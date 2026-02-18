IBM 发布 IDC 最新研究，梳理企业为支撑生产环境 AI 应用所实施的网络现代化举措
随着组织将 AI 项目从公有云测试阶段推进到本地数据中心生产部署，对速度、规模、弹性与安全性都提出了全新要求。
然而 IDC 最新研究显示，当前普遍基于传统三层架构搭建的网络，已难以满足这些需求。这一现状让组织面临运营复杂、性能瓶颈、人才短缺、安全风险上升等多重挑战。
组织必须重新规划网络架构与运营模式，并携手经验丰富的服务商，共同规划、设计并搭建安全的现代化平台，减少停机时间、加快部署进度、降低运营风险。
AI 工作负载的运行特性与传统企业应用程序截然不同。
IDC 强调，AI 依赖海量东西向流量、高速交换 (400-800 GbE) 与稳定低延迟通道，以支撑紧密耦合的 GPU 间、GPU 与存储通信，这些都是传统架构无法满足的。
IDC 认为，短期内企业数据中心将采用混合模式，同时运行传统三层（前端）与叶脊（AI 架构后端）网络架构。这种混合模式可满足 AI 性能需求，但也增加了运营复杂度，团队需要管理多种网络拓扑、应对持续提升的电力与冷却需求，以及 AI 系统所需的密集布线。
客户可实现四大价值：
IBM TLS 依托标准化方法、AI 驱动洞察与多厂商专业能力，帮助组织推进现代化，设计并部署混合网络架构。TLS 让网络能够支撑规模化 AI 工作负载，降低运营风险，同时进一步减少配置错误与计划外停机。
IBM TLS 还与 Cisco、Juniper 等头部网络服务商开展深度合作。该方案将一体化数据中心支持战略与 IBM Infrastructure 产品组合优势相结合，确保跨异构网络环境的无缝整合与稳定支撑。这种方法依托可靠的 OEM 技术，可帮助客户加快现代化建设进程。
IDC 将运营就绪度、安全状态与人才短缺视为企业在全网范围内应用 AI 的主要障碍。随着 AI 工作负载不断扩展，数据会在数据中心、互联互通、边缘与多云等多类环境间流转，这不仅扩大了攻击面，也对安全优先的网络设计提出了更高要求。
与此同时，网络运维团队需要借助全新的工具、流程与自动化框架（如 AIOps、基础设施即代码）来运营混合环境。若缺乏这些准备，组织将面临配置错误、故障处置周期拉长、运营负担加重等风险。
客户可实现五大价值
IBM TLS 可提供：
AI、自动化与专业人力相结合，助力客户在各类数据中心环境中搭建高弹性、高安全的网络架构。
AI 应用进程持续加快，对企业网络提出了全新要求。传统架构已无法满足现代 AI 工作负载在容量、速率与安全层面的需求。
IDC 研究指出：“组织需要重新规划数据中心网络架构，以支撑 AI 工作负载稳定运行。这一转型需要从传统三层架构迁移至现代化叶脊架构，该架构可支撑模型训练、微调与推理所需的海量数据处理。此外，组织还需审慎评估市场上新推出的高速交换机 (400–800 GbE)。”
IBM Technology Lifecycle Services 随时为您提供支持，助力应对 AI 转型，依托 AI、自动化与专业人力打造高弹性数据中心。该方案让您能够专注于业务增长，实现可量化的价值成果。
IBM 在《IDC MarketScape：2025 年全球硬件支持服务供应商评估》（#US53830325，2025 年 10 月）中获评领导者。这一成就彰显了我们在支撑复杂关键任务基础设施方面的全球能力、业务规模与成熟方法论。
查看 IDC 关于 AI 如何重塑网络设计、运营与安全的完整指南。
下载 IDC 执行摘要：《AI 工作负载对网络及其运营的影响》
IDC 白皮书，由 IBM Technology Lifecycle Services 赞助——《AI 工作负载对网络及其运营的影响》，2025 年 11 月