使用 AIX® on Power 完成现代化 利用与本地 IT 一致的架构，简化和加速 AIX 应用的云部署流程。

使用 IBM i on Power® 完成现代化 通过部署可在企业应用和数据所需的任何地方运行的操作系统，优化您的 IBM i 混合云。

使用 Linux® 服务器完成现代化 通过以开源形式开发的容器和微服务完成现代化改造，优化本地或云中的应用程序。