、PowerVM 和 Turbonomic 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法管辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。ibm.com/legal/copyright-trademark 上的“Copyright and trademark information”部分提供了 IBM 商标的最新列表。
Linux 注册商标是根据 Linux 基金会的再许可使用的，该基金会是 Linus Torvalds 的独家许可证持有人，也是该商标的全球所有者。
Red Hat、JBoss、OpenShift、Fedora、Hibernate、Ansible、CloudForms、RHCA、RHCE、RHCSA、Ceph 和 Gluster 是 Red Hat, Inc. 或其子公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。