IDC 全新报告：AI 如何重塑企业网络

IBM 发布 IDC 最新研究，梳理企业为支撑生产环境 AI 应用所实施的网络现代化举措

发布日期 2026年2月18日
一位女士在玻璃办公室里看着笔记本电脑，与坐在台式机前的同事交谈

随着组织将 AI 项目从公有云测试阶段推进到本地数据中心生产部署，对速度、规模、弹性与安全性都提出了全新要求。

然而 IDC 最新研究显示，当前普遍基于传统三层架构搭建的网络，已难以满足这些需求。这一现状让组织面临运营复杂、性能瓶颈、人才短缺、安全风险上升等多重挑战。

组织必须重新规划网络架构与运营模式，并携手经验丰富的服务商，共同规划、设计并搭建安全的现代化平台，减少停机时间、加快部署进度、降低运营风险。

挑战：重新构建 AI 时代的网络基础设施

AI 工作负载的运行特性与传统企业应用程序截然不同。

IDC 强调，AI 依赖海量东西向流量、高速交换 (400-800 GbE) 与稳定低延迟通道，以支撑紧密耦合的 GPU 间、GPU 与存储通信，这些都是传统架构无法满足的。

IDC 认为，短期内企业数据中心将采用混合模式，同时运行传统三层（前端）与叶脊（AI 架构后端）网络架构。这种混合模式可满足 AI 性能需求，但也增加了运营复杂度，团队需要管理多种网络拓扑、应对持续提升的电力与冷却需求，以及 AI 系统所需的密集布线。

客户可实现四大价值：

  • 通过低延迟数据路径，提升 AI 性能与训练速度
  • 缓解传统核心层与聚合层带来的性能瓶颈
  • 通过网络同步适配，加快 AI 项目的价值落地周期
  • 提升模型训练与推理阶段的运行稳定性

IBM TLS 依托标准化方法、AI 驱动洞察与多厂商专业能力，帮助组织推进现代化，设计并部署混合网络架构。TLS 让网络能够支撑规模化 AI 工作负载，降低运营风险，同时进一步减少配置错误与计划外停机。

IBM TLS 还与 Cisco、Juniper 等头部网络服务商开展深度合作。该方案将一体化数据中心支持战略与 IBM Infrastructure 产品组合优势相结合，确保跨异构网络环境的无缝整合与稳定支撑。这种方法依托可靠的 OEM 技术，可帮助客户加快现代化建设进程。

强化 AI 就绪网络的运营能力与安全保障

IDC 将运营就绪度、安全状态与人才短缺视为企业在全网范围内应用 AI 的主要障碍。随着 AI 工作负载不断扩展，数据会在数据中心、互联互通、边缘与多云等多类环境间流转，这不仅扩大了攻击面，也对安全优先的网络设计提出了更高要求。

与此同时，网络运维团队需要借助全新的工具、流程与自动化框架（如 AIOps、基础设施即代码）来运营混合环境。若缺乏这些准备，组织将面临配置错误、故障处置周期拉长、运营负担加重等风险。

客户可实现五大价值

  • 通过主动式与预测性洞察分析，减少停机时间与 SLA 违约处罚
  • 通过加固式、全生命周期管理的架构，降低运营与安全风险
  • 借助自动化、可复用流程与全新运行手册，加快部署周期
  • 通过跨多厂商生态系统的统一可视性，提升运营效率
  • 推动团队从被动响应任务转向战略型工作，加快创新步伐

IBM TLS 可提供：

  • 通过统一联络点，提供多厂商网络与安全支持
  • 基于全生命周期的风险缓解方案，包括主动补丁更新与漏洞洞察分析
  • 安全服务，包括下一代防火墙 (NGFW) 的部署与技术支持
  • SD-WAN、SDN 与企业网络现代化改造，以提升性能与业务弹性
  • 全球物流与现场工程服务，保障系统稳定运行与业务连续性

AI、自动化与专业人力相结合，助力客户在各类数据中心环境中搭建高弹性、高安全的网络架构。

依托 AI 打造弹性数据中心

AI 应用进程持续加快，对企业网络提出了全新要求。传统架构已无法满足现代 AI 工作负载在容量、速率与安全层面的需求。

IDC 研究指出：“组织需要重新规划数据中心网络架构，以支撑 AI 工作负载稳定运行。这一转型需要从传统三层架构迁移至现代化叶脊架构，该架构可支撑模型训练、微调与推理所需的海量数据处理。此外，组织还需审慎评估市场上新推出的高速交换机 (400–800 GbE)。”

IBM Technology Lifecycle Services 随时为您提供支持，助力应对 AI 转型，依托 AI、自动化与专业人力打造高弹性数据中心。该方案让您能够专注于业务增长，实现可量化的价值成果。

IBM 在《IDC MarketScape：2025 年全球硬件支持服务供应商评估》（#US53830325，2025 年 10 月）中获评领导者。这一成就彰显了我们在支撑复杂关键任务基础设施方面的全球能力、业务规模与成熟方法论。

下载 IDC 执行摘要

查看 IDC 关于 AI 如何重塑网络设计、运营与安全的完整指南。

下载 IDC 执行摘要：《AI 工作负载对网络及其运营的影响》

John Christensen

Global Offerings Leader for Technology Lifecycle Services

脚注

IDC 白皮书，由 IBM Technology Lifecycle Services 赞助——《AI 工作负载对网络及其运营的影响》，2025 年 11 月