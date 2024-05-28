随着 IBM Power10 系列服务器的发布，OEDIV 重新审视了优化和简化其操作的机会。在安全性和稳定性等基础标准的背景下，团队研究了提高可用性、容量、性能和可持续性的方法。最终，OEDIV 专注于满足客户对灵活性、经济性和功能性的期望，并强调 IBM Power10 是支持这些目标的理想平台。

Power10 的多项功能相结合，为 OEDIV 提出了极具吸引力的命题，其中虚拟化和自动化技术可提供关键的业务优势。通过结合先进技术，OEDIV 能够简化和优化其操作，提高可持续性（这在能源消耗较大的计算密集型世界中尤为重要），并提供增强型客户服务。

考虑到这些分层目标，OEDIV 被 Power10 架构的特定功能所吸引，并选择了四台新的 IBM Power E1080 服务器来开启基础架构之旅的下一阶段。



通过虚拟化提高效率



IBM Power10 的多种联锁功能可支持 OEDIV 显著提高其 IT 效率。虚拟化技术可确保能够共享和优化处理器和内存容量。Münch 提到：“IBM Power10 极大地提高了资源分配能力和成本节约，同时确保我们在可用性和性能等关键问题上获得尽可能多的优势。”

OEDIV 使用了 IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity 技术（前称 Power Enterprise Pools 2.0），该技术可创建计算和内存资源的共享池。从单一资源起，OEDIV 以最具成本效益的方式为每个 SAP S/4HANA 实例分配合适的容量。该解决方案可确保 OEDIV 不会过度投资可能闲置的容量，同时为每个客户提供满足其特定需求的最佳性能。



高可用性基础版



借助 IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity，可根据每分钟的平均使用量跟踪处理器和内存的使用情况。如果硬件服务器需要维护或遇到技术问题，则可以将工作负载无缝迁移到其他其余系统。虽然这些服务器将使用更多资源，但总容量和费用将保持不变。

OEDIV 使用 IBM PowerVC 解决方案来协调部署、集中管理存储区域网络、LPAR 等。此外，OEDIV 还部署了 IBM Cloud Management Console 技术进行容量规划，该技术可提供实时洞察和报告，帮助预测可能出现的需求。

为了管理存储，OEDIV 使用了 20 个 IBM Storage Virtualize 节点，这些节点能够与多个供应商的系统集成，从而最大限度地提高可用性并优化可用阵列中的空间利用率。对于 IBM Power 上的高性能 SAP S/4HANA 环境，OEDIV 采用了八种 IBM Storage FlashSystem 存储解决方案。



服务速度提升



为了提高操作灵活性，OEDIV 采用 IBM PowerVM 软件在每台服务器上创建多个独立的虚拟机 (VM)，也称为 LPAR。根据客户的偏好和应用程序类型，公司可提供多种操作系统，包括 Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、Red Hat Enterprise Linux（链接位于 ibm.com 站外）、SUSE Linux Enterprise Server（链接位于 ibm.com 站外）、IBM® AIX 和 IBM i。OEDIV 在其 Power9 和 Power10 服务器环境中运行 1,500 多个 LPAR，可用内存超过 1 PB，并配备 6,500 个处理器内核。

“部署各种操作系统和多云配置的能力，让 OEDIV 能够在我们采用标准化、可扩展的解决方案时提供更多选择，”Münch 解释道，“标准化和自动化是重要因素，因为我们的客户期望，即使是大规模且复杂的 SAP S/4HANA 解决方案的配置时间，也能与公有云中的配置时间相似。”

当然，在运行高级服务时，因技术升级而导致中断是不可接受的。随着客户不断申请创建、删除、移动和调整其 SAP 解决方案的大小，OEDIV 依靠 IBM 虚拟化配置管理服务 IBM PowerVC 来管理工作流程，并依靠 IBM Power Live Partition Mobility (LPM) 在必要时将工作负载转移到线上。

“我们每月通常会管理超过 1,500 个 Live Partition Mobility 操作，这是 IBM Power 平台实现的灵活性的一个极端例子。”Münch 说，“这个数量十分庞大。IBM Live Partition Mobility 让我们能够在为客户提供持续服务的同时完成各种维护任务。”



自动化和标准化



OEDIV 每月都要处理数百个来自客户的申请，要求为其 SAP 系统分配额外的内核。借助 Power10，公司得以实现非常高的客户服务水平，尤其是与 Red Hat Ansible 自动化平台和 IBM PowerVC 等解决方案结合使用时。

“IBM Power 平台具有管理便捷性、无与伦比的灵活性，结合强大的自动化功能，通常可以将许多标准维护任务的时间缩短 30 分钟，每个月大约可节省 200 小时。”Münch 谈到，"以往的任务可能需要三级支持技术人员，而 IBM PowerVC 可提供一个直观的抽象层，支持员工安全、快速、高效地完成工作。"



性能改进



当然，迁移到新一代 IBM Power10 平台后，处理器和内存容量都得到了扩展，处理能力也得到了宝贵的提高。

"平均而言，我们看到 Power10 的性能已提升高达15%，而由于 CPU 性能的提高和系统核心分配的减少，这反过来又为客户降低了成本。""Münch 说，“Power10 处理能力的提升意味着我们可以在相同的占地面积内提供更大的计算能力，每台服务器最多可配备 240 个内核，并添加更多的内存，从而将内存成本效率提高 10%。"

他继续说道：“此外，通过使用最新的 Power10 处理器和 IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity，我们将 SAP HANA on IBM Power 的成本节省了高达 25%。并且，运行 IBM® AIX 的 LPAR 实现了 16.6% 的成本节省。借助 IBM PowerVC 和 Red Hat Ansible 自动化平台，我们可以更高效地配置系统，系统配置速度可提高 20%–30%。”



可持续计算



OEDIV 还密切关注其环境目标，考虑了电力消耗、冷却和设备回收等多项措施。此外，由于基础设施占地面积非常大，资产寿命和生命周期会影响总体可持续发展指标。IBM Power 服务器在制造过程中尽可能地使用了可回收材料，并且还考虑到了报废回收率（高达 99.2%）。

“与 x86 Server 相比，我们发现，IBM Power 服务器在没有故障或问题的情况下的使用寿命长约 30%，”Münch 表示。“我们的 IBM Power 服务器安装基础具有更大的可扩展性，并且我们的系统在需要更新之前的运行时间跨度更长。”