客户期望以及不断变化的 IT 态势持续推动着技术现代化的向前发展。 这并不意味着您需要将值得信赖的系统和关键应用推倒重来，您可以通过构建云原生服务，并将 IBM Cloud® Paks 容器化微服务集成至采用 AI 打造且面向混合云而设计的灵活便捷、扩展自如且安全可靠的大型机、服务器和存储中，逐步完成现代化改造。
开放式框架有助于最大程度提高可移植性和一致性，且不会产生风险。
扩展自如、灵活便捷的 IT 基础架构能够以可预测的成本，从容应对起伏不定的需求波动。
构筑合适的平台方案，控制敏感数据的存储、访问和处理位置及方式。
企业可将 IBM Z 无缝集成到混合云，可加速现代化进程，实现交付灵活性和业务敏捷性。
在不牺牲稳定性、安全性或敏捷性的前提下，转变关键应用程序，确保可在混合云中顺利运行。
通过 DevOps 方法，对核心大型机资产完成现代化改造和迁移。
利用与本地 IT 一致的架构，简化和加速 AIX 应用的云部署流程。
通过部署可在企业应用和数据所需的任何地方运行的操作系统，优化您的 IBM i 混合云。
通过以开源形式开发的容器和微服务完成现代化改造，优化本地或云中的应用程序。
实现快速自助式配置，实施灵活管理策略，并采取即用即付的计费方式。
在本地和云环境中无缝移动和管理数据。
使用适用于 IBM® Storage Suite for Cloud Paks 或 IBM Spectrum® Fusion 企业存储服务，完成现代化改造。
利用专为 AI 工作负载设计的存储，实现系统现代化和简约化。
提速性能运行、扩大容量、获取可确保未来需求的灵活部署并简化管理策略。
通过这种基于订阅的产品，保留现金流并获取类似云环境的敏捷运营功能。
为物理、虚拟和容器环境、本地和云端保障网络恢复弹性
配备各种技能和工具，确保旧有应用亦可完成现代化改造，并加快实现价值的速度。
寻求将应用部署至开放式混合云所需的资源。
探索什么是应用现代化及其优点，以及如何开始转型。
了解如何使用 DevOps 方法实现核心大型机资产现代化。
了解从何处着手完成现代化改造，探索有关现代化的业务案例 (1.8 MB)。
了解数据保护和存储的六大必备要素 (6.1 MB)。
探索混合云、容器、Kubernetes、OpenShift 等的培训路径。
*存储即服务在选定区域可用