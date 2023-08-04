这是我们经常听到的问题：“DNSSEC 和加密 DNS 不是一样的吗？”
其实不然。DNSSEC 通过公钥加密技术保护网络免受中间人攻击，这与加密不同。换句话说，DNSSEC 提供了一种身份验证形式，但不是一种保密形式。
DNSSEC 使用公钥加密技术对 DNS 查询进行数字“签名”或身份验证。当在一个区域记录上启用 DNSSEC 时，接收设备可以将收到的信息与权威服务器发送的原始信息进行比较。这是通过数字签名启用的，数字签名使用公钥来验证数据的真实性。
在 DNSSEC 中，身份验证密钥通过加密受到保护，但数据本身不受保护。仍然有可能拦截并读取受 DNSSEC 保护的流量。如果数据在传输路径的某个地方被篡改并发送到目的地，接收服务器将能够察觉到异常，因为公钥将不匹配。
另一方面，加密使用加密技术对数据本身进行编码。加密通过改变攻击者在数据传输路径中拦截查询时所看到的内容，确保了数据的机密性。它使得数据变得无法理解，除非攻击者能够使用加密密钥解密信号。由于该密钥不会公开共享，加密可以保护数据免遭篡改。
DNS 是互联网上较早的协议之一。互联网初问世时规模远不如今，那时的参与者几乎彼此熟识。安全在当时只是次要考量。
当互联网安全成为一个问题时，DNS 已经被广泛使用，任何重大的改变都会导致整个系统的骤然停滞。与其尝试开发一个完全加密的协议来替代 DNS，不如决定在现有系统上增加一个认证机制。
DNSSEC 是一种妥协。它使查询和数据的身份验证成为可能，提高了协议的安全性。但它是在不改变底层系统的情况下实现的，这样互联网就可以继续发展，而无需重新设计任何东西。DNSSEC 的部署被设置为可选，以便组织可以在需要时根据自己的节奏进行过渡。
DNS 缓存投毒（也称为 DNS 欺骗）是部署 DNSSEC 的一个重要原因。在 DNS 欺骗攻击中，未经认证的答案会被替换为对 DNS 查询的合法响应。该错误应答便会滞留于缓存系统中，在“存活时间”到期前将持续返回错误结果，并将用户导向恶意网站。
DNSSEC 通过认证 DNS 响应来防御这些攻击，确保只返回正确的答案。加密可以保护 DNS 连接中的基础数据，但无法抵御 DNS 欺骗攻击。
遗憾的是，只有大约 20% 的互联网流量（ibm.com 外部链接）通过 DNSSEC 进行验证。尽管与几年前相比，这是一个显著的增长，但与它应该达到的水平相比，仍有很大的差距。这一显著差距可归因于多重因素：操作界面存在可用性缺陷、相关信息披露不充分，以及用户自身的操作惰性。
NS1 强烈建议所有客户部署 DNSSEC，并通过简单的部署流程推广其使用。与其他服务商不同，NS1 甚至通过我们的专属 DNS 服务，支持将 DNSSEC 作为辅助服务提供商或冗余 DNS 选项。
了解将 DNS 与 CDN 分开的做法可以如何提升性能、节省成本并提高弹性。了解为什么通过独立管理 DNS 可以更好地控制多个 CDN 提供商的流量引导、性能监控和弹性。
选择合适的 DNS 提供商对于管理流量、确保弹性和优化性能至关重要。了解您必须考虑的 4 个基本因素，包括风险状况、开发人员需求、多个 CDN 的管理以及性能要求。
IBM NS1 Connect 是一项完全托管的云服务，用于企业 DNS、DHCP、IP 地址管理和应用程序流量导向。
IBM 的云网络解决方案可实现高性能连接，为应用程序和业务提供支持。
使用 IBM Technology Lifecycle Services 整合数据中心支持，以实现云网络等。
借助 IBM NS1 Connect 增强网络弹性。从免费开发人员帐户起步，探索托管 DNS 解决方案；或者预约实时演示，了解我们的平台如何帮助您优化网络性能和可靠性。