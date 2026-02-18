AI 工作负载的运行特性与传统企业应用程序截然不同。

IDC 强调，AI 依赖海量东西向流量、高速交换 (400-800 GbE) 与稳定低延迟通道，以支撑紧密耦合的 GPU 间、GPU 与存储通信，这些都是传统架构无法满足的。

IDC 认为，短期内企业数据中心将采用混合模式，同时运行传统三层（前端）与叶脊（AI 架构后端）网络架构。这种混合模式可满足 AI 性能需求，但也增加了运营复杂度，团队需要管理多种网络拓扑、应对持续提升的电力与冷却需求，以及 AI 系统所需的密集布线。

客户可实现四大价值：

通过低延迟数据路径，提升 AI 性能与训练速度

缓解传统核心层与聚合层带来的性能瓶颈

通过网络同步适配，加快 AI 项目的价值落地周期

提升模型训练与推理阶段的运行稳定性

IBM TLS 依托标准化方法、AI 驱动洞察与多厂商专业能力，帮助组织推进现代化，设计并部署混合网络架构。TLS 让网络能够支撑规模化 AI 工作负载，降低运营风险，同时进一步减少配置错误与计划外停机。

IBM TLS 还与 Cisco、Juniper 等头部网络服务商开展深度合作。该方案将一体化数据中心支持战略与 IBM Infrastructure 产品组合优势相结合，确保跨异构网络环境的无缝整合与稳定支撑。这种方法依托可靠的 OEM 技术，可帮助客户加快现代化建设进程。