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按照企业自定进度实现应用程序、服务器和存储现代化，与混合云和 AI 无缝集成
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应用程序和现代化插图
应用现代化离不开现代化基础架构

客户期望以及不断变化的 IT 态势持续推动着技术现代化的向前发展。 这并不意味着您需要将值得信赖的系统和关键应用推倒重来，您可以通过构建云原生服务，并将 IBM Cloud® Paks 容器化微服务集成至采用 AI 打造面向混合云而设计的灵活便捷、扩展自如且安全可靠的大型机、服务器和存储中，逐步完成现代化改造。 

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了解为什么 80% 的高管都寄希望于现代化来跟上发展步伐 阅读报告 可移植性

开放式框架有助于最大程度提高可移植性和一致性，且不会产生风险。

灵活性

扩展自如、灵活便捷的 IT 基础架构能够以可预测的成本，从容应对起伏不定的需求波动。

安全性

构筑合适的平台方案，控制敏感数据的存储、访问和处理位置及方式。

大型机现代化 实现混合云的现代化

企业可将 IBM Z 无缝集成到混合云，可加速现代化进程，实现交付灵活性和业务敏捷性。

 面向关键应用程序的 DevOps

在不牺牲稳定性、安全性或敏捷性的前提下，转变关键应用程序，确保可在混合云中顺利运行。

 应用现代化架构

通过 DevOps 方法，对核心大型机资产完成现代化改造和迁移。
服务器现代化 使用 AIX® on Power 完成现代化

利用与本地 IT 一致的架构，简化和加速 AIX 应用的云部署流程。

 使用 IBM i on Power® 完成现代化

通过部署可在企业应用和数据所需的任何地方运行的操作系统，优化您的 IBM i 混合云。

 使用 Linux® 服务器完成现代化

通过以开源形式开发的容器和微服务完成现代化改造，优化本地或云中的应用程序。

 使用虚拟服务器完成现代化

实现快速自助式配置，实施灵活管理策略，并采取即用即付的计费方式。
存储现代化 面向混合云的存储

在本地和云环境中无缝移动和管理数据。

 面向容器的存储

使用适用于 IBM® Storage Suite for Cloud Paks 或 IBM Spectrum® Fusion 企业存储服务，完成现代化改造。

 面向大数据和 AI 的存储

利用专为 AI 工作负载设计的存储，实现系统现代化和简约化。

 旨在提高应用运行速度的全闪存存储

提速性能运行、扩大容量、获取可确保未来需求的灵活部署并简化管理策略。

 IBM® 存储即服务 (STaaS)*

通过这种基于订阅的产品，保留现金流并获取类似云环境的敏捷运营功能。

数据保护现代化

为物理、虚拟和容器环境、本地和云端保障网络恢复弹性
应用和 IT 现代化服务

配备各种技能和工具，确保旧有应用亦可完成现代化改造，并加快实现价值的速度。

 探索现代化服务
技术现代化成功案例
M&T 银行实现快速准确的信息流 M&T 借助 IBM Z® 完成现代化改造，打造更好的体验，并捕获实时数据。 阅读 M&T 的案例
Continental Automotive 提高汽车安全性 Continental 借助适用于自主驾驶解决方案的灵活数据存储系统，成功实现 IT 和应用现代化。 阅读 Continental 的案例
大型机现代化 服务器现代化 存储现代化
面向开发人员的应用现代化

寻求将应用部署至开放式混合云所需的资源。

 什么是应用现代化

探索什么是应用现代化及其优点，以及如何开始转型。

 IBM Z 现代化

了解如何使用 DevOps 方法实现核心大型机资产现代化。

 使用 IBM Power 完成现代化

了解从何处着手完成现代化改造，探索有关现代化的业务案例 (1.8 MB)。

 数据保护现代化

了解数据保护和存储的六大必备要素 (6.1 MB)。

 更多培训

探索混合云、容器、Kubernetes、OpenShift 等的培训路径。
后续步骤
适用于混合云的本地基础架构

了解正确的 IT 基础架构如何加速您的转型进程。

 探索混合云基础架构解决方案

应用战略、设计和技术进行现代化改造，实现更高的互操作性和投资回报率。

 探索 IBM Garage™ 服务
引用

*存储即服务在选定区域可用